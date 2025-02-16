https://sarabic.ae/20250216/اكتشاف-علمي-جديد-قد-يحدث-ثورة-في-تشخيص-الزهايمر-1097844681.html

اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر

اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر

سبوتنيك عربي

أجرى باحثون من عدة مؤسسات طبية وأكاديمية بريطانية دراسة لاستكشاف إمكانيات تطوير تقنية خاصة تسمح باختبار دم جديد للكشف عن مرض الزهايمر. 16.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-16T21:40+0000

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قاد الدراسة باحثون في عدة مؤسسات علمية بريطانية، لتطوير بديل أقل تدخلا عن الفحص التقليدي للسائل الدماغي الشوكي، بحسب مجلة علمية متخصص في أبحاث الزهايمر".وركز الباحثون على تقييم دقة اختبار دم يعتمد على علامة بيولوجية في البلازما، وشمل 148 مريضًا يعانون من أعراض خفيفة للمرض.وقارن الباحثون نتائج الاختبار الجديد مع الفحوصات التقليدية للسائل الدماغي الشوكي، وأظهرت النتائج أن الاختبار كان دقيقًا بنسبة تفوق 90 في المئة.وتشير النتائج إلى إمكانيته تقليل الحاجة للفحوصات الغازية، كما يمكن أن يسهم الاختبار في تقليل عمليات السحب الشوكي السنوية إلى النصف، مما يحسن كفاءة التشخيص وسير العمل السريري.ويسعى الباحثون إلى تحويل التقنية التي توصلوا إليها إلى أداة تشخيصية معتمدة مؤكدين على دورها المحتمل في تحسين رعاية مرضى الزهايمر.

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