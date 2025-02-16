اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر

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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
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17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
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عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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30 د
عرب بوينت بودكاست
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
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https://sarabic.ae/20250216/اكتشاف-علمي-جديد-قد-يحدث-ثورة-في-تشخيص-الزهايمر-1097844681.html
اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر
اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر
سبوتنيك عربي
أجرى باحثون من عدة مؤسسات طبية وأكاديمية بريطانية دراسة لاستكشاف إمكانيات تطوير تقنية خاصة تسمح باختبار دم جديد للكشف عن مرض الزهايمر. 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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قاد الدراسة باحثون في عدة مؤسسات علمية بريطانية، لتطوير بديل أقل تدخلا عن الفحص التقليدي للسائل الدماغي الشوكي، بحسب مجلة علمية متخصص في أبحاث الزهايمر".وركز الباحثون على تقييم دقة اختبار دم يعتمد على علامة بيولوجية في البلازما، وشمل 148 مريضًا يعانون من أعراض خفيفة للمرض.وقارن الباحثون نتائج الاختبار الجديد مع الفحوصات التقليدية للسائل الدماغي الشوكي، وأظهرت النتائج أن الاختبار كان دقيقًا بنسبة تفوق 90 في المئة.وتشير النتائج إلى إمكانيته تقليل الحاجة للفحوصات الغازية، كما يمكن أن يسهم الاختبار في تقليل عمليات السحب الشوكي السنوية إلى النصف، مما يحسن كفاءة التشخيص وسير العمل السريري.ويسعى الباحثون إلى تحويل التقنية التي توصلوا إليها إلى أداة تشخيصية معتمدة مؤكدين على دورها المحتمل في تحسين رعاية مرضى الزهايمر.
https://sarabic.ae/20250118/هذا-هو-حليفك-القوي-للقضاء-على-ألزهايمر-1096912551.html
https://sarabic.ae/20241227/السر-وراء-تقليص-حيوان-لحجم-دماغه-قد-يساعد-في-العلاج-من-ألزهايمر-1096253332.html
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منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار
منوعات, أخبار العالم الآن, بريطانيا, الأخبار

اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص الزهايمر

21:40 GMT 16.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributorضعف الذاكرة عند كبار السن
ضعف الذاكرة عند كبار السن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© Getty Images / SOPA Images / Contributor
تابعنا عبر
أجرى باحثون من عدة مؤسسات طبية وأكاديمية بريطانية دراسة لاستكشاف إمكانيات تطوير تقنية خاصة تسمح باختبار دم جديد للكشف عن مرض الزهايمر.
قاد الدراسة باحثون في عدة مؤسسات علمية بريطانية، لتطوير بديل أقل تدخلا عن الفحص التقليدي للسائل الدماغي الشوكي، بحسب مجلة علمية متخصص في أبحاث الزهايمر".
عجوز وزوجته صورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
مجتمع
هذا هو "حليفك القوي" للقضاء على "ألزهايمر"
18 يناير, 14:51 GMT
وركز الباحثون على تقييم دقة اختبار دم يعتمد على علامة بيولوجية في البلازما، وشمل 148 مريضًا يعانون من أعراض خفيفة للمرض.
وقارن الباحثون نتائج الاختبار الجديد مع الفحوصات التقليدية للسائل الدماغي الشوكي، وأظهرت النتائج أن الاختبار كان دقيقًا بنسبة تفوق 90 في المئة.
دماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2024
مجتمع
السر وراء تقليص حيوان لحجم دماغه قد يساعد في العلاج من "ألزهايمر"
27 ديسمبر 2024, 15:32 GMT
وتشير النتائج إلى إمكانيته تقليل الحاجة للفحوصات الغازية، كما يمكن أن يسهم الاختبار في تقليل عمليات السحب الشوكي السنوية إلى النصف، مما يحسن كفاءة التشخيص وسير العمل السريري.
ويسعى الباحثون إلى تحويل التقنية التي توصلوا إليها إلى أداة تشخيصية معتمدة مؤكدين على دورها المحتمل في تحسين رعاية مرضى الزهايمر.
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