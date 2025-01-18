https://sarabic.ae/20250118/هذا-هو-حليفك-القوي-للقضاء-على-ألزهايمر-1096912551.html
هذا هو "حليفك القوي" للقضاء على "ألزهايمر"
هذا هو "حليفك القوي" للقضاء على "ألزهايمر"
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والجامعة الفيدرالية في ساو باولو (البرازيل) أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تقلل بشكل... 18.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-18T14:51+0000
2025-01-18T14:51+0000
2025-01-18T14:51+0000
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وتسلط الدراسة، التي نشرت في مجلة "ناوتشنايا روسيا"، الضوء على أن النشاط البدني لا يحمي خلايا الدماغ السليمة فحسب، بل يعيد التوازن في الدماغ الذي يعاني من الشيخوخة.ركز العمل على الحصين، وهي منطقة في الدماغ تشارك في الذاكرة والتعلم، وقاسوا آثار التمارين الرياضية على العلامات الرئيسية لمرض ألزهايمر: لويحات الأميلويد، والتاو، وتراكم الحديد في الخلايا المنتجة للمايلين المعروفة باسم الخلايا الدبقية قليلة التغصن، واعتبر هذه العلامات أساسية في علم مرض ألزهايمر.أظهرت نتائج الدراسة انخفاضات كبيرة في تاو (بنحو 63% مع ممارسة التمارين الرياضية)، ولويحات الأميلويد (بنحو 76%)، وتراكم الحديد (بنحو 58%).كما توصلت الدراسة إلى انخفاض التهاب الدماغ في مجموعة التمرينات (55 إلى 68% اعتمادًا على العلامة الحيوية الالتهابية) وموت الخلايا.كما أظهرت نتائج الدراسة تحسين التواصل بين خلايا الدماغ، واستعادة التوازن الحرج في عمل الدماغ مع تقدم العمر.ووفقا لكوبي، فإنه "على الرغم من أنه من المعروف أن التمارين الرياضية تبطئ التدهور المعرفي، إلا أن الآليات الخلوية الكامنة وراء آثارها الوقائية للأعصاب ظلت غير واضحة".تسلط هذه الدراسة الضوء على أن التمارين الرياضية قد تكون حجر الزاوية للوقاية من مرض ألزهايمر.
https://sarabic.ae/20250118/روسيا-وإيران-تتفقان-على-التعاون-في-مجال-العلوم-والبحث-الطبي-1096912171.html
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الصحة, علوم
هذا هو "حليفك القوي" للقضاء على "ألزهايمر"
أظهرت دراسة جديدة أجراها علماء من جامعة بريستول (المملكة المتحدة) والجامعة الفيدرالية في ساو باولو (البرازيل) أن التمارين الرياضية المنتظمة يمكن أن تقلل بشكل كبير من مستويات علامات مرض ألزهايمر.
وتسلط الدراسة
، التي نشرت في مجلة "ناوتشنايا روسيا"، الضوء على أن النشاط البدني لا يحمي خلايا الدماغ السليمة فحسب، بل يعيد التوازن في الدماغ الذي يعاني من الشيخوخة.
ركز العمل على الحصين، وهي منطقة في الدماغ تشارك في الذاكرة والتعلم، وقاسوا آثار التمارين الرياضية على العلامات الرئيسية لمرض ألزهايمر: لويحات الأميلويد، والتاو، وتراكم الحديد في الخلايا المنتجة للمايلين المعروفة باسم الخلايا الدبقية قليلة التغصن، واعتبر هذه العلامات أساسية في علم مرض ألزهايمر.
أظهرت نتائج الدراسة انخفاضات كبيرة في تاو (بنحو 63% مع ممارسة التمارين الرياضية)، ولويحات الأميلويد (بنحو 76%)، وتراكم الحديد (بنحو 58%).
كما توصلت الدراسة إلى انخفاض التهاب الدماغ في مجموعة التمرينات (55 إلى 68% اعتمادًا على العلامة الحيوية الالتهابية) وموت الخلايا.
كما أظهرت نتائج الدراسة تحسين التواصل بين خلايا الدماغ، واستعادة التوازن الحرج في عمل الدماغ مع تقدم العمر.
وأوضح الدكتور أوغستو كوبي، محاضر أول في علم التشريح البيطري بجامعة بريستول، وأحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة أن "مرض ألزهايمر هو مرض تنكس عصبي تقدمي ليس له علاج معروف ويؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم".
ووفقا لكوبي، فإنه "على الرغم من أنه من المعروف أن التمارين الرياضية تبطئ التدهور المعرفي، إلا أن الآليات الخلوية الكامنة وراء آثارها الوقائية للأعصاب ظلت غير واضحة".
تسلط هذه الدراسة الضوء على أن التمارين الرياضية قد تكون حجر الزاوية للوقاية من مرض ألزهايمر.