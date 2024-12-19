https://sarabic.ae/20241219/تحول-غريب-السناجب-تتحول-إلى-حيوانات-لاحمة-1095959653.html
تحول غريب... السناجب تتحول إلى حيوانات لاحمة
تحول غريب... السناجب تتحول إلى حيوانات لاحمة
سبوتنيك عربي
من المعروف أن الحيوانات تتكيف مع استراتيجيات الصيد الخاصة بها استجابة للتغيرات التي يسببها الإنسان في بيئاتها، لكن سلوك السناجب التي تتغذى على الجوز مع القوارض... 19.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-19T11:47+0000
2024-12-19T11:47+0000
2024-12-19T11:47+0000
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رصد باحثون، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سلوك غريب لدى السناجب الأرضية في محاولة منها لافتراس الفئران تمزقها ثم التهامها.وقالت المؤلفة المشاركة سونيا وايلد، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، ديفيس "بالكاد أستطيع أن أصدق عيني، ولكن بمجرد أن بدأنا في البحث، رأينا هذا السلوك في كل مكان".ووجد الباحثون أن سلوك السناجب آكل اللحوم بلغ ذروته خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو/ تموز، تزامنًا مع زيادة في أعداد الفئران التي أبلغ عنها العلماء، بحسب مقال نشره موقع "sciencealert".وختم الباحثون دراستهم حول أمكانية التحقيق في مدى انتشار سلوك الصيد بين أنواع السناجب، وما إذا كان ينتقل من الآباء إلى الصغار، وكيف يؤثر على أنظمتها البيئية الأوسع.
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منوعات
تحول غريب... السناجب تتحول إلى حيوانات لاحمة
من المعروف أن الحيوانات تتكيف مع استراتيجيات الصيد الخاصة بها استجابة للتغيرات التي يسببها الإنسان في بيئاتها، لكن سلوك السناجب التي تتغذى على الجوز مع القوارض الأخرى سبب "صدمة" لدى الباحثين.
رصد باحثون، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، سلوك غريب لدى السناجب الأرضية في محاولة منها لافتراس الفئران تمزقها ثم التهامها.
ووضع هذا الرصد الباحثين في حيرة من أمرهم كون السناجب من القوارض التي تتغذى على الجوز البندق والبلوط والفواكه، ولم سبق لهم أن شاهدوا هذا السلوك لدى السناجب.
وقالت المؤلفة المشاركة سونيا وايلد، وهي باحثة ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا، ديفيس "بالكاد أستطيع أن أصدق عيني، ولكن بمجرد أن بدأنا في البحث، رأينا هذا السلوك في كل مكان".
ولاحظ الباحثون أن السناجب تجلس على الأرض قبل مهاجمة فريستها، على الرغم من أنها في أغلب الأحيان تطارد الفئران وتنقض عليها وتعض رقبتها ثم تهتز بقوة.
ووجد الباحثون أن سلوك السناجب آكل اللحوم بلغ ذروته خلال الأسبوعين الأولين من شهر يوليو/ تموز، تزامنًا مع زيادة في أعداد الفئران التي أبلغ عنها العلماء، بحسب مقال نشره موقع "sciencealert
".
وأشارت المؤلفة الرئيسية للبحث جينيفر إي سميث، الأستاذة المساعدة في علم الأحياء بجامعة ويسكونسن-أو كلير إلى أن"هناك دائمًا شيء جديد لنتعلمه وتستمر الحيوانات البرية في مفاجأتنا".
وختم الباحثون دراستهم حول أمكانية التحقيق في مدى انتشار سلوك الصيد بين أنواع السناجب، وما إذا كان ينتقل من الآباء إلى الصغار، وكيف يؤثر على أنظمتها البيئية الأوسع.