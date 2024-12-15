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القوات الروسية تحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمر 4 منصات "باتريوت"
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خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
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عرب بوينت بودكاست
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ملفات ساخنة
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مساحة حرة
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ع الموجة مع ايلي
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123 د
عرب بوينت بودكاست
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09:17 GMT
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المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:39 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح البنود التي ستنعش الاقتصاد السوري
10:31 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20241215/حيوان-مفترس-يتجول-في-شوارع-مدينة-عربية-والشرطة-تقتله-فيديو-1095803126.html
حيوان مفترس يتجول في شوارع مدينة عربية والشرطة تقتله.. فيديو
حيوان مفترس يتجول في شوارع مدينة عربية والشرطة تقتله.. فيديو
سبوتنيك عربي
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لحيوان مفترس يجول في دولة عربية، أثار ذعر وهلع المواطنين. 15.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-15T10:16+0000
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ويوضح الفيديو نمرا أبيض اللون وهو يتجول في حي سكني بمنطقة الشيحية من محافظة صفاقس جنوب تونس، وذلك بعد هروبه من صاحبه، وبدا أنه يعاني من كسر في رجله، ولم يكن في حالة هياج.وأشارت تقارير إلى أن النمر تم تهريبه من ليبيا، وحصل عليه أحد الأشخاص، ليتولى تربيته في منزله والاهتمام به، وعلاجه من الإصابة التي لحقت به، إلا أن فراره منه أثار حالة هلع وذعر لدى المواطنين، فقدموا شكوى إلى الوحدات الأمن.وتم إلقاء القبض على مالك النمر، الذي تبين أنه يربي الحيوان داخل منزله بطريقة غير قانونية، وفقا لموقع "هبة برس".وقامت السلطات في تونس بتطويق المكان وقاموا بقنصه، حفاظا على سلامة السكان، وهو الإجراء الذي أثار جدلا واسعا بين مستخدمي "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض.كما عبّرت جمعية حماية الحيوان في صفاقس عن استيائها من قتل النمر، لافتة في بيان لها إلى أن النمر من فصيلة النمور البيضاء النادرة والمهددة بالانقراض، وكان يعاني من كسر في قدمه، كذلك انتقدت الجمعية الجهات المسؤولة لعدم اللجوء إليها للتعامل مع الموقف بطريقة تضمن سلامة الجميع، بدلا من اللجوء إلى القنص.يشار إلى أن القانون التونسي يحظر تربية الحيوانات المفترسة دون ترخيص رسمي، نظرا للمخاطر التي قد تشكلّها على الأفراد والمجتمع، فضلا عن الالتزام بحماية الحياة البرية والبيئة.
https://sarabic.ae/20241206/ظهور-حيوان-مفترس-نادر-لأول-مرة-في-دولة-عربية-السلطات-تحذر-الجميع-1095560956.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, منوعات

حيوان مفترس يتجول في شوارع مدينة عربية والشرطة تقتله.. فيديو

10:16 GMT 15.12.2024
© Photo / Unsplash/ Ethan Currierأنياب
أنياب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2024
أنياب
© Photo / Unsplash/ Ethan Currier
تابعنا عبر
تداول مستخدمو مواقع التواصل، مقطعا مصورا لحيوان مفترس يجول في دولة عربية، أثار ذعر وهلع المواطنين.
ويوضح الفيديو نمرا أبيض اللون وهو يتجول في حي سكني بمنطقة الشيحية من محافظة صفاقس جنوب تونس، وذلك بعد هروبه من صاحبه، وبدا أنه يعاني من كسر في رجله، ولم يكن في حالة هياج.
وأشارت تقارير إلى أن النمر تم تهريبه من ليبيا، وحصل عليه أحد الأشخاص، ليتولى تربيته في منزله والاهتمام به، وعلاجه من الإصابة التي لحقت به، إلا أن فراره منه أثار حالة هلع وذعر لدى المواطنين، فقدموا شكوى إلى الوحدات الأمن.
وتم إلقاء القبض على مالك النمر، الذي تبين أنه يربي الحيوان داخل منزله بطريقة غير قانونية، وفقا لموقع "هبة برس".
وقامت السلطات في تونس بتطويق المكان وقاموا بقنصه، حفاظا على سلامة السكان، وهو الإجراء الذي أثار جدلا واسعا بين مستخدمي "السوشيال ميديا" ما بين مؤيد ومعارض.
كما عبّرت جمعية حماية الحيوان في صفاقس عن استيائها من قتل النمر، لافتة في بيان لها إلى أن النمر من فصيلة النمور البيضاء النادرة والمهددة بالانقراض، وكان يعاني من كسر في قدمه، كذلك انتقدت الجمعية الجهات المسؤولة لعدم اللجوء إليها للتعامل مع الموقف بطريقة تضمن سلامة الجميع، بدلا من اللجوء إلى القنص.
غابة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2024
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ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميع
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يشار إلى أن القانون التونسي يحظر تربية الحيوانات المفترسة دون ترخيص رسمي، نظرا للمخاطر التي قد تشكلّها على الأفراد والمجتمع، فضلا عن الالتزام بحماية الحياة البرية والبيئة.
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