https://sarabic.ae/20241206/ظهور-حيوان-مفترس-نادر-لأول-مرة-في-دولة-عربية-السلطات-تحذر-الجميع-1095560956.html
ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميع
ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميع
سبوتنيك عربي
رصدت دولة عربية حدثا غير مسبوق، والذي قام المواطنون بتوثيقه عبر هواتفهم الذكية، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام. 06.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-06T18:29+0000
2024-12-06T18:29+0000
2024-12-06T18:29+0000
مجتمع
العراق
أخبار العراق اليوم
منوعات
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وشوهد نمر نادر لأول مرة في قرية هوستان بمنطقة بارزان، في أربيل شمالي العراق، وفقا لما وثقه المواطن، موبين هوستاني، عبر هاتفه المحمول، وفقا لموقع "شفق نيوز". وأكدت هيئة البيئة في بارزان، أن النمر ينتمي لفصيلة النمر الأناضولي النادرة، والتي يتراوح عدد أفرادها بين 800 إلى ألف فقط في العالم.وأوضحت الهيئة أن النمر، الذي يعيش عادة بين 10 إلى 20 عاما، ويبلغ طوله 158 سنتيمتر، ووزنه 60 كيلو غرام، شوهد على سفوح جبل شيرين، كما حذرت من الاقتراب من المنطقة لضمان استقرار النمر، ملوّحة بإجراءات قانونية صارمة ضد أي تهديد للحيوان أو بيئته.ويبرز هذا الاكتشاف أهمية حماية النمور النادرة، والحفاظ على موائلها الطبيعية، وسط التحديات البيئية المتزايدة.
العراق
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سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات
العراق, أخبار العراق اليوم, منوعات
ظهور حيوان مفترس نادر لأول مرة في دولة عربية.. السلطات تحذر الجميع
رصدت دولة عربية حدثا غير مسبوق، والذي قام المواطنون بتوثيقه عبر هواتفهم الذكية، وتناقلته العديد من وسائل الإعلام.
وشوهد نمر نادر لأول مرة في قرية هوستان بمنطقة بارزان، في أربيل شمالي العراق، وفقا لما وثقه المواطن، موبين هوستاني، عبر هاتفه المحمول، وفقا لموقع
"شفق نيوز".
وأكدت هيئة البيئة في بارزان، أن النمر ينتمي لفصيلة النمر الأناضولي النادرة، والتي يتراوح عدد أفرادها بين 800 إلى ألف فقط في العالم.
وأوضحت الهيئة أن النمر، الذي يعيش عادة بين 10 إلى 20 عاما، ويبلغ طوله 158 سنتيمتر، ووزنه 60 كيلو غرام، شوهد على سفوح جبل شيرين، كما حذرت من الاقتراب من المنطقة لضمان استقرار النمر، ملوّحة بإجراءات قانونية صارمة ضد أي تهديد للحيوان أو بيئته.
ويبرز هذا الاكتشاف أهمية حماية النمور النادرة، والحفاظ على موائلها الطبيعية، وسط التحديات البيئية المتزايدة.