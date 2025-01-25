https://sarabic.ae/20250125/عودة-حيوان-مفترس-إلى-مصر-بعد-5000-عام-صور-1097132910.html
عودة حيوان مفترس إلى مصر بعد 5000 عام... صور
عودة حيوان مفترس إلى مصر بعد 5000 عام... صور
سبوتنيك عربي
في تحول دراماتيكي للأحداث يربط بين مصر القديمة والحديثة، أكد العلماء ظهور "الضبع المرقط"، لأول مرة في البلاد منذ عهد الفراعنة، ما يمثل عودة غير عادية بعد غياب... 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T08:36+0000
2025-01-25T08:36+0000
2025-01-25T08:36+0000
مجتمع
مصر
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097132750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4a4d0761538d7711090ddebed2a9fcbc.jpg
وتم العثور على الضبع الوحيد على بعد 30 كيلومترًا شمال حدود مصر مع السودان، حيث قطع مسافة 500 كيلومتر خارج نطاقه المعروف. ويبدو أن رحلة الحيوان مرتبطة بالتغيرات البيئية الأخيرة التي ربما خلقت ممرًا مؤقتًا للحياة البرية بين البلدين.ومع ذلك، انتهى الاكتشاف بشكل مأساوي عندما قتل السكان المحليون الحيوان بعد هجمات شنها على قطعان الماشية.وبدأت الحادثة عندما قتل الضبع رأسين من الماعز على مدار ليلتين في منطقة وادي يحمب بمحمية "علبة"، وتمكن السكان المحليون، وهم خبراء في تعقب الحياة البرية في المنطقة، من تحديد موقع الضبع وملاحقته قبل قتله في النهاية بشاحنة صغيرة، في فبراير/ شباط 2024.وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية التي تغطي ما يقرب من 4 عقود، اكتشف الباحثون أن السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة في هطول الأمطار ونمو النباتات في المنطقة مقارنة بالعشرين عامًا السابقة، وربما أدى هذا التغيير إلى خلق ظروف مواتية للهجرة الشمالية غير المسبوقة للضبع.تمثل المنطقة التي عُثر فيها على الضبع منطقة بيئية فريدة، حيث تلتقي مصر بالسودان الاستوائي، وتتمتع بأعلى تنوع نباتي في البلاد. وقد شهدت المنطقة أخيرا تغييرات في الممارسات الرعوية، حيث سُمح لمزيد من الماشية بالرعي بحرية، ما قد يجذب الحيوانات المفترسة.وعلى النقيض من أجزاء من منطقة القرن الأفريقي، حيث تعايش البشر والضباع لأجيال، فإن جنوب شرق مصر، يفتقر إلى هذا التاريخ الثقافي. وبالنسبة للرعاة المحليين الذين لا يملكون سوى مصادر دخل بديلة قليلة، فإن خسائر الماشية بسبب الحيوانات المفترسة قد تكون مدمرة.ورغم أن رحلة هذا الضبع انتهت بشكل مأساوي، فإن وجوده يثير تساؤلات مهمة حول الحفاظ على الحياة البرية والتكيف مع المناخ المتغير.ومع استمرار الظروف البيئية في التحول، قد تصبح ظهورات مماثلة غير متوقعة لحيوانات مفترسة كبيرة أكثر شيوعا، ما يشكل تحديا للمجتمعات وسلطات الحفاظ على البيئة لتطوير أساليب جديدة للتعايش بين البشر والحياة البرية.
https://sarabic.ae/20250124/علماء-يكشفون-عن-أقدم-سم-مركب-في-عظام-ظبي-عمرها-7000-عام-1097115783.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/19/1097132750_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cd8376e44e53873f2d8f36ffd55ae803.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, منوعات
عودة حيوان مفترس إلى مصر بعد 5000 عام... صور
في تحول دراماتيكي للأحداث يربط بين مصر القديمة والحديثة، أكد العلماء ظهور "الضبع المرقط"، لأول مرة في البلاد منذ عهد الفراعنة، ما يمثل عودة غير عادية بعد غياب دام 5000 عام.
وتم العثور على الضبع الوحيد على بعد 30 كيلومترًا شمال حدود مصر مع السودان، حيث قطع مسافة 500 كيلومتر خارج نطاقه المعروف. ويبدو أن رحلة الحيوان مرتبطة بالتغيرات البيئية الأخيرة التي ربما خلقت ممرًا مؤقتًا للحياة البرية بين البلدين.
ومع ذلك، انتهى الاكتشاف بشكل مأساوي عندما قتل السكان المحليون الحيوان بعد هجمات شنها على قطعان الماشية.
ويقول الدكتور عبد الله ناجي من جامعة الأزهر، الذي قاد بحثا نُشر عن الاكتشاف: "كان رد فعلي الأول هو عدم التصديق حتى قمت بفحص الصور ومقاطع الفيديو للبقايا. وعندما رأيت الأدلة، شعرت بالذهول تمامًا. لقد كانت أبعد من أي شيء توقعنا العثور عليه في مصر".
وبدأت الحادثة عندما قتل الضبع رأسين من الماعز على مدار ليلتين في منطقة وادي يحمب بمحمية "علبة"، وتمكن السكان المحليون، وهم خبراء في تعقب الحياة البرية في المنطقة، من تحديد موقع الضبع وملاحقته قبل قتله في النهاية بشاحنة صغيرة، في فبراير/ شباط 2024.
وباستخدام بيانات الأقمار الصناعية التي تغطي ما يقرب من 4 عقود، اكتشف الباحثون أن السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة في هطول الأمطار ونمو النباتات في المنطقة مقارنة بالعشرين عامًا السابقة، وربما أدى هذا التغيير إلى خلق ظروف مواتية للهجرة الشمالية غير المسبوقة للضبع.
وتعتبر الضباع المرقطة، التي توجد تقليديًا في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من الحيوانات المفترسة القادرة على التكيف بشكل ملحوظ وقادرة على السفر لمسافة تصل إلى 27 كيلومترًا في يوم واحد. وبينما تعيش عادةً في مجموعات، يبدو أن هذا الضبع قد قطع رحلته منفردًا عبر ممرات من النباتات المتزايدة وربما تتبع تحركات الماشية.
تمثل المنطقة التي عُثر فيها على الضبع منطقة بيئية فريدة، حيث تلتقي مصر بالسودان الاستوائي، وتتمتع بأعلى تنوع نباتي في البلاد. وقد شهدت المنطقة أخيرا تغييرات في الممارسات الرعوية، حيث سُمح لمزيد من الماشية بالرعي بحرية، ما قد يجذب الحيوانات المفترسة.
وعلى النقيض من أجزاء من منطقة القرن الأفريقي، حيث تعايش البشر والضباع لأجيال، فإن جنوب شرق مصر، يفتقر إلى هذا التاريخ الثقافي. وبالنسبة للرعاة المحليين الذين لا يملكون سوى مصادر دخل بديلة قليلة، فإن خسائر الماشية بسبب الحيوانات المفترسة قد تكون مدمرة.
وبحسب مجلة "scienceblog" العلمية، يدفع هذا الاكتشاف العلماء إلى إعادة النظر في النطاق المعروف للأنواع، ويسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها لتغير المناخ والأنشطة البشرية أن تؤثر على تحركات الحيوانات، كما يسلط الضوء على التحديات المعقدة التي يفرضها الصراع بين البشر والحياة البرية في المناطق التي تحاول فيها الحيوانات المفترسة القديمة استعادة أراضيها التاريخية.
ورغم أن رحلة هذا الضبع انتهت بشكل مأساوي، فإن وجوده يثير تساؤلات مهمة حول الحفاظ على الحياة البرية والتكيف مع المناخ المتغير.
ومع استمرار الظروف البيئية في التحول، قد تصبح ظهورات مماثلة غير متوقعة لحيوانات مفترسة كبيرة أكثر شيوعا، ما يشكل تحديا للمجتمعات وسلطات الحفاظ على البيئة لتطوير أساليب جديدة للتعايش بين البشر والحياة البرية.