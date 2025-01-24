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https://sarabic.ae/20250124/علماء-يكشفون-عن-أقدم-سم-مركب-في-عظام-ظبي-عمرها-7000-عام-1097115783.html
علماء يكشفون عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7,000 عام
علماء يكشفون عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7,000 عام
سبوتنيك عربي
اكتشف علماء الآثار في جبال ماجاليسبرج الغربية، بالقرب من مدينة جوهانسبرغ، عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7,000 عام. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T13:59+0000
2025-01-24T13:59+0000
مجتمع
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آثار
العثور على آثار إنسان
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اكتشف علماء الآثار الذين كانوا يحفرون في كهف بجنوب أفريقيا، عظمة فخذ غير عادية. كانت تنتمي إلى ظبي غير محدد وتبين أن عمرها 7000 عام. كشفت الأشعة السينية عن وجود ثلاثة رؤوس سهام عظمية معدلة تم وضعها في تجويف النخاع.أشارت الدراسة إلى أن عظم الفخذ يحتوي على أكثر من مجرد رواسب ونخاع متحلل. وقام العلماء بإجراء تحقيق في كيمياء المصفوفة المحيطة برؤوس الأسهم داخل عظم الفخذ.يُعتقد أن استخدام السم في أسلحة الصيد نشأ منذ نحو 60.000 إلى 70.000 عام، جنبًا إلى جنب مع اختراع المقذوفات في أفريقيا. لكن الأدلة على السم في تلك الفترة مؤقتة في أفضل الأحوال ولم يتم التحقق منها كيميائيًا بعد.قرر العلماء إعادة تصوير عظم الفخذ باستخدام التصوير المقطعي المحوسب الدقيق. وتستخدم هذه العملية بشكل أساسي آلاف الأشعة السينية لإعادة بناء القطع الأثرية في ثلاثة أبعاد، بدقة عالية جدًا. وكشفت النتائج أن المصفوفة الشبيهة بالرواسب التي تملأ تجويف النخاع الذي وُضعت فيه رؤوس الأسهم لم تكن رواسب أثرية عادية. كانت بوضوح مادة غريبة.كما وجد العلماء حمض الريسينوليك، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للتحلل التأكسدي للريكتين السام. وهذه المركبات العضوية، وغيرها التي حددها العلماء، لا توجد في نفس النباتات. وهذا يشير إلى أن العديد من مكونات النبات لابد وأن تكون قد تم دمجها لإنشاء وصفة سامة.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه وعلى الرغم من تحديد المنتجات الثانوية المؤكسدة للغليكوسيدات القلبية بشكل إيجابي، إلا أن هذه العينة كانت أكثر تدهورًا بشكل ملحوظ من تلك الموجودة في حاوية عظم الفخذ. ويعتقد العلماء أن حاوية عظم الفخذ ساعدت في حماية السم من أسوأ آثار التحلل البيولوجي.اكتشاف أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في العالم من عصور ما قبل التاريخ مصر تكشف سر "ساحر الآلهة سركت" في اكتشاف أثري نادر
https://sarabic.ae/20250124/دراسة-تكشف-عن-مواقع-مخفية-تحوي-آثار-الديناصورات-الأولى-1097100827.html
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منوعات, آثار, العثور على آثار إنسان
منوعات, آثار, العثور على آثار إنسان

علماء يكشفون عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7,000 عام

13:59 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiberعظام بشرية
عظام بشرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
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اكتشف علماء الآثار في جبال ماجاليسبرج الغربية، بالقرب من مدينة جوهانسبرغ، عن أقدم سم مركب في عظام ظبي عمرها 7,000 عام.
اكتشف علماء الآثار الذين كانوا يحفرون في كهف بجنوب أفريقيا، عظمة فخذ غير عادية. كانت تنتمي إلى ظبي غير محدد وتبين أن عمرها 7000 عام. كشفت الأشعة السينية عن وجود ثلاثة رؤوس سهام عظمية معدلة تم وضعها في تجويف النخاع.
أشارت الدراسة إلى أن عظم الفخذ يحتوي على أكثر من مجرد رواسب ونخاع متحلل. وقام العلماء بإجراء تحقيق في كيمياء المصفوفة المحيطة برؤوس الأسهم داخل عظم الفخذ.
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لقد كشف البحث عن أن محتويات عظم الفخذ، وهي أقدم سم متعدد المكونات للسهام في العالم. وإنها وصفة معقدة تجمع بين مكونين نباتيين سامين على الأقل. وهناك أيضًا دليل على وجود سم ثالث.

يُعتقد أن استخدام السم في أسلحة الصيد نشأ منذ نحو 60.000 إلى 70.000 عام، جنبًا إلى جنب مع اختراع المقذوفات في أفريقيا. لكن الأدلة على السم في تلك الفترة مؤقتة في أفضل الأحوال ولم يتم التحقق منها كيميائيًا بعد.
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قرر العلماء إعادة تصوير عظم الفخذ باستخدام التصوير المقطعي المحوسب الدقيق. وتستخدم هذه العملية بشكل أساسي آلاف الأشعة السينية لإعادة بناء القطع الأثرية في ثلاثة أبعاد، بدقة عالية جدًا. وكشفت النتائج أن المصفوفة الشبيهة بالرواسب التي تملأ تجويف النخاع الذي وُضعت فيه رؤوس الأسهم لم تكن رواسب أثرية عادية. كانت بوضوح مادة غريبة.
وتم أخذ عينة صغيرة من المادة وتحليل مكوناتها الكيميائية. وقد كشفت نتائج الكيمياء عن وجود نوعين من الغليكوسيدات القلبية السامة (التي تعطل عمل عضلة القلب): الديجيتوكسين والستروفانثيدين. ومن المعروف أن كليهما كانا يستخدمان تاريخياً في بعض السموم المرتبطة بالصيد .
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كما وجد العلماء حمض الريسينوليك، والذي يمكن أن يحدث نتيجة للتحلل التأكسدي للريكتين السام. وهذه المركبات العضوية، وغيرها التي حددها العلماء، لا توجد في نفس النباتات. وهذا يشير إلى أن العديد من مكونات النبات لابد وأن تكون قد تم دمجها لإنشاء وصفة سامة.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه وعلى الرغم من تحديد المنتجات الثانوية المؤكسدة للغليكوسيدات القلبية بشكل إيجابي، إلا أن هذه العينة كانت أكثر تدهورًا بشكل ملحوظ من تلك الموجودة في حاوية عظم الفخذ. ويعتقد العلماء أن حاوية عظم الفخذ ساعدت في حماية السم من أسوأ آثار التحلل البيولوجي.
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