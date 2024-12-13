أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو

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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
12:03 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:19 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:53 GMT
6 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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27 د
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ملفات ساخنة
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183 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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ملفات ساخنة
ما أولويات الحكومة الإنتقالية لتجنب حدوث فوضى في سوريا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:33 GMT
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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
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14:00 GMT
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https://sarabic.ae/20241213/أسد-يفلت-من-صاحبه-ويهاجم-المدعوين-في-حفل-زفاف-فيديو-1095756016.html
أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
سبوتنيك عربي
تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد من الفوضى والهلع، عندما هاجم أسد هائج المدعوين بعد أن فقد صاحبه السيطرة عليه. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
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وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الحاضرين إلى قاعة الأفراح وهو يجرّ وراءه أسدا، ما أثار دهشة الحضور.لكن الأسد بدا غير مرتاح للعدد الكبير من الأشخاص حوله، ورغم محاولات صاحبه السيطرة عليه، تمكن الأسد من الإفلات وهاجم مجموعة من المدعوين الجالسين.وسادت حالة من الهلع والفوضى القاعة، بينما هرب الأسد خارجها.وعبر الليبيون على مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم ملكية الأشخاص للحيوانات المفترسة، ووضعها بالأماكن المخصصة لها.
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أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو

11:33 GMT 13.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورأسد سفاري بارك "تايغان" في القرم الروسية
أسد سفاري بارك تايغان في القرم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد من الفوضى والهلع، عندما هاجم أسد هائج المدعوين بعد أن فقد صاحبه السيطرة عليه.
وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الحاضرين إلى قاعة الأفراح وهو يجرّ وراءه أسدا، ما أثار دهشة الحضور.
لكن الأسد بدا غير مرتاح للعدد الكبير من الأشخاص حوله، ورغم محاولات صاحبه السيطرة عليه، تمكن الأسد من الإفلات وهاجم مجموعة من المدعوين الجالسين.
وسادت حالة من الهلع والفوضى القاعة، بينما هرب الأسد خارجها.
وعبر الليبيون على مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم ملكية الأشخاص للحيوانات المفترسة، ووضعها بالأماكن المخصصة لها.
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