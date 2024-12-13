https://sarabic.ae/20241213/أسد-يفلت-من-صاحبه-ويهاجم-المدعوين-في-حفل-زفاف-فيديو-1095756016.html
أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
سبوتنيك عربي
تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد من الفوضى والهلع، عندما هاجم أسد هائج المدعوين بعد أن فقد صاحبه السيطرة عليه. 13.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-13T11:33+0000
2024-12-13T11:33+0000
2024-12-13T11:33+0000
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وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الحاضرين إلى قاعة الأفراح وهو يجرّ وراءه أسدا، ما أثار دهشة الحضور.لكن الأسد بدا غير مرتاح للعدد الكبير من الأشخاص حوله، ورغم محاولات صاحبه السيطرة عليه، تمكن الأسد من الإفلات وهاجم مجموعة من المدعوين الجالسين.وسادت حالة من الهلع والفوضى القاعة، بينما هرب الأسد خارجها.وعبر الليبيون على مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم ملكية الأشخاص للحيوانات المفترسة، ووضعها بالأماكن المخصصة لها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
أسد يفلت من صاحبه ويهاجم المدعوين في حفل زفاف... فيديو
تحوّل حفل زفاف في العاصمة الليبية طرابلس إلى مشهد من الفوضى والهلع، عندما هاجم أسد هائج المدعوين بعد أن فقد صاحبه السيطرة عليه.
وأظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أحد الحاضرين إلى قاعة الأفراح وهو يجرّ وراءه أسدا، ما أثار دهشة الحضور.
لكن الأسد بدا غير مرتاح للعدد الكبير من الأشخاص حوله، ورغم محاولات صاحبه السيطرة عليه، تمكن الأسد
من الإفلات وهاجم مجموعة من المدعوين الجالسين.
وسادت حالة من الهلع والفوضى القاعة، بينما هرب الأسد خارجها.
وعبر الليبيون على مواقع التواصل عن استيائهم من الواقعة، ووصفوها بأنها استهتار بحياة وأرواح الناس، وطالبوا بضرورة تفعيل القانون الذي يجرم ملكية الأشخاص للحيوانات المفترسة
، ووضعها بالأماكن المخصصة لها.