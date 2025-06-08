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https://sarabic.ae/20250608/خط-خفي-بين-قارتين-لا-تتخطاه-الحيوانات-فيديو-1101448436.html
خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو
خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو
سبوتنيك عربي
تنقسم مملكة الحيوان، بين آسيا وأستراليا، بفضل خط فاصل غير مرئي، يمتد بين القارتين المتجاورتين، ومعظم الحيوانات البرية لا تعبر هذه الحدود الخيالية، لعشرات... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T12:53+0000
2025-06-08T12:53+0000
مجتمع
علوم
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وبدأ كل شيء قبل حوالي 30 مليون سنة، عندما اصطدمت الصفيحة التكتونية الأسترالية بالصفيحة التكتونية الأوراسية، مما أدى إلى تكوين أرخبيل، مما أدى إلى تغيير مسار تيارات المحيطات وخلق مناخات إقليمية جديدة. ويطلق على هذا الفاصل الحيواني الغريب اسم "خط والاس"، نسبة إلى عالم الطبيعة ألفريد راسل والاس، الذي لاحظ لأول مرة الاختلاف الصارخ في الحياة الحيوانية (ومعظمها من الثدييات) أثناء استكشافه للمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر.وكتب والاس: "يمكننا اعتبار أن مضيق لومبوك (بين بالي ولومبوك)، الذي يبلغ عرضه 15 ميلا فقط (24 كيلومترا)، يُمثل الحد الفاصل ويفصل فجأة بين منطقتين من أكبر مناطق الحياة الحيوانية في العالم". ولا يزال الخط الذي رسمه على خريطة قبل أكثر من قرن يعتبر حاجزا تطوريا افتراضيا، على الرغم من استمرار الجدل حول موقعه الدقيق وآلياته.حتى الطيور لا تعبر عادة خط والاس، وفي المحيط، حيث تظهر بعض أنواع الأسماك والميكروبات اختلافات جينية على أحد جانبي الحدود مقارنةً بالآخر، مما يُشير إلى اختلاط ضئيل جدًا بين الأنواع.وفي غضون ذلك، تطورت الحياة البرية على الجرف القاري الأسترالي، في ظروف أكثر جفافًا بشكل واضح، مما فرض مسارا تطوريا مختلفًا.ويقول العلماء إن خط والاس ليس حدودًا مطلقة، بل هو أقرب إلى تدرج. ومع ذلك، يساعدنا هذا الخط الضبابي على فهم تطور الحيوانات لآلاف الأنواع.الخلود الأبدي... تحميل بيانات دماغك ووضعها على حاسوبك قد يصبح بمتناول يدك
https://sarabic.ae/20250608/اكتشاف-جزيرة-داخل-بحيرة-على-جزيرة-داخل-بحيرة-على-جزيرة-لغز-جغرافي-يحير-العالم-1101438597.html
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علوم
علوم

خط خفي بين قارتين لا تتخطاه الحيوانات... فيديو

12:53 GMT 08.06.2025
© Photo / youtube PBS Eonsخط "والاس" بين أستراليا وآسيا
خط والاس بين أستراليا وآسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Photo / youtube PBS Eons
تابعنا عبر
تنقسم مملكة الحيوان، بين آسيا وأستراليا، بفضل خط فاصل غير مرئي، يمتد بين القارتين المتجاورتين، ومعظم الحيوانات البرية لا تعبر هذه الحدود الخيالية، لعشرات الملايين من السنين، حتى الطيور، مما شكّل تطور الحيوانات بطرق مختلفة على كلا الجانبين.
وبدأ كل شيء قبل حوالي 30 مليون سنة، عندما اصطدمت الصفيحة التكتونية الأسترالية بالصفيحة التكتونية الأوراسية، مما أدى إلى تكوين أرخبيل، مما أدى إلى تغيير مسار تيارات المحيطات وخلق مناخات إقليمية جديدة.

وعلى أحد جانبي الخريطة، في إندونيسيا وماليزيا، تطورت القرود والسعادين والفيلة والنمور ووحيد القرن؛ بينما على الجانب الآخر، في غينيا الجديدة وأستراليا، تزدهر الجرابيات وأحاديات المسلك والقوارض والببغاوات، وهناك أنواع قليلة جدا موجودة بكثرة على كلا الجانبين.

ويطلق على هذا الفاصل الحيواني الغريب اسم "خط والاس"، نسبة إلى عالم الطبيعة ألفريد راسل والاس، الذي لاحظ لأول مرة الاختلاف الصارخ في الحياة الحيوانية (ومعظمها من الثدييات) أثناء استكشافه للمنطقة في منتصف القرن التاسع عشر.
وكتب والاس: "يمكننا اعتبار أن مضيق لومبوك (بين بالي ولومبوك)، الذي يبلغ عرضه 15 ميلا فقط (24 كيلومترا)، يُمثل الحد الفاصل ويفصل فجأة بين منطقتين من أكبر مناطق الحياة الحيوانية في العالم".

لاحقا، طور عالم الطبيعة بشكل مستقل نظرية للتطور في نفس الفترة تقريبا التي وضع فيها تشارلز داروين، قواعد التطور.

ولا يزال الخط الذي رسمه على خريطة قبل أكثر من قرن يعتبر حاجزا تطوريا افتراضيا، على الرغم من استمرار الجدل حول موقعه الدقيق وآلياته.

بشكل عام، يفصل خط والاس جرفا من القارة الآسيوية عن جرف من الصفيحة التكتونية الأسترالية، وهو خط جيولوجي، ولكنه أيضا خط مناخي وبيولوجي.

حتى الطيور لا تعبر عادة خط والاس، وفي المحيط، حيث تظهر بعض أنواع الأسماك والميكروبات اختلافات جينية على أحد جانبي الحدود مقارنةً بالآخر، مما يُشير إلى اختلاط ضئيل جدًا بين الأنواع.
جزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
مجتمع
اكتشاف جزيرة داخل بحيرة على جزيرة داخل بحيرة على جزيرة... لغز جغرافي يحير العالم
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في عام 2023، وجد تحليل لأكثر من 20,000 نوع من الفقاريات، أن سلالات جنوب شرق آسيا تطورت في بيئة استوائية قديمة نسبيا، مما سمح لها بالانتشار نحو غينيا الجديدة على "منحدرات" الجزر الرطبة.
وفي غضون ذلك، تطورت الحياة البرية على الجرف القاري الأسترالي، في ظروف أكثر جفافًا بشكل واضح، مما فرض مسارا تطوريا مختلفًا.
ويقول العلماء إن خط والاس ليس حدودًا مطلقة، بل هو أقرب إلى تدرج. ومع ذلك، يساعدنا هذا الخط الضبابي على فهم تطور الحيوانات لآلاف الأنواع.
الخلود الأبدي... تحميل بيانات دماغك ووضعها على حاسوبك قد يصبح بمتناول يدك
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