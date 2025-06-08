اكتشاف جزيرة داخل بحيرة على جزيرة داخل بحيرة على جزيرة... لغز جغرافي يحير العالم
© Photo / Unsplash/ Zunnoon Ahmedجزيرة
© Photo / Unsplash/ Zunnoon Ahmed
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أثار اكتشاف جيولوجي فريد يقع في أقصى شمال كندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بعدما انتشرت صورة ومعلومة عنه بشكل فيروسي، دفعت كثيرين لوصفه بأنه "لغز أربك العقول" و"تحد مستحيل للفهم".
وتعرف الظاهرة العجيبة باسم "الجزيرة التكرارية"، وتتمثل في جزيرة داخل بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة.
وفي قلب هذا التعقيد الطبيعي، تكمن جزيرة ضيقة على شكل حصان بحري، طولها 300 متر، محاطة ببحيرة صغيرة بلا اسم، تغمر جزءاً كبيراً من جزيرة أكبر.
وتقع هذه الجزيرة داخل بحيرة ضخمة تمتد 90 كيلومترا قرب سواحل جزيرة فيكتوريا، وهي ثامن أكبر جزيرة في العالم.
At 69.792° N 108.241° W on Victoria Island, Nunavut, a lake contains an island that holds a second lake with a third-order island. Verified by satellite imagery and highlighted by National Geographic, this is the only known example of a lake on an island in a lake on an island in… pic.twitter.com/tZSLBfsMhq— Vinay Kumar Dokania (@VinayDokania) June 6, 2025
ولم يمر المشهد المثير للبحيرة مرور الكرام؛ إذ امتلأت التعليقات على مواقع التواصل بردود أفعال تتسم بالدهشة، إذ كتب أحد المستخدمين: "أشعر وكأنني أُصبت بجلطة دماغية وأنا أحاول فهم ذلك!"، فيما قال آخر: "عقلي احترق... هل هذا حقيقي فعلًا؟".
🌍🤔 Ever seen an island-in-a-lake-on-an-island-in-a-lake-on-an-island? This baffling discovery in Canada is leaving everyone scratching their heads! Could nature be playing its quirkiest tricks on us? #MindBlown #NatureMystery https://t.co/E2X9HEX2SV— PuzzNews World (@PuzzNews) June 6, 2025
وكانت جزيرة في بحيرة بركانية على جزيرة "تال" في بحيرة "تال" بالفلبين، المثال الأشهر لظاهرة "الجزيرة التكرارية"، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الجزيرة الكندية تتفوق عليها حجما، ما يجعلها أكبر جزيرة تكرارية مكتشفة في العالم حتى الآن.
28 مايو, 13:00 GMT
ويعزو الجيولوجيون هذه التكوينات العجيبة إلى التآكل الجليدي العنيف خلال العصر الجليدي الأخير، حين شكلت الكتل الجليدية الضخمة شبكة معقدة من التلال والبحيرات المتداخلة.
ورغم الشهرة التي حصدتها هذه الجزيرة على الإنترنت، فإنها قد تبقى أرضاً بكرا لم تطأها قدم، نظراً لوجودها في منطقة نائية جداً وظروف مناخية قاسية، ما يضفي عليها هالة من الغموض والأسطورة.