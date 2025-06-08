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المفاوضات التجارية الأمريكية الصينية تدخل حالة من الجمود.. ما الأسباب؟
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09:03 GMT
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09:49 GMT
11 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أهمية فوز لبنان بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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https://sarabic.ae/20250608/اكتشاف-جزيرة-داخل-بحيرة-على-جزيرة-داخل-بحيرة-على-جزيرة-لغز-جغرافي-يحير-العالم-1101438597.html
اكتشاف جزيرة داخل بحيرة على جزيرة داخل بحيرة على جزيرة... لغز جغرافي يحير العالم
اكتشاف جزيرة داخل بحيرة على جزيرة داخل بحيرة على جزيرة... لغز جغرافي يحير العالم
سبوتنيك عربي
أثار اكتشاف جيولوجي فريد يقع في أقصى شمال كندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بعدما انتشرت صورة ومعلومة عنه بشكل فيروسي، دفعت كثيرين لوصفه بأنه "لغز أربك... 08.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-08T08:18+0000
2025-06-08T08:18+0000
مجتمع
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وتعرف الظاهرة العجيبة باسم "الجزيرة التكرارية"، وتتمثل في جزيرة داخل بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة.وفي قلب هذا التعقيد الطبيعي، تكمن جزيرة ضيقة على شكل حصان بحري، طولها 300 متر، محاطة ببحيرة صغيرة بلا اسم، تغمر جزءاً كبيراً من جزيرة أكبر.وتقع هذه الجزيرة داخل بحيرة ضخمة تمتد 90 كيلومترا قرب سواحل جزيرة فيكتوريا، وهي ثامن أكبر جزيرة في العالم.ولم يمر المشهد المثير للبحيرة مرور الكرام؛ إذ امتلأت التعليقات على مواقع التواصل بردود أفعال تتسم بالدهشة، إذ كتب أحد المستخدمين: "أشعر وكأنني أُصبت بجلطة دماغية وأنا أحاول فهم ذلك!"، فيما قال آخر: "عقلي احترق... هل هذا حقيقي فعلًا؟".وكانت جزيرة في بحيرة بركانية على جزيرة "تال" في بحيرة "تال" بالفلبين، المثال الأشهر لظاهرة "الجزيرة التكرارية"، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الجزيرة الكندية تتفوق عليها حجما، ما يجعلها أكبر جزيرة تكرارية مكتشفة في العالم حتى الآن.ويعزو الجيولوجيون هذه التكوينات العجيبة إلى التآكل الجليدي العنيف خلال العصر الجليدي الأخير، حين شكلت الكتل الجليدية الضخمة شبكة معقدة من التلال والبحيرات المتداخلة.ورغم الشهرة التي حصدتها هذه الجزيرة على الإنترنت، فإنها قد تبقى أرضاً بكرا لم تطأها قدم، نظراً لوجودها في منطقة نائية جداً وظروف مناخية قاسية، ما يضفي عليها هالة من الغموض والأسطورة.
https://sarabic.ae/20250528/ظهور-جزيرة-جديدة-من-أسفل-البحر-قد-تصبح-موطنا-لحيوانات-نادرة-صور-1101059856.html
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منوعات, أخبار كندا, الأخبار
منوعات, أخبار كندا, الأخبار

اكتشاف جزيرة داخل بحيرة على جزيرة داخل بحيرة على جزيرة... لغز جغرافي يحير العالم

08:18 GMT 08.06.2025
© Photo / Unsplash/ Zunnoon Ahmedجزيرة
جزيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
© Photo / Unsplash/ Zunnoon Ahmed
تابعنا عبر
أثار اكتشاف جيولوجي فريد يقع في أقصى شمال كندا، ضجة واسعة على مواقع التواصل، بعدما انتشرت صورة ومعلومة عنه بشكل فيروسي، دفعت كثيرين لوصفه بأنه "لغز أربك العقول" و"تحد مستحيل للفهم".
وتعرف الظاهرة العجيبة باسم "الجزيرة التكرارية"، وتتمثل في جزيرة داخل بحيرة على جزيرة في بحيرة على جزيرة.
وفي قلب هذا التعقيد الطبيعي، تكمن جزيرة ضيقة على شكل حصان بحري، طولها 300 متر، محاطة ببحيرة صغيرة بلا اسم، تغمر جزءاً كبيراً من جزيرة أكبر.
وتقع هذه الجزيرة داخل بحيرة ضخمة تمتد 90 كيلومترا قرب سواحل جزيرة فيكتوريا، وهي ثامن أكبر جزيرة في العالم.
ولم يمر المشهد المثير للبحيرة مرور الكرام؛ إذ امتلأت التعليقات على مواقع التواصل بردود أفعال تتسم بالدهشة، إذ كتب أحد المستخدمين: "أشعر وكأنني أُصبت بجلطة دماغية وأنا أحاول فهم ذلك!"، فيما قال آخر: "عقلي احترق... هل هذا حقيقي فعلًا؟".
وكانت جزيرة في بحيرة بركانية على جزيرة "تال" في بحيرة "تال" بالفلبين، المثال الأشهر لظاهرة "الجزيرة التكرارية"، إلا أن صور الأقمار الصناعية أظهرت أن الجزيرة الكندية تتفوق عليها حجما، ما يجعلها أكبر جزيرة تكرارية مكتشفة في العالم حتى الآن.
ظهور جزيرة جديدة من أسفل البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2025
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ظهور جزيرة جديدة من أسفل البحر قد تصبح موطنا لحيوانات نادرة... صور
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ويعزو الجيولوجيون هذه التكوينات العجيبة إلى التآكل الجليدي العنيف خلال العصر الجليدي الأخير، حين شكلت الكتل الجليدية الضخمة شبكة معقدة من التلال والبحيرات المتداخلة.
ورغم الشهرة التي حصدتها هذه الجزيرة على الإنترنت، فإنها قد تبقى أرضاً بكرا لم تطأها قدم، نظراً لوجودها في منطقة نائية جداً وظروف مناخية قاسية، ما يضفي عليها هالة من الغموض والأسطورة.
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