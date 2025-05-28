https://sarabic.ae/20250528/ظهور-جزيرة-جديدة-من-أسفل-البحر-قد-تصبح-موطنا-لحيوانات-نادرة-صور-1101059856.html
ظهور جزيرة جديدة من أسفل البحر قد تصبح موطنا لحيوانات نادرة... صور
ظهور جزيرة جديدة من أسفل البحر قد تصبح موطنا لحيوانات نادرة... صور
سبوتنيك عربي
تمكن علماء من معهد شيرشوف للكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمؤسسة الفيدرالية "محمية أستراخان الطبيعية الحكومية" في شمال بحر قزوين، خلال... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T13:00+0000
2025-05-28T13:00+0000
2025-05-28T13:00+0000
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في البداية، لاحظ موظفو فرع بحر قزوين، التابع لمعهد علوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024،، جفاف الحوض، من خلال الصور الفضائية، لكن مسألة وجود الجزيرة ظلت مثيرة للجدل حتى وقت قريب، حسبما ذكر موقع "ساينتيفيك راشا".وتشكلت الجزيرة المكتشفة نتيجة انخفاض مستوى بحر قزوين، وظهور القعر على السطح.وتمكنت البعثة من الاقتراب من الجزء الشمالي من الجزيرة، لكن الهبوط على الشاطئ لم يتم بسبب المياه الضحلة المحيطة والظروف الجوية. ومع ذلك، فإن الجزيرة مرئية بوضوح في صور الطائرة الرباعية "كوادكوبتر".ومن الواضح أنه خلال فترة انخفاض منسوب المياه، عندما يكون ارتفاع المياه في أدنى مستوياته، فإن ارتفاع الجزيرة فوق حافة المياه سيكون أكثر أهمية.ومن أجل إجراء أبحاث إضافية في الكيمياء الحيوية المائية، وعلم الأحياء المائية وديناميكيات سلوك البحر، أنشأ العلماء محطة محيطية على عمق حوالي 0.4 متر في المياه الضحلة الشمالية في المنطقة المجاورة مباشرة للجزيرة.في المستقبل القريب، سوف يستكمل العلماء وصفا أوليا للجزيرة الجديدة، ويقدمون مقترحات بشأن اسمها الجغرافي.تأثير البيانات الضخمة على حياتنا... بروفيسور روسي: نمتلك أجهزة تجري تريليونات العمليات في الثانية
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منوعات
ظهور جزيرة جديدة من أسفل البحر قد تصبح موطنا لحيوانات نادرة... صور
تمكن علماء من معهد شيرشوف للكيمياء الجيولوجية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، والمؤسسة الفيدرالية "محمية أستراخان الطبيعية الحكومية" في شمال بحر قزوين، خلال الرحلة الاستكشافية المعقدة لمعهد علوم المحيطات، من تأكيد وجود جزيرة جديدة على بعد 30 كم جنوب غرب جزيرة مالي جيمتشوجني.
في البداية، لاحظ موظفو فرع بحر قزوين، التابع لمعهد علوم المحيطات التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024،، جفاف الحوض، من خلال الصور الفضائية، لكن مسألة وجود الجزيرة ظلت مثيرة للجدل حتى وقت قريب، حسبما ذكر موقع "ساينتيفيك راشا
".
وتشكلت الجزيرة المكتشفة نتيجة انخفاض مستوى بحر قزوين، وظهور القعر على السطح.
وتمكنت البعثة من الاقتراب من الجزء الشمالي من الجزيرة، لكن الهبوط على الشاطئ لم يتم بسبب المياه الضحلة المحيطة والظروف الجوية. ومع ذلك، فإن الجزيرة مرئية بوضوح في صور الطائرة الرباعية "كوادكوبتر".
في الوقت الحاضر، خلال فترة تدفق نهر الفولغا الأقصى في ذروة الفيضان، تكون الجزيرة عبارة عن كتلة أرضية مرتفعة قليلاً عن سطح البحر.
ومن الواضح أنه خلال فترة انخفاض منسوب المياه، عندما يكون ارتفاع المياه في أدنى مستوياته، فإن ارتفاع الجزيرة فوق حافة المياه سيكون أكثر أهمية.
في وقت المسح، كان سطح الجزيرة عبارة عن سهل مسطح رطب، معقد بسبب تلال من موجات الرمل، والتي ربما تتقاطع مع أخاديد مرتفعة.
ومن أجل إجراء أبحاث إضافية في الكيمياء الحيوية المائية، وعلم الأحياء المائية وديناميكيات سلوك البحر، أنشأ العلماء محطة محيطية على عمق حوالي 0.4 متر في المياه الضحلة الشمالية في المنطقة المجاورة مباشرة للجزيرة.
إذا استمر الاتجاه نحو انخفاض مستوى بحر قزوين، فإن هذه الجزيرة قد تزيد مساحتها بشكل كبير في السنوات القادمة، وتكتسب قيمة محتملة كبيرة كموقع تعشيش لأنواع الطيور النادرة وملجأ لفقمة بحر قزوين.
في المستقبل القريب، سوف يستكمل العلماء وصفا أوليا للجزيرة الجديدة، ويقدمون مقترحات بشأن اسمها الجغرافي.