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https://sarabic.ae/20250601/الخلود-الأبدي-تحميل-بيانات-دماغك-ووضعها-على-حاسوبك-قد-يصبح-بمتناول-يدك-1101185489.html
الخلود الأبدي... تحميل بيانات دماغك ووضعها على حاسوبك قد يصبح بمتناول يدك
الخلود الأبدي... تحميل بيانات دماغك ووضعها على حاسوبك قد يصبح بمتناول يدك
سبوتنيك عربي
يعتبر الدماغ أكثر الأشياء تعقيدًا في الكون المعروف، وسيكون نسخ كل بنيانه المعقد أمرًا بالغ الصعوبة، ويعرف هذا المفهوم الرائع باسم "تحميل العقل"، حيث أنه طريقة... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T12:26+0000
2025-06-01T12:26+0000
مجتمع
علوم
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ويحتاج الدماغ المُحمّل إلى ذات المدخلات التي كانت لديه دائما، بعبارة أخرى، يجب أن يكون العالم الخارجي متاحًا له.وحتى لو كنت منعزلا داخل حاسوب، فستظل بحاجة إلى محاكاة لحواسك، واستنساخ للقدرة على الرؤية والسمع والشم واللمس والشعور، بالإضافة إلى الحركة والرمش ورصد معدل ضربات القلب وضبط إيقاعك اليومي والقيام بآلاف الأشياء الأخرى.وغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يجدون صعوبة في استشعار إشارات أجسامهم - كالعطش والجوع والألم والحكة - من مشاكل في الصحة العقلية، حسب ما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"، العلمية.ولكي ينجح تحميل العقل، يجب أن تكون محاكاة حواسك والبيئة الرقمية التي تعيش فيها دقيقة للغاية، فحتى التشوهات الطفيفة قد تُسبب عواقب عقلية وخيمة.في الوقت الحالي، لا يمتلك الباحثون القدرة الحاسوبية، ناهيك عن المعرفة العلمية، لإجراء مثل هذه المحاكاة، فمسح مليارات الخلايا، هي المهمة الأولى لنجاح تحميل العقل، ومن ثم رسم خريطة كاملة للبنية ثلاثية الأبعاد للدماغ البشري.وفي غضون بضعة عقود، قد يكون من الممكن رسم خريطة كاملة للدماغ البشري، ومع ذلك، فإن تسجيل هويات جميع الخلايا العصبية البالغ عددها 86 مليار خلية، وكلها أصغر من رأس الدبوس، بالإضافة إلى تريليونات وصلاتها، لا يزال غير كاف.ولن يُحقق تحميل هذه المعلومات بمفردها إلى جهاز كمبيوتر الكثير، ذلك لأن كل خلية عصبية تعدّل وظائفها باستمرار، وهذا ما يجب نمذجته أيضًا، فمن الصعب معرفة عدد المستويات الأدنى التي يجب على الباحثين اتباعها لجعل الدماغ المُحاكى يعمل.معرفة كيفية حساب الدماغ للأشياء قد تُوفر طريقًا مختصرًا. هذا من شأنه أن يُمكّن الباحثين من محاكاة الأجزاء الأساسية من الدماغ فقط، وليس جميع الخصائص البيولوجية.مع ذلك، في الوقت الحالي، لا يستطيع العلماء استبدال حتى خلية عصبية حقيقية واحدة بأخرى اصطناعية، لكن تذكّر أن وتيرة التكنولوجيا تتسارع بشكل كبير، ومن المنطقي توقع تحسينات مذهلة في قوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي في العقود القادمة.ومن المؤكد، أنه لن تواجه تقنية تحميل العقول أي مشكلة في إيجاد التمويل. يبدو أن العديد من المليارديرات سعداء بالتخلي عن الكثير من أموالهم مقابل فرصة العيش إلى الأبد.علماء روس يطورون أول برنامج لرصد الزلازل على الجرف القاري
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علوم
علوم

الخلود الأبدي... تحميل بيانات دماغك ووضعها على حاسوبك قد يصبح بمتناول يدك

12:26 GMT 01.06.2025
© Photo / unsplash/Hal Gatewoodالخلايا العصبية في الدماغ
الخلايا العصبية في الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
© Photo / unsplash/Hal Gatewood
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يعتبر الدماغ أكثر الأشياء تعقيدًا في الكون المعروف، وسيكون نسخ كل بنيانه المعقد أمرًا بالغ الصعوبة، ويعرف هذا المفهوم الرائع باسم "تحميل العقل"، حيث أنه طريقة لإنشاء نسخة من دماغك، أي نقل عقلك ووعيك إلى جهاز كمبيوتر.
ويحتاج الدماغ المُحمّل إلى ذات المدخلات التي كانت لديه دائما، بعبارة أخرى، يجب أن يكون العالم الخارجي متاحًا له.
وحتى لو كنت منعزلا داخل حاسوب، فستظل بحاجة إلى محاكاة لحواسك، واستنساخ للقدرة على الرؤية والسمع والشم واللمس والشعور، بالإضافة إلى الحركة والرمش ورصد معدل ضربات القلب وضبط إيقاعك اليومي والقيام بآلاف الأشياء الأخرى.
ومن غير الممكن العيش في فقاعة ذهنية خالصة، داخل الحاسوب دون أي مدخلات حسية، حيث يعرف حرمان الناس من حواسهم، كأن يوضعوا في ظلام دامس، أو في غرفة بلا صوت، بالحرمان الحسي، ويعتبر ضربا من التعذيب.
وغالبًا ما يعاني الأشخاص الذين يجدون صعوبة في استشعار إشارات أجسامهم - كالعطش والجوع والألم والحكة - من مشاكل في الصحة العقلية، حسب ما ذكرته مجلة "ساينس أليرت"، العلمية.
ولكي ينجح تحميل العقل، يجب أن تكون محاكاة حواسك والبيئة الرقمية التي تعيش فيها دقيقة للغاية، فحتى التشوهات الطفيفة قد تُسبب عواقب عقلية وخيمة.
في الوقت الحالي، لا يمتلك الباحثون القدرة الحاسوبية، ناهيك عن المعرفة العلمية، لإجراء مثل هذه المحاكاة، فمسح مليارات الخلايا، هي المهمة الأولى لنجاح تحميل العقل، ومن ثم رسم خريطة كاملة للبنية ثلاثية الأبعاد للدماغ البشري.
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ويتطلب هذا ما يُعادل جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي فائق التطور، قادر على تفصيل الدماغ بدقة متناهية، وفي الوقت الحالي، لا يزال العلماء في المراحل الأولى من رسم خرائط الدماغ - والتي تشمل دماغ ذبابة كاملاً وأجزاء صغيرة من دماغ فأر.
وفي غضون بضعة عقود، قد يكون من الممكن رسم خريطة كاملة للدماغ البشري، ومع ذلك، فإن تسجيل هويات جميع الخلايا العصبية البالغ عددها 86 مليار خلية، وكلها أصغر من رأس الدبوس، بالإضافة إلى تريليونات وصلاتها، لا يزال غير كاف.
ولن يُحقق تحميل هذه المعلومات بمفردها إلى جهاز كمبيوتر الكثير، ذلك لأن كل خلية عصبية تعدّل وظائفها باستمرار، وهذا ما يجب نمذجته أيضًا، فمن الصعب معرفة عدد المستويات الأدنى التي يجب على الباحثين اتباعها لجعل الدماغ المُحاكى يعمل.
معرفة كيفية حساب الدماغ للأشياء قد تُوفر طريقًا مختصرًا. هذا من شأنه أن يُمكّن الباحثين من محاكاة الأجزاء الأساسية من الدماغ فقط، وليس جميع الخصائص البيولوجية.
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كما تم اقتراح طريقة أخرى، وهي استبدال ٨٦ مليار خلية عصبية حقيقية بأخرى اصطناعية، واحدة تلو الأخرى، هذا النهج من شأنه أن يُسهّل تحميل العقل بشكل كبير.
مع ذلك، في الوقت الحالي، لا يستطيع العلماء استبدال حتى خلية عصبية حقيقية واحدة بأخرى اصطناعية، لكن تذكّر أن وتيرة التكنولوجيا تتسارع بشكل كبير، ومن المنطقي توقع تحسينات مذهلة في قوة الحوسبة والذكاء الاصطناعي في العقود القادمة.
ومن المؤكد، أنه لن تواجه تقنية تحميل العقول أي مشكلة في إيجاد التمويل. يبدو أن العديد من المليارديرات سعداء بالتخلي عن الكثير من أموالهم مقابل فرصة العيش إلى الأبد.
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