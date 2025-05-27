https://sarabic.ae/20250527/كيف-تبطئ-شيخوختك-وتطيل-عمرك-بإجراء-بسيط-مع-أصدقائك-وأقربائك؟----1101027630.html
كيف تبطئ شيخوختك وتطيل عمرك بإجراء بسيط مع أصدقائك وأقربائك؟
كيف تبطئ شيخوختك وتطيل عمرك بإجراء بسيط مع أصدقائك وأقربائك؟
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، عن أن العلاقات الاجتماعية النشطة مع الأقرباء والأصدقاء تطيل العمر وتبطئ... 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T14:19+0000
2025-05-27T14:19+0000
2025-05-27T14:19+0000
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الدراسة الجديدة أكدت أن المداومة على العلاقات الاجتماعية النشطة مع الأقارب والأصدقاء تقلل الشيخوخة البيولوجية واحتمالات الوفاة.وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ستين عاما ممن يظلون منخرطين اجتماعيا تتراجع لديهم الشيخوخة البيولوجية، وتقل مخاطر وفاتهم.وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة شملت نحو 230 شخصا مسنا بعد إجراء سلسلة من التحاليل الطبية وملء استبيانات لاستيضاح أنماط حياتهم.وبعد 4 سنوات من متابعة الحالة الصحية للمتطوعين في الدراسة، تبين أن الانخراط في الحياة الاجتماعية يقلل احتمالات الوفاة بنسبة 42 في المئة.ووفقا للدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Journal of the American Geriatrics Society"، فإن الأنشطة مثل الأعمال الخيرية والمشاركة في تريبة الأحفاد والانخراط في الأنشطة الرياضية والاجتماعية في النوادي تقلل من احتمالات الوفاة.دراسة: جينات صديقك تؤثر على صحتك10 نصائح للحفاظ على صحة عقلك مع تقدمك بالعمر
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علوم, الصحة, علاقات, شيخوخة, بيولوجيا, البيولوجيا, أصدقاء, الأصدقاء
علوم, الصحة, علاقات, شيخوخة, بيولوجيا, البيولوجيا, أصدقاء, الأصدقاء
كيف تبطئ شيخوختك وتطيل عمرك بإجراء بسيط مع أصدقائك وأقربائك؟
كشفت دراسة جديدة قامت بها مجموعة من العلماء من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، عن أن العلاقات الاجتماعية النشطة مع الأقرباء والأصدقاء تطيل العمر وتبطئ الشيخوخة.
الدراسة الجديدة أكدت أن المداومة على العلاقات الاجتماعية النشطة مع الأقارب والأصدقاء تقلل الشيخوخة البيولوجية واحتمالات الوفاة.
وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على ستين عاما ممن يظلون منخرطين اجتماعيا تتراجع لديهم الشيخوخة البيولوجية، وتقل مخاطر وفاتهم.
12 نوفمبر 2024, 13:13 GMT
وفي حين أن عمر الشخص في الأساس يقاس زمنيا حسب سنوات حياته، فإن قياس العمر البيولوجي يتوقف على درجة تلف الخلايا والأنسجة والأعضاء بمرور الزمن.
وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد دراسة شملت نحو 230 شخصا مسنا
بعد إجراء سلسلة من التحاليل الطبية وملء استبيانات لاستيضاح أنماط حياتهم.
وبعد 4 سنوات من متابعة الحالة الصحية للمتطوعين في الدراسة، تبين أن الانخراط في الحياة الاجتماعية
يقلل احتمالات الوفاة بنسبة 42 في المئة.
ووفقا للدراسة التي نشرتها الدورية العلمية "Journal of the American Geriatrics Society"، فإن الأنشطة مثل الأعمال الخيرية والمشاركة في تريبة الأحفاد والانخراط في الأنشطة الرياضية والاجتماعية في النوادي تقلل من احتمالات الوفاة.