https://sarabic.ae/20250211/-10-نصائح-للحفاظ-على-صحة-عقلك-مع-تقدمك-بالعمر-1097678942.html
10 نصائح للحفاظ على صحة عقلك مع تقدمك بالعمر
10 نصائح للحفاظ على صحة عقلك مع تقدمك بالعمر
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها فريق بحثي من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، عن 10 نصائح للحفاظ على صحة العقل مع التقدم بالعمر. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T14:00+0000
2025-02-11T14:00+0000
2025-02-11T14:00+0000
مجتمع
علوم
الصحة
اضطراب عقلي
عقل
قدرات عقلية
خرف
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وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة العقل على المدى الطويل، وذكرت 10 نصائح للحفاظ على صحة العقل وتجنب الخرف والأمراض العصبية.قالت الباحثة كارلين جاكسون، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب إن "أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة العقل، ولديهم الخبرة والتدريب لمساعدة الشخص من أجل الحفاظ على العقل في حالة جيدة طيلة حياته".ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، نقلا عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فقد ذكرت الدراسة عددا من النصائح التي لا بد من الالتزام بها للحفاظ على صحة العقل، وهي كالآتي:وحذر الأطباء من خطورة العدوى بالأمراض المختلفة وتأثيرها على الصحة العقلية، ونصحوا بالسعي إلى علاج أي مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم دون إهمال مع الحرص على تناول اللقاحات المتاحة لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية.ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"، فقد أوضح الفريق البحثي أن الشعور بالقلق بسبب المشكلات الحياتية على اختلاف أنواعها يؤثر على سلامة العقل على المدى الطويل.دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخةدراسة: مخاطر صحية بالجملة تصيب العاملين في الفترة الليلية
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علوم, الصحة, اضطراب عقلي, عقل, قدرات عقلية, خرف
علوم, الصحة, اضطراب عقلي, عقل, قدرات عقلية, خرف
10 نصائح للحفاظ على صحة عقلك مع تقدمك بالعمر
كشفت دراسة جديدة قام بها فريق بحثي من الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، عن 10 نصائح للحفاظ على صحة العقل مع التقدم بالعمر.
وأشارت الدراسة إلى مجموعة من العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على صحة العقل على المدى الطويل، وذكرت 10 نصائح للحفاظ على صحة العقل وتجنب الخرف والأمراض العصبية.
قالت الباحثة كارلين جاكسون، رئيسة الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب إن "أطباء الأعصاب هم خبراء في صحة العقل، ولديهم الخبرة والتدريب لمساعدة الشخص من أجل الحفاظ على العقل في حالة جيدة طيلة حياته".
26 ديسمبر 2024, 09:00 GMT
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"،
نقلا عن الأكاديمية الأمريكية لطب الأعصاب، فقد ذكرت الدراسة عددا من النصائح التي لا بد من الالتزام بها للحفاظ على صحة العقل، وهي كالآتي:
1.
الحصول على قسط وافر من النوم وتجنب الأرق والحصول على بعض الوقت للقيلولة خلال النهار.
2.
تجنب القلق والتوتر والعزلة الاجتماعية والشعور بالوحدة
وغير ذلك من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على سلامة العقل.
3.
تناول وجبات غذائية صحية
ومتكاملة غنية بالفيتامنيات والمكملات الغذائية.
4.
ممارسة التدريبات الرياضية كمعيار أساسي للحفاظ على الصحة بشكل عام.
5.
الحرص على العلاقات الاجتماعية الداعمة للنفسية
والحفاظ على علاقات وثيقة مع الأصدقاء وأفراد الأسرة.
6.
ضرورة تجنب الصدمات والحوادث قدر المستطاع للحفاظ على سلامة العقل، وبالتالي ينصح بارتداء أحزمة الأمان في السيارة وخوذة الرأس عند ركوب الدارجة النارية أو الهوائية وتجنب السقوط والاهتمام بمعرفة المخاطر المهنية وتلافيها قدر المستطاع.
7.
الاهتمام بضغط الدم وتجنب ارتفاعه ومتابعته باستمرار من خلال الأطباء المتخصصين.
8.متابعة مستوى السكر
في الدم والكوليسترول والحفاظ على الوزن السليم.
9.
التحقق من عدم وجود أية أمراض وراثية قد تؤثر على سلامة العقل في المستقبل.
10.خطورة التدخين
والإفراط في تناول الكحوليات وتناول الأدوية دون نصيحة الطبيب.
وحذر الأطباء من خطورة العدوى بالأمراض المختلفة وتأثيرها على الصحة العقلية،
ونصحوا بالسعي إلى علاج أي مرض أو عدوى يتعرض لها الجسم دون إهمال مع الحرص على تناول اللقاحات المتاحة لتقليل احتمالات الإصابة بالأمراض المعدية.
ووفقا للدراسة التي نقلتها صحيفة "هسبريس"،
فقد أوضح الفريق البحثي أن الشعور بالقلق بسبب المشكلات الحياتية على اختلاف أنواعها يؤثر على سلامة العقل على المدى الطويل.