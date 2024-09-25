https://sarabic.ae/20240925/دراسة-تكشف-عن-دور-الأنشطة-الذهنية-في-تأخير-الشيخوخة-1093095273.html

دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة

دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة في جامعة جنوب ميسيسيبي، وجامعة تكساس، وجامعة إنديانا، عن أن المهام الصعبة عقليًا مثل ممارسة الألعاب ذات النشاط الذهني، وحل الألغاز، وقراءة... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T14:03+0000

2024-09-25T14:03+0000

2024-09-25T14:03+0000

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درس الباحثون سجلات 5932 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر، ويعانون من ضعف إدراكي خفيف، وتمت مراقبتهم لمدة ثماني سنوات من خلال المقابلات الهاتفية، والاستطلاعات الذاتية، كجزء من مشروع دراسة الصحة والتقاعد الأكبر.وطُلب من المشاركين ممارسة أنشطة ذهنية، كأنشطة القراءة والكتابة، ولعب الألعاب مثل الشطرنج، وحل الكلمات المتقاطعة، والمشاركة في هوايات يحبونها. وهذا يشير إلى أن الأنشطة المنتظمة التي تحافظ على حدة العقل يمكن أن تقاوم آثار الشيخوخة على الأقل في الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بضعف إدراكي خفيف.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "وجد أن المستوى الأمثل للنشاط الذهني الذي أدى إلى زيادات مثالية في الوظائف الإدراكية خلال فترة معينة، كان أكثر من ثلاث نشاطات في الأسبوع".وأضاف الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن التدخلات الإيجابية في نمط الحياة، وهو علاج غير دوائي، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة الإدراكية وفي منع التدهور الإدراكي لدى كبار السن، أو كبار السن المصابين بالضعف الإدراكي البسيط".وقد ربطت العديد من الدراسات السابقة بين الأنشطة المرهقة للدماغ، مثل الألغاز، والشطرنج، بالحماية من التدهور الإدراكي.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نظرًا لأن ضعف الإدراك الخفيف يسبق غالبًا حالات مثل مرض ألزهايمر، فقد يساهم هذا البحث في تحديد العلاجات التي تعيق ظهور الخرف.دراسة: الشاي والقهوة تبعدان عنك المرض الأقسى لشيخوختكعلماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر

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علوم, الصحة, شيخوخة, شيخوخة, اضطراب عقلي, قدرات عقلية