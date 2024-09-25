دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
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29 د
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150 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
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https://sarabic.ae/20240925/دراسة-تكشف-عن-دور-الأنشطة-الذهنية-في-تأخير-الشيخوخة-1093095273.html
دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة
دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة في جامعة جنوب ميسيسيبي، وجامعة تكساس، وجامعة إنديانا، عن أن المهام الصعبة عقليًا مثل ممارسة الألعاب ذات النشاط الذهني، وحل الألغاز، وقراءة... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T14:03+0000
2024-09-25T14:03+0000
مجتمع
علوم
الصحة
شيخوخة
شيخوخة
اضطراب عقلي
قدرات عقلية
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درس الباحثون سجلات 5932 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر، ويعانون من ضعف إدراكي خفيف، وتمت مراقبتهم لمدة ثماني سنوات من خلال المقابلات الهاتفية، والاستطلاعات الذاتية، كجزء من مشروع دراسة الصحة والتقاعد الأكبر.وطُلب من المشاركين ممارسة أنشطة ذهنية، كأنشطة القراءة والكتابة، ولعب الألعاب مثل الشطرنج، وحل الكلمات المتقاطعة، والمشاركة في هوايات يحبونها. وهذا يشير إلى أن الأنشطة المنتظمة التي تحافظ على حدة العقل يمكن أن تقاوم آثار الشيخوخة على الأقل في الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بضعف إدراكي خفيف.وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "وجد أن المستوى الأمثل للنشاط الذهني الذي أدى إلى زيادات مثالية في الوظائف الإدراكية خلال فترة معينة، كان أكثر من ثلاث نشاطات في الأسبوع".وأضاف الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن التدخلات الإيجابية في نمط الحياة، وهو علاج غير دوائي، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة الإدراكية وفي منع التدهور الإدراكي لدى كبار السن، أو كبار السن المصابين بالضعف الإدراكي البسيط".وقد ربطت العديد من الدراسات السابقة بين الأنشطة المرهقة للدماغ، مثل الألغاز، والشطرنج، بالحماية من التدهور الإدراكي.وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نظرًا لأن ضعف الإدراك الخفيف يسبق غالبًا حالات مثل مرض ألزهايمر، فقد يساهم هذا البحث في تحديد العلاجات التي تعيق ظهور الخرف.دراسة: الشاي والقهوة تبعدان عنك المرض الأقسى لشيخوختكعلماء روس يطورون جهازا لعلاج مرض ألزهايمر
https://sarabic.ae/20240916/طريقة-بسيطة-لإبطاء-الشيخوخة-دراسة-تكشف-عن-معلومة-يستفيد-منها-الجميع-1092763480.html
https://sarabic.ae/20240108/دراسة-علمية-موسعة-تحدد-15-عاملا-مرتبطا-بالخرف-المبكر-1084798771.html
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علوم, الصحة, شيخوخة, شيخوخة, اضطراب عقلي, قدرات عقلية
علوم, الصحة, شيخوخة, شيخوخة, اضطراب عقلي, قدرات عقلية

دراسة تكشف عن دور الأنشطة الذهنية في تأخير الشيخوخة

14:03 GMT 25.09.2024
© Depositphotos.com / Nicunickie1دماغ الإنسان
دماغ الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Depositphotos.com / Nicunickie1
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كشفت دراسة جديدة في جامعة جنوب ميسيسيبي، وجامعة تكساس، وجامعة إنديانا، عن أن المهام الصعبة عقليًا مثل ممارسة الألعاب ذات النشاط الذهني، وحل الألغاز، وقراءة الكتب، يمكن أن تكون مفيدة لنحافظ على عقولنا صحية ونشطة مع تقدمنا في السن.
درس الباحثون سجلات 5932 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكثر، ويعانون من ضعف إدراكي خفيف، وتمت مراقبتهم لمدة ثماني سنوات من خلال المقابلات الهاتفية، والاستطلاعات الذاتية، كجزء من مشروع دراسة الصحة والتقاعد الأكبر.
وطُلب من المشاركين ممارسة أنشطة ذهنية، كأنشطة القراءة والكتابة، ولعب الألعاب مثل الشطرنج، وحل الكلمات المتقاطعة، والمشاركة في هوايات يحبونها.
وأفاد الباحثون أن النشاطات الذهنية كانت متسقة عبر الذاكرة، والانتباه، وسرعة المعالجة الإدراكية.
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واستنادًا إلى الاختبارات الإدراكية القياسية، كان أداء المجموعة أفضل من الأشخاص الذين لم يمارسوا نشاطا ذهنيا. وكان التدهور الإدراكي واضحًا في المجموعات التي لم تمارس نشاطا ذهنيا.
وهذا يشير إلى أن الأنشطة المنتظمة التي تحافظ على حدة العقل يمكن أن تقاوم آثار الشيخوخة على الأقل في الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل بضعف إدراكي خفيف.
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وكتب الباحثون في ورقتهم المنشورة: "وجد أن المستوى الأمثل للنشاط الذهني الذي أدى إلى زيادات مثالية في الوظائف الإدراكية خلال فترة معينة، كان أكثر من ثلاث نشاطات في الأسبوع".
وأضاف الباحثون: "تشير هذه النتائج إلى أن التدخلات الإيجابية في نمط الحياة، وهو علاج غير دوائي، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الوظيفة الإدراكية وفي منع التدهور الإدراكي لدى كبار السن، أو كبار السن المصابين بالضعف الإدراكي البسيط".
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وقد ربطت العديد من الدراسات السابقة بين الأنشطة المرهقة للدماغ، مثل الألغاز، والشطرنج، بالحماية من التدهور الإدراكي.
وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه نظرًا لأن ضعف الإدراك الخفيف يسبق غالبًا حالات مثل مرض ألزهايمر، فقد يساهم هذا البحث في تحديد العلاجات التي تعيق ظهور الخرف.
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