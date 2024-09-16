https://sarabic.ae/20240916/طريقة-بسيطة-لإبطاء-الشيخوخة-دراسة-تكشف-عن-معلومة-يستفيد-منها-الجميع-1092763480.html
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة... دراسة تكشف عن معلومة يستفيد منها الجميع
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة... دراسة تكشف عن معلومة يستفيد منها الجميع
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة أن السفر قد يؤخر أو يبطئ عملية الشيخوخة، ويعزز صحة الأشخاص البدنية والنفسية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T10:31+0000
2024-09-16T10:31+0000
2024-09-16T10:31+0000
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واستمرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية، لسنوات من البحث والاستطلاع وشملت مجموعة من الأشخاص الذين يسافرون بانتظام.وبحسب ما توصلت له الدراسة، فإن "الحصول على تجربة إيجابية أثناء السفر والسياحة يمكن أن يعزز من صحة الأفراد الجسدية والعقلية، من خلال التعرض لأماكن وبيئات جديدة وزيادة مستويات النشاط البدني والتواصل الاجتماعي وتعزيز المشاعر الإيجابية والحالة المزاجية، والتقليل من الشعور بالوحدة، وتعزيز الوظائف الإدراكية، كما أن زيارة أماكن جديدة يرفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما قد يعزز المناعة".كما أوضحت الدراسة الأسترالية أن "الجهاز المناعي يصبح أكثر مرونة، وقد يطلق الهرمونات التي تساعد على إصلاح الأنسجة وتجديدها، وتعزز عمل نظام الشفاء الذاتي"، مؤكدة أن "السفر يشمل أنشطة بدنية مثل المشي لمسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات، وهذه الأنشطة تسهم في تخفيف التوتر المزمن".وبحسب الباحثة الرئيسية في الدراسة، فانغلي هو، فإن "الشيخوخة، كصيروة، لا رجعة فيها. وبينما لا يمكن إيقافها، إلا أنه من الممكن إبطاؤها. والسفر قد يسهم بشكل كبير في هذا الأمر عن طريق تعزيز صحة الجسم ومناعته ومقاومته لعوامل الخطر الخارجية التي قد تؤثر فيه".وأضافت: "ما نريد تأكيده في دراستنا هو أن فوائد السياحة لا تقتصر على الترفيه والاستجمام فحسب، بل إنها قد تسهم أيضاً في تحسين الصحة البدنية والعقلية للناس".
https://sarabic.ae/20240801/خبير-مناعة-يسمي-الأطعمة-والمنتوجات-التي-تسرع-الشيخوخة-1091304426.html
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علوم, الصحة, منوعات
طريقة بسيطة لإبطاء الشيخوخة... دراسة تكشف عن معلومة يستفيد منها الجميع
كشفت دراسة جديدة أن السفر قد يؤخر أو يبطئ عملية الشيخوخة، ويعزز صحة الأشخاص البدنية والنفسية.
واستمرت الدراسة، التي أعدها باحثون من جامعة إديث كوان في أستراليا، ونقلتها وسائل إعلام أمريكية، لسنوات من البحث والاستطلاع وشملت مجموعة من الأشخاص الذين يسافرون بانتظام.
وبحسب ما توصلت له الدراسة، فإن "الحصول على تجربة إيجابية أثناء السفر والسياحة يمكن أن يعزز من صحة الأفراد الجسدية والعقلية، من خلال التعرض لأماكن وبيئات جديدة وزيادة مستويات النشاط البدني والتواصل الاجتماعي وتعزيز المشاعر الإيجابية والحالة المزاجية، والتقليل من الشعور بالوحدة، وتعزيز الوظائف الإدراكية، كما أن زيارة أماكن جديدة يرفع معدل التمثيل الغذائي في الجسم، وهو ما قد يعزز المناعة".
كما أوضحت الدراسة الأسترالية أن "الجهاز المناعي يصبح أكثر مرونة، وقد يطلق الهرمونات التي تساعد على إصلاح الأنسجة وتجديدها، وتعزز عمل نظام الشفاء الذاتي"، مؤكدة أن "السفر يشمل أنشطة بدنية مثل المشي لمسافات طويلة والتسلق وركوب الدراجات، وهذه الأنشطة تسهم في تخفيف التوتر المزمن".
وبحسب الباحثة الرئيسية في الدراسة، فانغلي هو، فإن "الشيخوخة
، كصيروة، لا رجعة فيها. وبينما لا يمكن إيقافها، إلا أنه من الممكن إبطاؤها. والسفر قد يسهم بشكل كبير في هذا الأمر عن طريق تعزيز صحة الجسم ومناعته ومقاومته لعوامل الخطر الخارجية التي قد تؤثر فيه".
وأضافت: "ما نريد تأكيده في دراستنا هو أن فوائد السياحة لا تقتصر على الترفيه والاستجمام فحسب، بل إنها قد تسهم أيضاً في تحسين الصحة البدنية والعقلية للناس".