https://sarabic.ae/20240801/خبير-مناعة-يسمي-الأطعمة-والمنتوجات-التي-تسرع-الشيخوخة-1091304426.html
خبير مناعة يسمي الأطعمة والمنتوجات التي تسرع الشيخوخة
خبير مناعة يسمي الأطعمة والمنتوجات التي تسرع الشيخوخة
سبوتنيك عربي
كشف الطبيب والاخصائي في علم المناعة، أندريه مارتيوشيف-بوكلاد، عن الأطعمة والمنتوجات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة على الإنسان، بما فيها تسارع الشيخوخة... 01.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-01T05:06+0000
2024-08-01T05:06+0000
2024-08-01T05:06+0000
مجتمع
علوم
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وقال الطبيب مارتيوشيف-بوكلاد خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن"هناك أطعمة تضمن تحفيز شيخوخة الجسم المتسارعة، والتي يمكن أن تتجلى في التهاب مزمن. وتشمل هذه المواد المدرجة في الوجبات السريعة، والكربوهيدرات سهلة الهضم، بما في ذلك الفركتوز والنشا، والدهون المتحولة، والزيوت النباتية المكررة.وأشار الخبير إلى أن كل هذه المنتجات تؤدي إلى جميع الآليات المعروفة لتسارع الشيخوخة: الضيق المزمن، والالتهاب المزمن، ومقاومة الأنسولين، وضعف إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي (خلل الميتوكوندريا)، مضيفا أنه "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن نفس الآلية يمكن أن تظهر بشكل مختلف لدى أشخاص مختلفين. على سبيل المثال، قد يظهر الالتهاب المزمن لدى شخص ما على شكل مرض قلبي وعائي، وفي شخص آخر على شكل مرض مناعي ذاتي، وفي شخص ثالث على شكل ورم خبيث، وفي شخص آخر على شكل ورم خبيث، وفي شخص آخر على شكل ورم خبيث".واختتم مارتيوشيف بوكلاد قائلاً: "لذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الأمراض المزمنة الشديدة، فعليك أولاً أن تتخلى عن الوجبات السريعة والأطعمة المكررة الاصطناعية بشكل أساسي لصالح المنتجات الحيوانية والنباتية الكاملة".
https://sarabic.ae/20240724/أطعمة-تعمل-على-تحسين-أدائك-اليومي-تعرف-عليها--1091078327.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
علوم
خبير مناعة يسمي الأطعمة والمنتوجات التي تسرع الشيخوخة
حصري
كشف الطبيب والاخصائي في علم المناعة، أندريه مارتيوشيف-بوكلاد، عن الأطعمة والمنتوجات التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض خطيرة على الإنسان، بما فيها تسارع الشيخوخة الجسم.
وقال الطبيب مارتيوشيف-بوكلاد خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن"هناك أطعمة تضمن تحفيز شيخوخة الجسم المتسارعة، والتي يمكن أن تتجلى في التهاب مزمن. وتشمل هذه المواد المدرجة في الوجبات السريعة، والكربوهيدرات سهلة الهضم، بما في ذلك الفركتوز والنشا، والدهون المتحولة، والزيوت النباتية المكررة.
وأشار الخبير إلى أن كل هذه المنتجات تؤدي إلى جميع الآليات المعروفة لتسارع الشيخوخة: الضيق المزمن، والالتهاب المزمن، ومقاومة الأنسولين، وضعف إنتاج الطاقة على المستوى الخلوي (خلل الميتوكوندريا)، مضيفا أنه "من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن نفس الآلية يمكن أن تظهر بشكل مختلف لدى أشخاص مختلفين. على سبيل المثال، قد يظهر الالتهاب المزمن لدى شخص ما على شكل مرض قلبي وعائي، وفي شخص آخر على شكل مرض مناعي ذاتي، وفي شخص ثالث على شكل ورم خبيث، وفي شخص آخر على شكل ورم خبيث، وفي شخص آخر على شكل ورم خبيث".
واختتم مارتيوشيف بوكلاد قائلاً: "لذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الأمراض المزمنة الشديدة، فعليك أولاً أن تتخلى عن الوجبات السريعة والأطعمة المكررة الاصطناعية بشكل أساسي لصالح المنتجات الحيوانية والنباتية الكاملة".