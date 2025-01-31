https://sarabic.ae/20250131/دراسة-تكشف-عن-أهمية-ممارسة-الرياضة-قبل-سن-الـ50-لشيخوخة-أفضل-1097345357.html

دراسة تكشف عن أهمية ممارسة الرياضة قبل سن الـ50 لشيخوخة أفضل

دراسة تكشف عن أهمية ممارسة الرياضة قبل سن الـ50 لشيخوخة أفضل

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة بريطانية جديدة عن أن الحفاظ على اللياقة البدنية، وممارسة التمارين الرياضية قبل سن الـ50، يؤدي إلى تغييرات في الدماغ تساعد في الحصول على شيخوخة أفضل. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T10:50+0000

2025-01-31T10:50+0000

2025-01-31T10:50+0000

مجتمع

علوم

الصحة

خرف

زهايمر

اكتشاف علاج للزهايمر

تمارين رياضية

شيخوخة

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وأشارت الدراسة إلى أن التمرينات الرياضية تساعد في الحفاظ على حجم المنطقة المسؤولة عن التفكير والذاكرة في الدماغ، وقد تساعد في الوقاية من مرض الخرف.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية، فإن الأشخاص الذين مارسوا الرياضة طوال حياتهم كانوا أقل عرضة لتجربة تدهور معرفي، حتى وإن كانت لديهم علامات رئيسية لمرض ألزهايمر، مثل تراكم بروتين الأميلويد في الدماغ.وشددت الدراسة على أن ممارسة الرياضة طوال الحياة كانت "مرتبطة بوظائف معرفية أفضل عند سن السبعين، حتى لأولئك الذين لديهم علامات مبكرة لمرض ألزهايمر". وكانت الفوائد أكثر وضوحا لدى النساء.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"، فإن نحو 982 ألف شخص يعيشون مع الخرف في المملكة المتحدة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى أكثر من 1.4 مليون شخص عام 2040.حجم عضلة في الجسم قد يرتبط بمخاطر الإصابة بالخرفدراسات تربط بين الكوابيس والإصابة بالخرف

https://sarabic.ae/20250109/هذا-هو-عدد-السنوات-المتوقع-أن-يعيشها-الإنسان-بعد-إصابته-بالخرف---1096616027.html

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علوم, الصحة, خرف, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, تمارين رياضية, شيخوخة