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https://sarabic.ae/20250318/5-مؤشرات-في-كلامك-تحذرك-من-مرض-الشيخوخة---1098746566.html
5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"
5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"
سبوتنيك عربي
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خمس علامات مبكرة يصاب بها الإنسان متعلقة بالكلام، قد تكون مرتبطة بمرض الشيخوخة. 18.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-18T13:39+0000
2025-03-18T13:39+0000
مجتمع
علوم
الصحة
زهايمر
اكتشاف علاج للزهايمر
قدرات عقلية
اضطراب عقلي
شيخوخة
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يُعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ويؤدي إلى تراجع الذاكرة ومهارات التفكير. وهو مرضٌ يؤدي إلى توقف الدماغ عن العمل بشكل صحيح، ويتفاقم مع مرور الوقت. وبحسب الدراسة، فإن الكشف المُبكر عن بداية مرض ألزهايمر، يُساعد المرضى ومُقدمي الرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الطبية المُناسبة، حيث يُشخَّص عشرة ملايين شخص بالخرف حول العالم سنويًا، وهو رقم يفوق أي وقت مضى.ووفقا للدراسة الجديدة نستعرض خمس علامات مبكرة مرتبطة بالكلام لمرض ألزهايمر يجب الانتباه لها، وهي كالآتي:يُعد العمر أكبر عامل خطر للإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تتضاعف فرصة الإصابة بالمرض كل خمس سنوات بعد سن 65. ومع ذلك، فإن واحدًا من كل 20 شخصًا مُشخَّصًا بمرض ألزهايمر يكون دون سن 65. ويُشار إلى هذا باسم مرض ألزهايمر الأصغر سنًا أو مرض ألزهايمر المبكر.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين أن نسيان الكلمات من حين لآخر أمر طبيعي، إلا أن المشاكل المستمرة والمتفاقمة في تذكر الكلمات، أو التحدث بطلاقة، أو استخدام مجموعة متنوعة من الكلمات قد تكون علامة مبكرة على مرض ألزهايمر. ويُعد التعرّف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مع تقدمهم في السن، مثل المصابين بمتلازمة داون.ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص ألزهايمر
https://sarabic.ae/20250310/علماء-روس-يتوصلون-إلى-عامل-إبطاء-ألزهايمر-وباركنسون-1098543741.html
https://sarabic.ae/20250227/اكتشاف-الحاجز-الذي-يقف-بين-شيخوخة-الدماغ-وشبابه-1098229163.html
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علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, شيخوخة
علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, شيخوخة

5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"

13:39 GMT 18.03.2025
© Sputnik . Alexander Makarov / الانتقال إلى بنك الصورالشيخوخة
الشيخوخة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2025
© Sputnik . Alexander Makarov
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كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خمس علامات مبكرة يصاب بها الإنسان متعلقة بالكلام، قد تكون مرتبطة بمرض الشيخوخة.
يُعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ويؤدي إلى تراجع الذاكرة ومهارات التفكير. وهو مرضٌ يؤدي إلى توقف الدماغ عن العمل بشكل صحيح، ويتفاقم مع مرور الوقت.
وبحسب الدراسة، فإن الكشف المُبكر عن بداية مرض ألزهايمر، يُساعد المرضى ومُقدمي الرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الطبية المُناسبة، حيث يُشخَّص عشرة ملايين شخص بالخرف حول العالم سنويًا، وهو رقم يفوق أي وقت مضى.

إحدى طرق الكشف المُبكر عن مرض ألزهايمر، هي رصد التغيرات في استخدام الشخص للغة. وذلك لأن مشاكل الكلام الجديدة تُعدّ من أولى علامات التدهور العقلي الذي قد يُشير إلى بداية هذا المرض.

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ووفقا للدراسة الجديدة نستعرض خمس علامات مبكرة مرتبطة بالكلام لمرض ألزهايمر يجب الانتباه لها، وهي كالآتي:
1.
التوقفات، والتردد، والغموض
من أبرز أعراض مرض ألزهايمر صعوبة تذكر كلمات محددة، مما قد يؤدي غالبًا إلى توقفات متكررة أو طويلة وتردد. عندما يواجه الشخص المصاب بألزهايمر صعوبة في تذكر كلمة ما، فقد يتحدث بشكل مبهم، مثل قول "شيء"، أو وصف كلمة والتحدث حولها. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في تذكر كلمة "كلب"، فقد يقول شيئًا مثل "يربيها الناس كحيوانات أليفة... إنها تنبح... كنت أملك واحدًا عندما كنت طفلاً".
2.
استخدام كلمات ذات معنى خاطئ
قد تكون صعوبة تذكر الكلمة الصحيحة سمة مبكرة لمرض ألزهايمر. وقد يستبدل الأشخاص المصابون بألزهايمر الكلمة التي يحاولون نطقها بشيء ذي صلة بها.
على سبيل المثال، بدلًا من قول "كلب"، قد يستخدمون حيوانًا من نفس الفئة، مثل "قطة". أما في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، فمن المرجح أن ترتبط هذه التغييرات بفئة أوسع أو أعم، مثل قول "حيوان" بدلًا من "قطة".
3.
التحدث عن مهمة بدلًا من تنفيذها
قد يواجه المصاب بألزهايمر صعوبة في إنجاز المهام. بدلًا من أداء مهمة، قد يتحدث عن مشاعره تجاهها، أو يُعرب عن شكوكه، أو يذكر قدراته السابقة. قد يقول: "لست متأكدًا من قدرتي على القيام بهذا" أو "كنت جيدًا في هذا سابقًا"، بدلًا من مناقشة المهمة مباشرةً.
4.
قلة تنوع الكلمات
من المؤشرات الأكثر دقة على مرض ألزهايمر الميل إلى استخدام لغة أبسط، والاعتماد على الكلمات الشائعة. غالبًا ما يكرر المصابون بألزهايمر نفس الأفعال والأسماء والصفات بدلًا من استخدام مفردات أوسع. كما يمكنهم استخدام حروف الربط مثل "ال" أو "و" أو "لكن" بكثرة لربط الجمل.
5.
صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة
قد يواجه مرضى ألزهايمر صعوبة في التفكير في الكلمات أو الأشياء التي تنتمي إلى مجموعة. ويُستخدم هذا أحيانًا كاختبار إدراكي للمرض.
على سبيل المثال، قد يجد مرضى ألزهايمر صعوبة في تسمية الأشياء في فئة محددة، مثل الأطعمة المختلفة، أو أجزاء الجسم المختلفة، أو الكلمات التي تبدأ بالحرف نفسه. يزداد هذا الأمر صعوبة مع تقدم المرض، مما يزيد من صعوبة هذه المهام.
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يُعد العمر أكبر عامل خطر للإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تتضاعف فرصة الإصابة بالمرض كل خمس سنوات بعد سن 65. ومع ذلك، فإن واحدًا من كل 20 شخصًا مُشخَّصًا بمرض ألزهايمر يكون دون سن 65. ويُشار إلى هذا باسم مرض ألزهايمر الأصغر سنًا أو مرض ألزهايمر المبكر.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين أن نسيان الكلمات من حين لآخر أمر طبيعي، إلا أن المشاكل المستمرة والمتفاقمة في تذكر الكلمات، أو التحدث بطلاقة، أو استخدام مجموعة متنوعة من الكلمات قد تكون علامة مبكرة على مرض ألزهايمر. ويُعد التعرّف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مع تقدمهم في السن، مثل المصابين بمتلازمة داون.
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