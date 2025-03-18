5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"
© Sputnik . Alexander Makarov/
تابعنا عبر
كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خمس علامات مبكرة يصاب بها الإنسان متعلقة بالكلام، قد تكون مرتبطة بمرض الشيخوخة.
يُعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ويؤدي إلى تراجع الذاكرة ومهارات التفكير. وهو مرضٌ يؤدي إلى توقف الدماغ عن العمل بشكل صحيح، ويتفاقم مع مرور الوقت.
وبحسب الدراسة، فإن الكشف المُبكر عن بداية مرض ألزهايمر، يُساعد المرضى ومُقدمي الرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الطبية المُناسبة، حيث يُشخَّص عشرة ملايين شخص بالخرف حول العالم سنويًا، وهو رقم يفوق أي وقت مضى.
إحدى طرق الكشف المُبكر عن مرض ألزهايمر، هي رصد التغيرات في استخدام الشخص للغة. وذلك لأن مشاكل الكلام الجديدة تُعدّ من أولى علامات التدهور العقلي الذي قد يُشير إلى بداية هذا المرض.
10 مارس, 07:08 GMT
ووفقا للدراسة الجديدة نستعرض خمس علامات مبكرة مرتبطة بالكلام لمرض ألزهايمر يجب الانتباه لها، وهي كالآتي:
1.التوقفات، والتردد، والغموض
من أبرز أعراض مرض ألزهايمر صعوبة تذكر كلمات محددة، مما قد يؤدي غالبًا إلى توقفات متكررة أو طويلة وتردد. عندما يواجه الشخص المصاب بألزهايمر صعوبة في تذكر كلمة ما، فقد يتحدث بشكل مبهم، مثل قول "شيء"، أو وصف كلمة والتحدث حولها. على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعاني من صعوبة في تذكر كلمة "كلب"، فقد يقول شيئًا مثل "يربيها الناس كحيوانات أليفة... إنها تنبح... كنت أملك واحدًا عندما كنت طفلاً".
2.استخدام كلمات ذات معنى خاطئ
قد تكون صعوبة تذكر الكلمة الصحيحة سمة مبكرة لمرض ألزهايمر. وقد يستبدل الأشخاص المصابون بألزهايمر الكلمة التي يحاولون نطقها بشيء ذي صلة بها.
على سبيل المثال، بدلًا من قول "كلب"، قد يستخدمون حيوانًا من نفس الفئة، مثل "قطة". أما في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، فمن المرجح أن ترتبط هذه التغييرات بفئة أوسع أو أعم، مثل قول "حيوان" بدلًا من "قطة".
3.التحدث عن مهمة بدلًا من تنفيذها
قد يواجه المصاب بألزهايمر صعوبة في إنجاز المهام. بدلًا من أداء مهمة، قد يتحدث عن مشاعره تجاهها، أو يُعرب عن شكوكه، أو يذكر قدراته السابقة. قد يقول: "لست متأكدًا من قدرتي على القيام بهذا" أو "كنت جيدًا في هذا سابقًا"، بدلًا من مناقشة المهمة مباشرةً.
4.قلة تنوع الكلمات
من المؤشرات الأكثر دقة على مرض ألزهايمر الميل إلى استخدام لغة أبسط، والاعتماد على الكلمات الشائعة. غالبًا ما يكرر المصابون بألزهايمر نفس الأفعال والأسماء والصفات بدلًا من استخدام مفردات أوسع. كما يمكنهم استخدام حروف الربط مثل "ال" أو "و" أو "لكن" بكثرة لربط الجمل.
5.صعوبة في إيجاد الكلمات المناسبة
قد يواجه مرضى ألزهايمر صعوبة في التفكير في الكلمات أو الأشياء التي تنتمي إلى مجموعة. ويُستخدم هذا أحيانًا كاختبار إدراكي للمرض.
على سبيل المثال، قد يجد مرضى ألزهايمر صعوبة في تسمية الأشياء في فئة محددة، مثل الأطعمة المختلفة، أو أجزاء الجسم المختلفة، أو الكلمات التي تبدأ بالحرف نفسه. يزداد هذا الأمر صعوبة مع تقدم المرض، مما يزيد من صعوبة هذه المهام.
27 فبراير, 12:20 GMT
يُعد العمر أكبر عامل خطر للإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تتضاعف فرصة الإصابة بالمرض كل خمس سنوات بعد سن 65. ومع ذلك، فإن واحدًا من كل 20 شخصًا مُشخَّصًا بمرض ألزهايمر يكون دون سن 65. ويُشار إلى هذا باسم مرض ألزهايمر الأصغر سنًا أو مرض ألزهايمر المبكر.
ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين أن نسيان الكلمات من حين لآخر أمر طبيعي، إلا أن المشاكل المستمرة والمتفاقمة في تذكر الكلمات، أو التحدث بطلاقة، أو استخدام مجموعة متنوعة من الكلمات قد تكون علامة مبكرة على مرض ألزهايمر. ويُعد التعرّف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مع تقدمهم في السن، مثل المصابين بمتلازمة داون.