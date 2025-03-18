https://sarabic.ae/20250318/5-مؤشرات-في-كلامك-تحذرك-من-مرض-الشيخوخة---1098746566.html

5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"

5 مؤشرات في كلامك تحذرك من "مرض الشيخوخة"

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة جديدة قام بها مجموعة من العلماء، عن خمس علامات مبكرة يصاب بها الإنسان متعلقة بالكلام، قد تكون مرتبطة بمرض الشيخوخة. 18.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-18T13:39+0000

2025-03-18T13:39+0000

2025-03-18T13:39+0000

مجتمع

علوم

الصحة

زهايمر

اكتشاف علاج للزهايمر

قدرات عقلية

اضطراب عقلي

شيخوخة

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يُعد مرض ألزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للخرف، ويؤدي إلى تراجع الذاكرة ومهارات التفكير. وهو مرضٌ يؤدي إلى توقف الدماغ عن العمل بشكل صحيح، ويتفاقم مع مرور الوقت. وبحسب الدراسة، فإن الكشف المُبكر عن بداية مرض ألزهايمر، يُساعد المرضى ومُقدمي الرعاية في الحصول على الدعم والرعاية الطبية المُناسبة، حيث يُشخَّص عشرة ملايين شخص بالخرف حول العالم سنويًا، وهو رقم يفوق أي وقت مضى.ووفقا للدراسة الجديدة نستعرض خمس علامات مبكرة مرتبطة بالكلام لمرض ألزهايمر يجب الانتباه لها، وهي كالآتي:يُعد العمر أكبر عامل خطر للإصابة بمرض ألزهايمر، حيث تتضاعف فرصة الإصابة بالمرض كل خمس سنوات بعد سن 65. ومع ذلك، فإن واحدًا من كل 20 شخصًا مُشخَّصًا بمرض ألزهايمر يكون دون سن 65. ويُشار إلى هذا باسم مرض ألزهايمر الأصغر سنًا أو مرض ألزهايمر المبكر.ووفقا للدراسة التي نشرتها مجلة "ساينس أليرت" العلمية، فإنه في حين أن نسيان الكلمات من حين لآخر أمر طبيعي، إلا أن المشاكل المستمرة والمتفاقمة في تذكر الكلمات، أو التحدث بطلاقة، أو استخدام مجموعة متنوعة من الكلمات قد تكون علامة مبكرة على مرض ألزهايمر. ويُعد التعرّف على هذه العلامات مبكرًا أمرًا بالغ الأهمية للأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مع تقدمهم في السن، مثل المصابين بمتلازمة داون.ممارسة الرياضة أسبوعيا تقلل خطر الإصابة بالخرف بنسبة 41%اكتشاف علمي جديد قد يحدث ثورة في تشخيص ألزهايمر

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علوم, الصحة, زهايمر, اكتشاف علاج للزهايمر, قدرات عقلية, اضطراب عقلي, شيخوخة