https://sarabic.ae/20241112/قلة-الأصدقاء-يكون-مفيدا-لصحتك-1094725752.html

قلة الأصدقاء يكون مفيدا لصحتك

قلة الأصدقاء يكون مفيدا لصحتك

سبوتنيك عربي

إذا كنت تشعر بأن دائرتك الاجتماعية تقلصت مع مرور السنين، فقد لا يكون هذا أمرًا سيئًا. فقد اتضح أن وجود مجموعة مترابطة من الأصدقاء قد يكون له فائدة صحية، خاصة... 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T13:13+0000

2024-11-12T13:13+0000

2024-11-12T13:13+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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وكشفت دراسة حديثة أجريت على قرود الريسوس، أن القرود المسنة التي تتواصل اجتماعيًا بشكل أقل لديها معدلات أقل من الأمراض المعدية. بعبارة أخرى، قد لا يكون الحفاظ على دائرة أصغر مجرد تفضيل شخصي، بل قد يكون في الواقع استراتيجية للبقاء.وتعد هذه الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي إكستر لأبحاث سلوك الحيوان، واحدة من أولى الدراسات التي استكشفت كيف يمكن لتجنب المرض أن يؤثر على السلوكيات الاجتماعية عبر مختلف مراحل العمر.وقام الفريق بدراسة العدد الإجمالي للأصدقاء والمعارف والشركاء الاجتماعيين لهذه القرود، والوقت الذي تقضيه في التواصل الاجتماعي، قبل النظر في عدد المرات التي أصيبت فيها بالأمراض المعدية، لتحديد ما إذا كان انخفاض الاتصال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، وخاصة مع الانخفاض في مستويات المناعة المرتبط بالعمر.ووجدت الدراسة أن قرود المكاك الريسوسي الأكبر سناً ذات التفاعل الاجتماعي المحدود كانت أقل عرضة للإصابة بالأمراض.وأوضحت إيرين سيراكوزا، الباحثة المشاركة في الدراسة، أن "نسبة التكلفة والفائدة هذه قد تتغير عبر أعمار الأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في السلوك الاجتماعي. قد يكون الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض - ولكن بمجرد أن أخذنا ذلك في الاعتبار في بياناتنا، وجدنا أن قرود المكاك الأكبر سنًا عانت من تكاليف إصابة أقل من نظيراتها الأصغر سنًا".وأشارت إلى أنه على الرغم من حقيقة أن خطر الإصابة بعدوى ما يرتفع مع زيادة وقت التفاعل، فإن بعض أنواع العدوى يتطلب تفاعلًا قصيراً جداً للانتشار.وبحسب مجلة " studyfinds" لكن على الرغم من تأكيد هذه الدراسة أن الدوائر الاجتماعية الأصغر قد تمنع المرض، فإن العزلة مرتبطة أيضاً بمشاكل صحية لا حصر لها. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوحدة مرتبطة ببعض الممارسات المميتة مثل تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة في اليوم.كما أكد بعض الدراسات أن البقاء بمفردك بشكل دائم يزيد من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف وظائف المناعة ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وحتى انكماش الدماغ.علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب

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الصحة, علوم