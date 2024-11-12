قلة الأصدقاء يكون مفيدا لصحتك
© Photo / Unsplash/ priscilladupreezأصدقاء
© Photo / Unsplash/ priscilladupreez
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إذا كنت تشعر بأن دائرتك الاجتماعية تقلصت مع مرور السنين، فقد لا يكون هذا أمرًا سيئًا. فقد اتضح أن وجود مجموعة مترابطة من الأصدقاء قد يكون له فائدة صحية، خاصة مع تقدمك في السن.
وكشفت دراسة حديثة أجريت على قرود الريسوس، أن القرود المسنة التي تتواصل اجتماعيًا بشكل أقل لديها معدلات أقل من الأمراض المعدية. بعبارة أخرى، قد لا يكون الحفاظ على دائرة أصغر مجرد تفضيل شخصي، بل قد يكون في الواقع استراتيجية للبقاء.
وتُظهر الأبحاث أن كثيرين من البشر والحيوانات يميلون إلى الانسحاب الاجتماعي مع التقدم في السن، وهو نمط سلوكي يُعرف بـ"الشيخوخة الاجتماعية"، ويبدو أن هذه العزلة لها ميزة فيما يتعلق بالصحة.
وتعد هذه الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي إكستر لأبحاث سلوك الحيوان، واحدة من أولى الدراسات التي استكشفت كيف يمكن لتجنب المرض أن يؤثر على السلوكيات الاجتماعية عبر مختلف مراحل العمر.
وشملت الدراسة مجموعة من قرود المكاك الريسوسي الإناث البالغة، لفهم العلاقة بين الشيخوخة والقدرة على التواصل الاجتماعي والإصابة بالأمراض المختلفة بشكل أفضل.
وقام الفريق بدراسة العدد الإجمالي للأصدقاء والمعارف والشركاء الاجتماعيين لهذه القرود، والوقت الذي تقضيه في التواصل الاجتماعي، قبل النظر في عدد المرات التي أصيبت فيها بالأمراض المعدية، لتحديد ما إذا كان انخفاض الاتصال يمكن أن يقلل من خطر الإصابة، وخاصة مع الانخفاض في مستويات المناعة المرتبط بالعمر.
ووجدت الدراسة أن قرود المكاك الريسوسي الأكبر سناً ذات التفاعل الاجتماعي المحدود كانت أقل عرضة للإصابة بالأمراض.
8 نوفمبر, 14:04 GMT
وأوضحت إيرين سيراكوزا، الباحثة المشاركة في الدراسة، أن "نسبة التكلفة والفائدة هذه قد تتغير عبر أعمار الأفراد، وهو ما قد يؤدي إلى تغييرات في السلوك الاجتماعي. قد يكون الأفراد الأكبر سنًا أكثر عرضة للإصابة بالأمراض - ولكن بمجرد أن أخذنا ذلك في الاعتبار في بياناتنا، وجدنا أن قرود المكاك الأكبر سنًا عانت من تكاليف إصابة أقل من نظيراتها الأصغر سنًا".
وقالت إيرين سيراكوزا، الباحثة المشارِكة في الدراسة: "قرود المكاك الريسوسي تتشابه مع البشر في الآليات المرتبطة بالأمراض والعلاقات الاجتماعية. ونتائجنا تشير إلى سبب قوي قد يجعل كثيراً من الحيوانات، وكذلك البشر، تقلل من علاقاتها الاجتماعية مع تقدمها في السن".
وأشارت إلى أنه على الرغم من حقيقة أن خطر الإصابة بعدوى ما يرتفع مع زيادة وقت التفاعل، فإن بعض أنواع العدوى يتطلب تفاعلًا قصيراً جداً للانتشار.
لذا، في المرة القادمة عندما تعطي الأولوية للجودة على الكمية في صداقاتك، تذكر: قد يكون ذلك جزءًا طبيعيًا، وحتى مفيدًا، من النمو.
وبحسب مجلة " studyfinds" لكن على الرغم من تأكيد هذه الدراسة أن الدوائر الاجتماعية الأصغر قد تمنع المرض، فإن العزلة مرتبطة أيضاً بمشاكل صحية لا حصر لها. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوحدة مرتبطة ببعض الممارسات المميتة مثل تدخين ما يصل إلى 15 سيجارة في اليوم.
كما أكد بعض الدراسات أن البقاء بمفردك بشكل دائم يزيد من خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وضعف وظائف المناعة ومشاكل القلب والأوعية الدموية، وحتى انكماش الدماغ.