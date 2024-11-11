https://sarabic.ae/20241111/علماء-يطورون-أول-علاج-لمتلازمة-لايل-القاتلة-1094690895.html
علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة
علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة
سبوتنيك عربي
أعلن معهد والتر وإليزا الأسترالي عن تطوير طريقة لعلاج متلازمة لايل القاتلة لأول مرة في العالم. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T14:44+0000
2024-11-11T14:44+0000
2024-11-11T14:44+0000
مجتمع
الصحة
علوم
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ووفقًا لبيان صادر عن المعهد الأسترالي، توصّل علماء أستراليون وألمان إلى أول علاج في العالم لمتلازمة "لايل" القاتلة، حيث أجريت الدراسة بالتعاون مع معهد "ماكس بلانك" الألماني للكيمياء الحيوية، بحسب البيان.وتمكن العلماء بهذه الطريقة، من تحديد فرط تنشيط مسار إشارات JAK/STAT، المسؤول عن انقسام الخلايا والاستجابات المناعية، وهذا "يفتح إمكانية التدخل في هذه الحالة المميتة".متلازمة "لايل"، أو انحلال البشرة السمي (TEN)، هي رد فعل جلدي شديد، يتسبب في انفصال الطبقة الخارحية للجلد (البشرة) عن طبقة الأدمة التي تحتها، في جميع أنحاء الجسم، مما يترك الجسم عرضةً للالتهابات الحادة، وتكوين بثور مؤلمة.تحدث هذه الحالة عادةً بسبب تفاعل الجسم ضد مع بعض الأدوية، ويبلغ معدل الوفيات إثرها حوالي 30 في المائة.شعرة لبيتهوفن تكشف عن مفاجأة بعد قرنين من وفاتهدراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان
https://sarabic.ae/20241110/تنتشر-في-كل-مكان-المواد-الكيميائية-الدائمة-قد-تؤدي-إلى-تلف-الكلى-1094645108.html
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الصحة, علوم
علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة
أعلن معهد والتر وإليزا الأسترالي عن تطوير طريقة لعلاج متلازمة لايل القاتلة لأول مرة في العالم.
ووفقًا لبيان صادر عن المعهد الأسترالي، توصّل علماء أستراليون وألمان إلى أول علاج في العالم لمتلازمة "لايل" القاتلة، حيث أجريت الدراسة بالتعاون مع معهد "ماكس بلانك" الألماني للكيمياء الحيوية، بحسب البيان.
وأضاف البيان "قام العلماء بتحليل عينات جلدية من 7 مرضى مصابين بهذا المرض، وباستخدام تقنية متقدمة تمكنوا من تكبير الخلايا الفردية ودراستها بالتفصيل، مما أدى إلى إنشاء خريطة لآلاف البروتينات التي تسبب هذا المرض القاتل".
وتمكن العلماء
بهذه الطريقة، من تحديد فرط تنشيط مسار إشارات JAK/STAT، المسؤول عن انقسام الخلايا والاستجابات المناعية، وهذا "يفتح إمكانية التدخل في هذه الحالة المميتة".
متلازمة "لايل"، أو انحلال البشرة السمي (TEN)، هي رد فعل جلدي شديد، يتسبب في انفصال الطبقة الخارحية للجلد (البشرة) عن طبقة الأدمة التي تحتها، في جميع أنحاء الجسم، مما يترك الجسم عرضةً للالتهابات الحادة، وتكوين بثور مؤلمة.
تحدث هذه الحالة عادةً بسبب تفاعل الجسم ضد مع بعض الأدوية، ويبلغ معدل الوفيات إثرها حوالي 30 في المائة.