https://sarabic.ae/20241111/علماء-يطورون-أول-علاج-لمتلازمة-لايل-القاتلة-1094690895.html

علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة

علماء يطورون أول علاج لمتلازمة "لايل" القاتلة

سبوتنيك عربي

أعلن معهد والتر وإليزا الأسترالي عن تطوير طريقة لعلاج متلازمة لايل القاتلة لأول مرة في العالم. 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T14:44+0000

2024-11-11T14:44+0000

2024-11-11T14:44+0000

مجتمع

الصحة

علوم

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ووفقًا لبيان صادر عن المعهد الأسترالي، توصّل علماء أستراليون وألمان إلى أول علاج في العالم لمتلازمة "لايل" القاتلة، حيث أجريت الدراسة بالتعاون مع معهد "ماكس بلانك" الألماني للكيمياء الحيوية، بحسب البيان.وتمكن العلماء بهذه الطريقة، من تحديد فرط تنشيط مسار إشارات JAK/STAT، المسؤول عن انقسام الخلايا والاستجابات المناعية، وهذا "يفتح إمكانية التدخل في هذه الحالة المميتة".متلازمة "لايل"، أو انحلال البشرة السمي (TEN)، هي رد فعل جلدي شديد، يتسبب في انفصال الطبقة الخارحية للجلد (البشرة) عن طبقة الأدمة التي تحتها، في جميع أنحاء الجسم، مما يترك الجسم عرضةً للالتهابات الحادة، وتكوين بثور مؤلمة.تحدث هذه الحالة عادةً بسبب تفاعل الجسم ضد مع بعض الأدوية، ويبلغ معدل الوفيات إثرها حوالي 30 في المائة.شعرة لبيتهوفن تكشف عن مفاجأة بعد قرنين من وفاتهدراسة: المخ ليس العضو الوحيد لتخزين الذكريات في جسم الإنسان

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