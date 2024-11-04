3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب

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150 د
لبنان والعالم
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07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
09:17 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:29 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
13:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:52 GMT
7 د
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البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ميقاتي يأمر بتقديم شكوى لمجلس الأمن بعد اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني، فتح وحماس تبحثان اقتراح تشكيل "لجنة مدنية لإدارة غزة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
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19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
10:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:25 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
11:03 GMT
6 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:09 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
11:36 GMT
24 د
مساحة حرة
كيف كسر الاقتصاد الروسي طوق العقوبات الغربية؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
"بريكس باي" نظام دفع دولي غير مرتبط بالدولار .. ما مميزاته؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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صدى الحياة
لماذا تتعمد إسرائيل قتل الإعلاميين في لبنان وفلسطين؟
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30 د
مرايا العلوم
المعالجة البصرية في الدماغ والقدرة على فصل الأشياء
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https://sarabic.ae/20241104/3-فوائد-كبيرة-لعصير-إي-بي-سي-والحذر-واجب--1094469795.html
3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب
3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب
سبوتنيك عربي
يتمتع عصير "إي بي سي"، بفوائد صحية متنوعة، ويعبر كل حرف من المشروب عن المزيج المكون له، وهو التفاح، والشمندر، والجزر، ومنها طرد السموم بالكامل من الجسم، وتحسين... 04.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-04T10:47+0000
2024-11-04T10:47+0000
مجتمع
الصحة
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إلا أن الإفراط في استهلاك هذا العصير، قد يفضي إلى المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي، وردود الفعل التحسسية، ومخاطر تكوين حصوات الكلى، لذا، ينصح خبراء التغذية بالاعتدال والاستشارة الطبية للأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة.فوائد صحية متنوعةيحوي كل 100 مل من عصير "إي بي سي"، على 45-50 سعرة حرارية، و10-12 غراماً من الكربوهيدرات، و8-9 غرامات من السكريات، و0.5 غرام من البروتين، والفيتامينات والمعادن الأساسية، حسبما ذكرته صحيفة "تايم أوف إنديا".بشرة مضيئة وشعر متينيعتبر التأثير على صحة الجلد والشعر إيجابا، أحد أهم ميزات هذا العصير، إذ تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير الجزر على تعزيز مرونة الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة وتحسين جودة الشعر من خلال تعزيز النمو الصحي.دعم أداء الأمعاءيعزز العصير الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم حركة الأمعاء ويخفف من الإمساك. كما أن العصير مفيد لصحة العين، خاصة في تقليل التعب ودعم الرؤية. التنحيفالآثار الجانبيةيحذر الخبراء من الإفراط في تناول عصير الجزر، إذ قد يسبب بعض الآثار الجانبية، حيث يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، وربما تحدث تفاعلات حساسية تجاه أحد المكونات أو أكثر، على الرغم من ندرة حدوثها، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم عند تناول هذا العصير.كذلك قد يساهم محتوى الأكسالات العالي بالشمندر، في تكوين حصوات الكلى إذا تم استهلاكه بشكل مفرط، لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية، خاصة حاصرات قنوات الكالسيوم، استشارة الطبيب المعالج بسبب التفاعلات المحتملة مع المركبات الموجودة في الشمندر.إقرأ أيضا... دراسة: الضوء لديه تأثير كبير على صحتك العقلية
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الصحة
الصحة

3 فوائد كبيرة لعصير "إي بي سي"... والحذر واجب

10:47 GMT 04.11.2024
© Photo / unsplash / Jose Hernandezعصير
عصير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
© Photo / unsplash / Jose Hernandez
تابعنا عبر
يتمتع عصير "إي بي سي"، بفوائد صحية متنوعة، ويعبر كل حرف من المشروب عن المزيج المكون له، وهو التفاح، والشمندر، والجزر، ومنها طرد السموم بالكامل من الجسم، وتحسين الهضم وصحة الجلد والشعر وفقدان الوزن المحتمل.
إلا أن الإفراط في استهلاك هذا العصير، قد يفضي إلى المعاناة من مشاكل في الجهاز الهضمي، وردود الفعل التحسسية، ومخاطر تكوين حصوات الكلى، لذا، ينصح خبراء التغذية بالاعتدال والاستشارة الطبية للأفراد الذين يعانون من حالات صحية معينة.

فوائد صحية متنوعة

يحوي كل 100 مل من عصير "إي بي سي"، على 45-50 سعرة حرارية، و10-12 غراماً من الكربوهيدرات، و8-9 غرامات من السكريات، و0.5 غرام من البروتين، والفيتامينات والمعادن الأساسية، حسبما ذكرته صحيفة "تايم أوف إنديا".

وبالتالي، فشربه يسهم بتحسين الصحة العامة، حيث يعزز جهاز المناعة عن طريق زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء والهيموغلوبين، كما يساعد في إزالة السموم من الأعضاء الحيوية ودعم وظائف طرد السموم من الجسم.

بشرة مضيئة وشعر متين

يعتبر التأثير على صحة الجلد والشعر إيجابا، أحد أهم ميزات هذا العصير، إذ تعمل الفيتامينات والمعادن الموجودة في عصير الجزر على تعزيز مرونة الجلد ومكافحة علامات الشيخوخة وتحسين جودة الشعر من خلال تعزيز النمو الصحي.
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دعم أداء الأمعاء

يعزز العصير الهضم بفضل محتواه العالي من الألياف، مما يعزز عملية التمثيل الغذائي وينظم حركة الأمعاء ويخفف من الإمساك. كما أن العصير مفيد لصحة العين، خاصة في تقليل التعب ودعم الرؤية.

التنحيف

يعتبر عصير الجزر بديلا منخفض السعرات الحرارية للمشروبات السكرية، إذ يساعد البوتاسيوم الموجود في الجزر على تقليل الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المالحة، بينما تجعل الألياف الشخص يشعر بالشبع لفترات أطول.
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الآثار الجانبية

يحذر الخبراء من الإفراط في تناول عصير الجزر، إذ قد يسبب بعض الآثار الجانبية، حيث يمكن أن يعاني بعض الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغازات والانتفاخ، وربما تحدث تفاعلات حساسية تجاه أحد المكونات أو أكثر، على الرغم من ندرة حدوثها، وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري، يوصى بمراقبة مستويات السكر في الدم عند تناول هذا العصير.
كذلك قد يساهم محتوى الأكسالات العالي بالشمندر، في تكوين حصوات الكلى إذا تم استهلاكه بشكل مفرط، لذا يجب على الأشخاص الذين يتناولون الأدوية، خاصة حاصرات قنوات الكالسيوم، استشارة الطبيب المعالج بسبب التفاعلات المحتملة مع المركبات الموجودة في الشمندر.
إقرأ أيضا... دراسة: الضوء لديه تأثير كبير على صحتك العقلية
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2024
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
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