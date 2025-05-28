https://sarabic.ae/20250528/أصابك-ولم-تعلم-ماذا-نعرف-عن-مرض-لايم--1101065748.html
أصابك ولم تعلم... ماذا نعرف عن مرض "لايم"
أصابك ولم تعلم... ماذا نعرف عن مرض "لايم"
سبوتنيك عربي
كشفت طبيبة في معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، عن نوع من الحشرات يلدغ البشر مسببا نوعا من الاحمرار وتهيج الجلد... 28.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-28T15:07+0000
2025-05-28T15:07+0000
2025-05-28T15:07+0000
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مرض "لايم" (Lyme disease) هو مرض ناجم عن لدغة حشرة "القراد"، يسببه نوع من البكتيريا يحمل الاسم "بوريليا"، وترجع تسمية هذا المرض إلى بلدة "لايم" و"أولد لايم"، وهما بلدتان في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث تم وصف المرض لأول مرة في عام 1975.وقالت الطبيبة كريستينا هوبر، في معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، إن حشرة القراد تنتشر خلال فصل الصيف في المسطحات الخضراء كالمتنزهات والحدائق، مشيرة إلى أنها غالبا ما تختبئ في منطقة الإبط أو خلف الأذن أو ثنية الركبة.وذكرت الطبيبة أن أعراض داء "لايم" تتمثل في ظهور بقعة حمراء حول موضع اللدغة بعد ثلاثة إلى 30 يوما من لدغة "القراد"، وتورمات عقيدية، وألم عصبي حارق، والشعور بوخز، وتنميل في المناطق المصابة من الجسم وشلل في الوجه والتهاب السحايا غير القيحي. وتشمل الأعراض أيضا التهاب المفاصل (الكوع والركبة والكاحل) واضطرابات نظم القلب.ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس" نقلا عن معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان، فقد شددت الطبيبة هوبر على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يتم بواسطة المضادات الحيوية.هل ينبغي الاستحمام صباحا أم مساء؟... دراسة توضح الفرق
https://sarabic.ae/20250109/دراسة-تربط-بين-التوتر-والإصابة-بحساسية-الجلد-1096614914.html
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علوم, الصحة, جلد, جلد بشري, حشرات, الحشرات, حساسية, علاج الحساسية
علوم, الصحة, جلد, جلد بشري, حشرات, الحشرات, حساسية, علاج الحساسية
أصابك ولم تعلم... ماذا نعرف عن مرض "لايم"
كشفت طبيبة في معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، عن نوع من الحشرات يلدغ البشر مسببا نوعا من الاحمرار وتهيج الجلد وهو ما يعرف بمرض "لايم".
مرض "لايم" (Lyme disease) هو مرض ناجم عن لدغة حشرة "القراد"، يسببه نوع من البكتيريا يحمل الاسم "بوريليا"، وترجع تسمية هذا المرض إلى بلدة "لايم" و"أولد لايم"، وهما بلدتان في ولاية كونيتيكت الأمريكية، حيث تم وصف المرض لأول مرة في عام 1975.
وقالت الطبيبة كريستينا هوبر، في معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونخ، إن حشرة القراد تنتشر خلال فصل الصيف في المسطحات الخضراء كالمتنزهات والحدائق، مشيرة إلى أنها غالبا ما تختبئ في منطقة الإبط أو خلف الأذن أو ثنية الركبة.
وذكرت الطبيبة أن أعراض داء "لايم" تتمثل في ظهور بقعة حمراء حول موضع اللدغة
بعد ثلاثة إلى 30 يوما من لدغة "القراد"، وتورمات عقيدية، وألم عصبي حارق، والشعور بوخز، وتنميل في المناطق المصابة من الجسم وشلل في الوجه والتهاب السحايا غير القيحي. وتشمل الأعراض أيضا التهاب المفاصل (الكوع والركبة والكاحل) واضطرابات نظم القلب.
ووفقا للدراسة التي نشرتها صحيفة "هسبريس"
نقلا عن معهد الأمراض المعدية والطب الاستوائي بمستشفى جامعة لودفيج ماكسيميليان، فقد شددت الطبيبة هوبر على ضرورة استشارة الطبيب عند ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، الذي يتم بواسطة المضادات الحيوية.