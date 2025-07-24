https://sarabic.ae/20250724/الأمن-المائي-العراقي-في-خطر-بلاد-الرافدين-تواجه-أكثر-السنوات-جفافا-منذ-92-عاما-1102999343.html

الأمن المائي العراقي في خطر.. بلاد الرافدين تواجه أكثر السنوات جفافا منذ 92 عاما

الأمن المائي العراقي في خطر.. بلاد الرافدين تواجه أكثر السنوات جفافا منذ 92 عاما

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أن "العام الحالي (2025)، هو من أكثر السنوات جفافا منذ عام 1933، بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T15:54+0000

2025-07-24T15:54+0000

2025-07-24T15:54+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

جفاف

نهر الفرات

أزمة مياه بين العراق وتركيا

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "معدل الإيرادات لحوضي دجلة والفرات لم يتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض حاد يعكس حجم الأزمة، إضافة إلى أن التخزين المائي في السدود والخزانات، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة التخزينية، أي بمعدل انخفاض بلغ 57%، مقارنة بالعام الماضي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ودعت الوزارة إلى "تضافر جميع الجهود لتجاوز هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، بالإضافة لإزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية".وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، لسفير تركيا لدى بغداد، أنيل بورا إنان، أن "العراق يمر بأصعب سنة مائية، بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع".وكان نواب عراقيون، قد حذّروا في وقت سابق، من أن "العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات".

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العراق, أخبار العراق اليوم, جفاف, نهر الفرات, أزمة مياه بين العراق وتركيا