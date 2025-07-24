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https://sarabic.ae/20250724/الأمن-المائي-العراقي-في-خطر-بلاد-الرافدين-تواجه-أكثر-السنوات-جفافا-منذ-92-عاما-1102999343.html
الأمن المائي العراقي في خطر.. بلاد الرافدين تواجه أكثر السنوات جفافا منذ 92 عاما
الأمن المائي العراقي في خطر.. بلاد الرافدين تواجه أكثر السنوات جفافا منذ 92 عاما
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أن "العام الحالي (2025)، هو من أكثر السنوات جفافا منذ عام 1933، بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع،... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T15:54+0000
2025-07-24T15:54+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
جفاف
نهر الفرات
أزمة مياه بين العراق وتركيا
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وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "معدل الإيرادات لحوضي دجلة والفرات لم يتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض حاد يعكس حجم الأزمة، إضافة إلى أن التخزين المائي في السدود والخزانات، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة التخزينية، أي بمعدل انخفاض بلغ 57%، مقارنة بالعام الماضي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".ودعت الوزارة إلى "تضافر جميع الجهود لتجاوز هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، بالإضافة لإزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية".وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، لسفير تركيا لدى بغداد، أنيل بورا إنان، أن "العراق يمر بأصعب سنة مائية، بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع".وكان نواب عراقيون، قد حذّروا في وقت سابق، من أن "العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات".
https://sarabic.ae/20230822/وزير-الخارجية-العراقي-لنظيره-التركي-الجفاف-يهدد-الزراعة-والاقتصاد-في-بلادنا-1080336068.html
https://sarabic.ae/20250723/العراق-الجفاف-يضرب-أحد-أنهار-البلاد-وتحذيرات-من-كارثة-في-الأهوار-1102956199.html
https://sarabic.ae/20250529/-الأمن-المائي-والغذائي-في-خطر-برلمانية-عراقية-تحذر-من-جفاف-دجلة-والفرات--1101102442.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, جفاف, نهر الفرات, أزمة مياه بين العراق وتركيا
العراق, أخبار العراق اليوم, جفاف, نهر الفرات, أزمة مياه بين العراق وتركيا

الأمن المائي العراقي في خطر.. بلاد الرافدين تواجه أكثر السنوات جفافا منذ 92 عاما

15:54 GMT 24.07.2025
© Sputnik . ATIA ALATTIAالظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار "حبس" مياه الفرات بالسدود التركية
الظلام يخيم على شرقي سوريا جراء استمرار حبس مياه الفرات بالسدود التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
© Sputnik . ATIA ALATTIA
تابعنا عبر
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الخميس، أن "العام الحالي (2025)، هو من أكثر السنوات جفافا منذ عام 1933، بسبب قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع، وتأثير التغير المناخي، ما أدى إلى انخفاض التخزين المائي بشكل كبير".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "معدل الإيرادات لحوضي دجلة والفرات لم يتجاوز 27% مقارنة بالعام الماضي، وهو انخفاض حاد يعكس حجم الأزمة، إضافة إلى أن التخزين المائي في السدود والخزانات، يشكل في الوقت الحاضر 8% من الطاقة التخزينية، أي بمعدل انخفاض بلغ 57%، مقارنة بالعام الماضي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية "واع".

وبيّنت الوزارة أن "هذا الانخفاض الحاد، أثّر على تأمين الاحتياجات المائية في جميع المحافظات العراقية، خاصة الوسط والجنوب، والمتطلبات المائية للمحافظة على النظام الإيكيولوجي في الأهوار وبيئة شط العراب".

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22 أغسطس 2023, 20:04 GMT
وحذّرت الموارد المائية العراقية من أن "استمرار تناقص الإيردات المائية، وعدم تعاون دول المنبع، سيؤدي الى تفاقم أزمة المياه ويشكل خطرا على الأمن المائي في البلاد".
ودعت الوزارة إلى "تضافر جميع الجهود لتجاوز هذه الأزمة، من خلال التواصل مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية، بالإضافة لإزالة التجاوزات عن المجاري المائية، وترشيد استهلاك المياه في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية".
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العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار
أمس, 16:35 GMT
وفي وقت سابق، أكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب عبد الله، لسفير تركيا لدى بغداد، أنيل بورا إنان، أن "العراق يمر بأصعب سنة مائية، بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول أعالي المنبع".

وخلال الشهر الماضي، أعلن العراق أن البلاد تواجه "تحديا كبيرا" بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات بسبب التغيرات المناخية، حيث أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع، بقوله خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين التي يترأسها العراق: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".

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الأمن المائي والغذائي في خطر... برلمانية عراقية تحذر من جفاف دجلة والفرات
29 مايو, 14:54 GMT
وكان نواب عراقيون، قد حذّروا في وقت سابق، من أن "العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات".
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