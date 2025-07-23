العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار

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بث مباشر... وصول وفدي روسيا وأكرانيا إلى مقر المفاوضات في إسطنبول
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
19 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:29 GMT
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183 د
مساحة حرة
الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
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29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:34 GMT
26 د
بلا قيود
الصليب الأحمر يحذر: سوء التغذية يفتك بأطفال غزة.. والوصول للغذاء أصبح مستحيلا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فخاخ الموت لطالبي المساعدات في غزة، والمبعوث الأمريكي لسوريا يوجه رسائل لدمشق
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:31 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:41 GMT
18 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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13:00 GMT
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نبض افريقيا
فرنسا تنهي وجودها العسكري الدائم في السنغال
16:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
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العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار
العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن نهر "المشرح" في محافظة ميسان العراقية، يشهد موجة جفاف حادة إثر انقطاع مصادر المياه المغذية للنهر. 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T16:35+0000
2025-07-23T16:35+0000
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وذكر موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن "نهر المشرح التابع لناحية المشرح في ميسان، تعرض إلى الجفاف التام بعد انقطاع المياه عليه من المصادر المغذية له".وأضاف أن "هناك تحذيرات من خطورة الوضع المائي على الأهوار بالمحافظة"، مؤكدًا أن "عمليات الهجرة من الأرياف مستمرة بسبب قلة المياه".يشار إلى أن نهر "المشرح" هو نهر قصير في العراق، يتفرع من الجانب الأيسر لنهر دجلة، في ناحية المشرح بمحافظة ميسان.وكان العراق، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب التغيرات المناخية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.في وقت، دعا جمال رشيد، إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
https://sarabic.ae/20250709/العراق-يكشف-عن-أضخم-مشروع-لتخزين-مياه-الشرب-تحت-الأرض-1102516936.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار

16:35 GMT 23.07.2025
© Sputnik . Nazek Mohammedنهر دجلة
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن نهر "المشرح" في محافظة ميسان العراقية، يشهد موجة جفاف حادة إثر انقطاع مصادر المياه المغذية للنهر.
وذكر موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن "نهر المشرح التابع لناحية المشرح في ميسان، تعرض إلى الجفاف التام بعد انقطاع المياه عليه من المصادر المغذية له".
وأضاف أن "هناك تحذيرات من خطورة الوضع المائي على الأهوار بالمحافظة"، مؤكدًا أن "عمليات الهجرة من الأرياف مستمرة بسبب قلة المياه".
صورة جوية لأهوار الجبايش خلال انخفاض منسوب المياه في الناصرية، جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
9 يوليو, 10:06 GMT
يشار إلى أن نهر "المشرح" هو نهر قصير في العراق، يتفرع من الجانب الأيسر لنهر دجلة، في ناحية المشرح بمحافظة ميسان.
وكان العراق، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب التغيرات المناخية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي".
في وقت، دعا جمال رشيد، إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.
يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.
وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.
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