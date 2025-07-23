https://sarabic.ae/20250723/العراق-الجفاف-يضرب-أحد-أنهار-البلاد-وتحذيرات-من-كارثة-في-الأهوار-1102956199.html

العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار

العراق.. الجفاف يضرب أحد أنهار البلاد وتحذيرات من كارثة في الأهوار

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، أن نهر "المشرح" في محافظة ميسان العراقية، يشهد موجة جفاف حادة إثر انقطاع مصادر المياه المغذية للنهر. 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T16:35+0000

2025-07-23T16:35+0000

2025-07-23T16:35+0000

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وذكر موقع "السومرية نيوز" الإلكتروني، مساء اليوم الأربعاء، أن "نهر المشرح التابع لناحية المشرح في ميسان، تعرض إلى الجفاف التام بعد انقطاع المياه عليه من المصادر المغذية له".وأضاف أن "هناك تحذيرات من خطورة الوضع المائي على الأهوار بالمحافظة"، مؤكدًا أن "عمليات الهجرة من الأرياف مستمرة بسبب قلة المياه".يشار إلى أن نهر "المشرح" هو نهر قصير في العراق، يتفرع من الجانب الأيسر لنهر دجلة، في ناحية المشرح بمحافظة ميسان.وكان العراق، قد أعلن الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات، بسبب التغيرات المناخية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.في وقت، دعا جمال رشيد، إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة.وأوضح موقع "السومرية نيوز"، أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات، دون تعويض هذه الكمية.

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