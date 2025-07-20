https://sarabic.ae/20250720/وزير-الموارد-المائية-العراقي-لسفير-تركيا-العراق-يواجه-أصعب-عام-مائي-في-تاريخه--1102851409.html

وزير الموارد المائية العراقي لسفير تركيا: العراق يواجه أصعب عام مائي في تاريخه

وزير الموارد المائية العراقي لسفير تركيا: العراق يواجه أصعب عام مائي في تاريخه

سبوتنيك عربي

أكد وزير الموارد المائية العراقي، عون ذياب عبد الله، لسفير تركيا لدى بلاده، أنيل بورا إنان، أن العراق يمر بأصعب سنة مائية بسبب شح الأمطار وقلة الإيرادات من دول... 20.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-20T18:10+0000

2025-07-20T18:10+0000

2025-07-20T18:10+0000

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وقالت الوزارة إن "وزير الموارد المائية التقى سفير الجمهورية التركية لدى العراق أنيل بورا إنان، لبحث التحديات المائية الحرجة التي يواجهها العراق، وآليات تفعيل التعاون الثنائي لتأمين احتياجاته من مياه نهري دجلة والفرات"، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" نقلا عن وزارة الموارد المائية.وأردف، قائلا إن "الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتكيف مع حالة الجفاف تتمثل في تنفيذ حملة كبرى لإزالة التجاوزات بمختلف أشكالها ومنع الزراعة الصيفية والاكتفاء بتأمين مياه الري لأغراض البستنة وزراعة بعض المحاصيل وتأمين المياه الخام لمحطات الإسالة" (محطات إسالة المياه الخام وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب، أي محطات المعالجة أو التنقية التي تجهز بها المدن). وشدد الوزير على "ضرورة المحافظة على الحد الأدنى للجريان البيئي للنهر وحمايته من التلوث والحفاظ على بيئة شط العرب من خلال خفض نسبة التراكيز الملحية، علاوة على إنعاش الأهوار والحفاظ على إرثها البيئي والإيكولوجي".وقدم السفير التركي، حسب البيان، "التعازي للشعب العراقي أجمع والمواساة لأسر شهداء وجرحى فاجعة الكوت"، معرباً عن "استعداد بلاده لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفني وتنفيذ مشاريع سدود حصاد المياه بتقنيات متطورة". وأشاد السفير في الوقت ذاته "بكفاءة الشركات التركية وقدرتها على الإسهام في مشاريع البنية التحتية العراقية وتطبيق بنود الاتفاقية الإطارية الموقعة بين البلدين مؤخرا". يشار إلى أن العراق أعلن، الشهر الماضي، أن البلاد تواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه بنهري دجلة والفرات بسبب التغيرات المناخية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، إشارته إلى أن تراجع الإيرادات المائية من دول المنبع أدى إلى انخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي. وجاءت تصريحات الرئيس العراقي خلال كلمته في مجموعة الـ77 والصين التي يترأسها العراق، وأكد خلالها بقوله: "نواجه تحديات متصاعدة تتطلب منا إجراءات حاسمة وتضامنا عالميا حقيقيا يرتكز على العلم والتمويل من أجل الحفاظ على محيطاتنا ومصادرنا المائية". وشدد جمال رشيد على أن "أمن المحيطات لم يعد قضية بيئية، بل بات مسألة أمن دولي وإنساني". وأضاف الرئيس العراقي: "تراجع إيراداتنا المائية من دول المنبع أدى إلى زيادة معدل النزوح الداخلي والخارجي وانخفاض مساهمة الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي". في وقت دعا جمال رشيد إلى ضرورة تعزيز الالتزامات الدولية من خلال خطة عمل تستند إلى اتفاقية أعالي البحار والمساهمة الفاعلة في تفعيل بنودها، مع وجوب توسيع الشراكات الفاعلة بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية. يذكر أن العراق يستهلك من نهر الفرات أكثر من المياه التي تصله، ما يعني أن هناك عملية عجز مائي آخذة في التفاقم، وقد بلغت نسبتها 7%، بحسب التحليل الرقمي للأرقام المعلنة. وأوضح موقع "السومرية نيوز" أن العراق يأتيه يوميا 18.1 مليون متر مكعب، بينما يستهلك يوميا أكثر من 19.4 مليون متر مكعب، أي أن العراق يستهلك 1.3 مليون متر مكعب يوميا من مياه الفرات دون تعويض هذه الكمية.

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