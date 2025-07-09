https://sarabic.ae/20250709/العراق-يكشف-عن-أضخم-مشروع-لتخزين-مياه-الشرب-تحت-الأرض-1102516936.html
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
سبوتنيك عربي
بدأت الحكومة العراقية في إنشاء مشروع يعد الأكبر من نوعه في البلاد بهدف معالجة شح المياه وتنظيم التوزيع، الذي ينتج عنه اختلالات مزمنة في حصول العراقيين على مياه... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأعلن المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن العاصمة ستشهد قريبا دخول خزان أرضي جديد إلى الخدمة بطاقة استيعابية تبلغ 135 ألف متر مكعب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وأوضح الجنديل أنه من المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية العام الحالي.ولفتت الوكالة إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه خلال ساعات الليل، حين يكون الطلب منخفضا، ثم ضخها خلال أوقات الذروة، ما يتيح توزيعا أكثر عدالة ويقلل من فترات الانقطاع التي تعاني منها بعض الأحياء.وأشار المتحدث باسم أمانة بغداد إلى أن هذا الخزان سيؤمن مصدرا مستمرا بالماء الصالح للشرب على مدار اليوم، ويعد جزءا من رؤية متكاملة لمعالجة أزمة المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه في العاصمة العراقية.ووصف المتحدث المشروع بأنه نقلة نوعية، ليس فقط من حيث سعته، بل أيضا في كونه أحد الحلول الرئيسية لضمان الأمن المائي في وجه التحديات المتزايدة.
https://sarabic.ae/20250609/العراق-نواجه-تحديا-كبيرا-بانحسار-المياه-في-نهري-دجلة-والفرات-بسبب-التغير-المناخي-1101494993.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
بدأت الحكومة العراقية في إنشاء مشروع يعد الأكبر من نوعه في البلاد بهدف معالجة شح المياه وتنظيم التوزيع، الذي ينتج عنه اختلالات مزمنة في حصول العراقيين على مياه الشرب.
وأعلن المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن العاصمة ستشهد قريبا دخول خزان أرضي جديد إلى الخدمة بطاقة استيعابية تبلغ 135 ألف متر مكعب، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
وأوضح الجنديل أنه من المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية العام الحالي.
ولفتت الوكالة إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه
خلال ساعات الليل، حين يكون الطلب منخفضا، ثم ضخها خلال أوقات الذروة، ما يتيح توزيعا أكثر عدالة ويقلل من فترات الانقطاع التي تعاني منها بعض الأحياء.
وأشار المتحدث باسم أمانة بغداد إلى أن هذا الخزان سيؤمن مصدرا مستمرا بالماء الصالح للشرب على مدار اليوم، ويعد جزءا من رؤية متكاملة لمعالجة أزمة المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه في العاصمة العراقية.
ووصف المتحدث المشروع بأنه نقلة نوعية، ليس فقط من حيث سعته، بل أيضا في كونه أحد الحلول الرئيسية لضمان الأمن المائي
في وجه التحديات المتزايدة.