العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض

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الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
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من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
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29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
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عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
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مدار الليل والنهار
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
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من الملعب
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نبض افريقيا
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عرب بوينت بودكاست
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قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
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فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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الإنسان والثقافة
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العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض
سبوتنيك عربي
بدأت الحكومة العراقية في إنشاء مشروع يعد الأكبر من نوعه في البلاد بهدف معالجة شح المياه وتنظيم التوزيع، الذي ينتج عنه اختلالات مزمنة في حصول العراقيين على مياه... 09.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-09T10:06+0000
2025-07-09T10:06+0000
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وأعلن المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن العاصمة ستشهد قريبا دخول خزان أرضي جديد إلى الخدمة بطاقة استيعابية تبلغ 135 ألف متر مكعب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.وأوضح الجنديل أنه من المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية العام الحالي.ولفتت الوكالة إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه خلال ساعات الليل، حين يكون الطلب منخفضا، ثم ضخها خلال أوقات الذروة، ما يتيح توزيعا أكثر عدالة ويقلل من فترات الانقطاع التي تعاني منها بعض الأحياء.وأشار المتحدث باسم أمانة بغداد إلى أن هذا الخزان سيؤمن مصدرا مستمرا بالماء الصالح للشرب على مدار اليوم، ويعد جزءا من رؤية متكاملة لمعالجة أزمة المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه في العاصمة العراقية.ووصف المتحدث المشروع بأنه نقلة نوعية، ليس فقط من حيث سعته، بل أيضا في كونه أحد الحلول الرئيسية لضمان الأمن المائي في وجه التحديات المتزايدة.
https://sarabic.ae/20250609/العراق-نواجه-تحديا-كبيرا-بانحسار-المياه-في-نهري-دجلة-والفرات-بسبب-التغير-المناخي-1101494993.html
https://sarabic.ae/20250524/العراق-يتفق-مع-تركيا-على-إطلاق-500-متر-مكعب-في-الثانية-يوميا-من-مياه-الفرات-1100929388.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق يكشف عن أضخم مشروع لتخزين مياه الشرب تحت الأرض

10:06 GMT 09.07.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniصورة جوية لأهوار الجبايش خلال انخفاض منسوب المياه في الناصرية، جنوب العراق
صورة جوية لأهوار الجبايش خلال انخفاض منسوب المياه في الناصرية، جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
تابعنا عبر
بدأت الحكومة العراقية في إنشاء مشروع يعد الأكبر من نوعه في البلاد بهدف معالجة شح المياه وتنظيم التوزيع، الذي ينتج عنه اختلالات مزمنة في حصول العراقيين على مياه الشرب.
وأعلن المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، أن العاصمة ستشهد قريبا دخول خزان أرضي جديد إلى الخدمة بطاقة استيعابية تبلغ 135 ألف متر مكعب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء.
نهر دجلة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2025
العراق: نواجه تحديا كبيرا بانحسار المياه في نهري دجلة والفرات بسبب التغير المناخي
9 يونيو, 16:29 GMT
وأوضح الجنديل أنه من المتوقع إنجاز المشروع بحلول نهاية العام الحالي.
ولفتت الوكالة إلى أن فكرة المشروع تعتمد على تجميع المياه خلال ساعات الليل، حين يكون الطلب منخفضا، ثم ضخها خلال أوقات الذروة، ما يتيح توزيعا أكثر عدالة ويقلل من فترات الانقطاع التي تعاني منها بعض الأحياء.
نهر الفرات، العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2025
العراق يتفق مع تركيا على إطلاق 500 متر مكعب في الثانية يوميا من مياه الفرات
24 مايو, 13:50 GMT
وأشار المتحدث باسم أمانة بغداد إلى أن هذا الخزان سيؤمن مصدرا مستمرا بالماء الصالح للشرب على مدار اليوم، ويعد جزءا من رؤية متكاملة لمعالجة أزمة المياه وتعزيز البنية التحتية للمياه في العاصمة العراقية.
ووصف المتحدث المشروع بأنه نقلة نوعية، ليس فقط من حيث سعته، بل أيضا في كونه أحد الحلول الرئيسية لضمان الأمن المائي في وجه التحديات المتزايدة.
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