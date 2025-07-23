https://sarabic.ae/20250723/السوداني-الاعتداءات-على-المنشآت-النفطية-في-كردستان-تستهدف-الاقتصاد-العراقي-1102942940.html

السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي

السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة". 23.07.2025, سبوتنيك عربي

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وأشار السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".وقال إن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.

https://sarabic.ae/20250723/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-مع-رئيس-وزراء-العراق-الهجمات-على-شركات-النفط-في-كردستان-1102925019.html

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