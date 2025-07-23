https://sarabic.ae/20250723/السوداني-الاعتداءات-على-المنشآت-النفطية-في-كردستان-تستهدف-الاقتصاد-العراقي-1102942940.html
السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي
السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-23T11:52+0000
2025-07-23T11:52+0000
2025-07-23T11:52+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:400:853:880_1920x0_80_0_0_d1c4d0965dd4c28e5272a36322529c72.jpg
وأشار السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".وقال إن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250723/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-مع-رئيس-وزراء-العراق-الهجمات-على-شركات-النفط-في-كردستان-1102925019.html
العراق
أخبار كردستان
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/18/1100924505_0:320:853:960_1920x0_80_0_0_0423a54b3c2d096d53869bb7c7d5e1a4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة".
وأشار السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".
وقال إن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان"، حسب وكالة
الأنباء العراقية - واع.
وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان
، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.