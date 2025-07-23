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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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25 د
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عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
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12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:03 GMT
29 د
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:33 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
10:41 GMT
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من الملعب
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الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
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الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
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29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
08:47 GMT
12 د
من الملعب
رياضة المحركات في لبنان بين بكفيا والبترون .. وسابالينكا تستمر على عرش التنس العالمي
09:03 GMT
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السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي
السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة". 23.07.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".وقال إن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
https://sarabic.ae/20250723/الخارجية-الأمريكية-روبيو-يبحث-مع-رئيس-وزراء-العراق-الهجمات-على-شركات-النفط-في-كردستان-1102925019.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السوداني: الاعتداءات على المنشآت النفطية في كردستان تستهدف الاقتصاد العراقي

11:52 GMT 23.07.2025
© Photo / IraqiPmoرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يعلن عن المبادرة الإقليمية لحماية نهري دجلة والفرات - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
© Photo / IraqiPmo
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن "قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة".
وأشار السوداني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى "الاعتداءات الأخيرة التي تعرّضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، ووصفها بأنها تستهدف الاقتصاد الوطني العراقي".
وقال إن "الأجهزة الأمنية تتابع مصادر الهجمات مع التحالف الدولي لمحاربة داعش"، مؤكدا "دعم العراق لجهود تثبيت الاستقرار بالمنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار، ووقف العدوان"، حسب وكالة الأنباء العراقية - واع.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2025
الخارجية الأمريكية: روبيو يبحث مع رئيس الوزراء العراقي الهجمات على شركات النفط في كردستان
04:13 GMT
وأعرب عن استغرابه "لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة العاملة في الإقليم، لاستثمار عدد من الحقول النفطية في كركوك وصلاح الدين".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استهدفت طائرتان مسيرتان مفخختان أكبر حقل نفطي في كردستان، "خورمالة"، ما ألحق أضراراً بمضخات المياه، وأدى إلى فتح تحقيق رسمي من قبل السلطات المحلية، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
وعلى إثر الهجمات، أعلنت غالبية شركات النفط الدولية العاملة ضمن "رابطة صناعة النفط في كردستان" تعليق عملياتها الإنتاجية في الحقول المستهدفة.
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