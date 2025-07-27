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العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
كشف العراق، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح أول محطة كهربائية لديه تعمل بالطاقة الشمسية. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T11:34+0000
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وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن افتتاح المحطة بطاقة 250 ميغاواط، سيكون نهاية العام الحالي.وقال عبد الغني إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة "توتال" الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أن "مشروع "توتال" هو التزام بتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاواط"، لافتا إلى أنه "سيتم تنفيذ إنجاز المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي بطاقة 250 ميغاواط".وشدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع، بل الى خفض حقيقي للانبعاثات ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".
https://sarabic.ae/20250529/العراق-يعتزم-التعاقد-مع-شركتين-سعودية-وإماراتية-لإنشاء-5-محطات-طاقة-شمسية-1101094864.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية

11:34 GMT 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Manny Becerraمحطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2025
© Photo / Unsplash/ Manny Becerra
تابعنا عبر
كشف العراق، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح أول محطة كهربائية لديه تعمل بالطاقة الشمسية.
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن افتتاح المحطة بطاقة 250 ميغاواط، سيكون نهاية العام الحالي.
وقال عبد الغني إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة "توتال" الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
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العراق يعتزم التعاقد مع شركتين سعودية وإماراتية لإنشاء 5 محطات طاقة شمسية
29 مايو, 11:37 GMT
وتابع أن "مشروع "توتال" هو التزام بتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاواط"، لافتا إلى أنه "سيتم تنفيذ إنجاز المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي بطاقة 250 ميغاواط".
وشدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع، بل الى خفض حقيقي للانبعاثات ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".
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