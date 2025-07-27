https://sarabic.ae/20250727/العراق-يعلن-موعد-افتتاح-أول-محطة-لإنتاج-الكهرباء-باستخدام-الطاقة-الشمسية-1103080556.html
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
سبوتنيك عربي
كشف العراق، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح أول محطة كهربائية لديه تعمل بالطاقة الشمسية. 27.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-27T11:34+0000
2025-07-27T11:34+0000
2025-07-27T11:34+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1b/1103080114_1:0:1281:720_1920x0_80_0_0_15ce7ed328f429677181e0b3c827d250.jpg
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن افتتاح المحطة بطاقة 250 ميغاواط، سيكون نهاية العام الحالي.وقال عبد الغني إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة "توتال" الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابع أن "مشروع "توتال" هو التزام بتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاواط"، لافتا إلى أنه "سيتم تنفيذ إنجاز المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي بطاقة 250 ميغاواط".وشدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع، بل الى خفض حقيقي للانبعاثات ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".
https://sarabic.ae/20250529/العراق-يعتزم-التعاقد-مع-شركتين-سعودية-وإماراتية-لإنشاء-5-محطات-طاقة-شمسية-1101094864.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1b/1103080114_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_6acdefe9c1ea9140e43f22f01964c309.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
العراق يعلن موعد افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية
كشف العراق، اليوم الأحد، عن موعد افتتاح أول محطة كهربائية لديه تعمل بالطاقة الشمسية.
وأعلن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن افتتاح المحطة بطاقة 250 ميغاواط، سيكون نهاية العام الحالي.
وقال عبد الغني إنه "من خلال العقد الموقع مع شركة "توتال" الفرنسية المتمثل بعقد جنوب العراق المتكامل سيتم افتتاح أول محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة 250 ميغاواط باستخدام الطاقة الشمسية مع نهاية العام الحالي"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابع أن "مشروع "توتال" هو التزام بتنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية بقدرة ألف ميغاواط"، لافتا إلى أنه "سيتم تنفيذ إنجاز المرحلة الأولى مع نهاية العام الحالي بطاقة 250 ميغاواط".
وشدد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن "دعم وزارة النفط لقطاع الطاقة لم يترجم فقط الى أرقام ومشاريع، بل الى خفض حقيقي للانبعاثات ولتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، وتمكين للانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون".