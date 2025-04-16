https://sarabic.ae/20250416/العراق-يستدعي-السفير-اللبناني-بعد-تصريحات-عون-بشأن-الحشد-الشعبي---1099605504.html

العراق يستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي

العراق يستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد، علي الحبحاب، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن قوات... 16.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-16T15:24+0000

2025-04-16T15:24+0000

2025-04-16T15:24+0000

العراق

لبنان

قوات الحشد الشعبي

العالم العربي

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم: "استدعت وزارة الخارجية، سفير الجمهورية اللبنانية، لدى بغداد علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية، في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".وأوضح، أن "ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق".وأعرب بحر العلوم عن أمله بأن "يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة".وشدد الحبحاب على أن "لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة بإعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب".وكان قال الرئيس اللبناني لصحيفة "العربي الجديد"، عشية زيارته إلى قطر إنه "يسعى إلى أنْ يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".ولدى سؤال بشأن وجود مقترح لاستنساخ تجربة الحشد الشعبي العراقي في حالة حزب الله مثلاً؟، قال: "أبداً أبداً، لا حشد شعبي ولا وحدة مستقلة داخل الجيش"، وأضاف: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله، في الجيش ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش. ويمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عدة".

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العراق, لبنان, قوات الحشد الشعبي, العالم العربي