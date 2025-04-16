https://sarabic.ae/20250416/العراق-يستدعي-السفير-اللبناني-بعد-تصريحات-عون-بشأن-الحشد-الشعبي---1099605504.html
العراق يستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي
العراق يستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد، علي الحبحاب، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن قوات... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T15:24+0000
2025-04-16T15:24+0000
2025-04-16T15:24+0000
العراق
لبنان
قوات الحشد الشعبي
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم: "استدعت وزارة الخارجية، سفير الجمهورية اللبنانية، لدى بغداد علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية، في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".وأوضح، أن "ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق".وأعرب بحر العلوم عن أمله بأن "يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة".وشدد الحبحاب على أن "لبنان يعوّل على دور العراق في المساهمة بإعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب".وكان قال الرئيس اللبناني لصحيفة "العربي الجديد"، عشية زيارته إلى قطر إنه "يسعى إلى أنْ يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".ولدى سؤال بشأن وجود مقترح لاستنساخ تجربة الحشد الشعبي العراقي في حالة حزب الله مثلاً؟، قال: "أبداً أبداً، لا حشد شعبي ولا وحدة مستقلة داخل الجيش"، وأضاف: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله، في الجيش ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش. ويمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عدة".
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العراق, لبنان, قوات الحشد الشعبي, العالم العربي
العراق, لبنان, قوات الحشد الشعبي, العالم العربي
العراق يستدعي السفير اللبناني بعد تصريحات عون بشأن الحشد الشعبي
أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، استدعاء السفير اللبناني لدى بغداد، علي الحبحاب، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني جوزيف عون بشأن قوات "الحشد الشعبي".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن وزارة الخارجية قولها في بيان اليوم: "استدعت وزارة الخارجية
، سفير الجمهورية اللبنانية، لدى بغداد علي الحبحاب، إلى مقر الوزارة، للتعبير عن عدم ارتياحها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس اللبناني، جوزيف عون، لإحدى وسائل الإعلام العربية، في مقابلة خاصة، والتي تناول فيها الحشد الشعبي في العراق".
وأكد وكيل الوزارة لشؤون العلاقات الثنائية، السفير محمد بحر العلوم، بحسب البيان، أن "الحشد الشعبي جزء مهم من المنظومة الأمنية العسكرية في العراق، وهي مؤسسة حكومية وقانونية وجزء من منظومة الدولة العراقية".
وأوضح، أن "ما صدر عن الرئيس اللبناني من ربط في هذا السياق لم يكن موفقاً، وكان الأجدر عدم إقحام العراق في الأزمة الداخلية اللبنانية أو استخدام مؤسسة عراقية رسمية كمثال في هذا السياق".
وأشار إلى أن "حالة من عدم الارتياح سادت العراقيين، لا سيما وأن العراق لم يتوانَ عن الوقوف إلى جانب لبنان في مختلف الظروف".
وأعرب بحر العلوم عن أمله بأن "يُصحح الرئيس اللبناني هذا التصريح، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين
، ويؤكد احترام خصوصية كل دولة".
من جانبه، أكد السفير اللبناني "عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين لبنان والعراق، ووعد بنقل موقف وزارة الخارجية العراقية إلى الرئيس اللبناني، والعمل على تصويب ما حصل، بما يسهم في الحفاظ على العلاقات الثنائية وتطويرها".
وشدد الحبحاب على أن "لبنان يعوّل على دور العراق
في المساهمة بإعادة إعمار لبنان، إلى جانب أشقائه العرب".
وكان قال الرئيس اللبناني لصحيفة "العربي الجديد"، عشية زيارته إلى قطر إنه "يسعى إلى أنْ يكون 2025 عام حصر السلاح بيد الدولة".
ولدى سؤال بشأن وجود مقترح لاستنساخ تجربة الحشد الشعبي العراقي في حالة حزب الله مثلاً؟، قال: "أبداً أبداً، لا حشد شعبي ولا وحدة مستقلة داخل الجيش"، وأضاف: "لن نستنسخ تجربة الحشد الشعبي في استيعاب حزب الله، في الجيش ولا أن يكون وحدةً مستقلة داخل هذا الجيش. ويمكن لعناصر حزب الله الالتحاق بالجيش والخضوع لدورات استيعاب مثلما حصل في نهاية الحرب في لبنان مع أحزاب عدة".