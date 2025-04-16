https://sarabic.ae/20250416/العراق-يوجه-دعوة-رسمية-للشرع-لحضور-القمة-العربية-في-بغداد-1099592486.html
العراق يوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد
العراق يوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة... 16.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-16T09:59+0000
2025-04-16T09:59+0000
2025-04-16T09:59+0000
العراق
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ونقلت وكالة ألأنباء العراقية "واع" عن السوداني، قوله خلال كلمة في "ملتقى السليمانية التاسع": "القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد، وقد وجّهت دعوة إلى الرئيس السوري لحضورها".وأكد السوداني أن "الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تضع العراق أولاً وتحترم الدستور"، وتابع: "العراق اليوم ليس كما كان في عام 2014".وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.
https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-العراقي-القمة-العربية-ستعقد-في-بغداد-17-مايو-المقبل-1098433264.html
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العراق, أخبار سوريا اليوم, القمة العربية, العالم العربي
العراق, أخبار سوريا اليوم, القمة العربية, العالم العربي
العراق يوجه دعوة رسمية للشرع لحضور القمة العربية في بغداد
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه وجّه دعوة رسمية إلى الرئيس السوري، أحمد الشرع، لحضور القمة العربية التي تستضيفها العاصمة بغداد في أيار/ مايو المقبل.
ونقلت وكالة ألأنباء العراقية "واع" عن السوداني، قوله خلال كلمة في "ملتقى السليمانية التاسع": "القمة العربية حدث مهم يليق ببغداد، وقد وجّهت دعوة إلى الرئيس السوري
لحضورها".
وأوضح أن "العراق أصبح محطة لصناعة الاستقرار، وهو مستعد لأن يكون شريكاً موثوقاً وعنصراً فاعلاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي"، لافتاً إلى أن "العراق حافظ على مواقفه الثابتة والمبدئية، خصوصاً في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأكد السوداني أن "الدولة القوية هي دولة المؤسسات التي تضع العراق أولاً وتحترم الدستور"، وتابع: "العراق
اليوم ليس كما كان في عام 2014".
وكان أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في اَذار/ مارس الماضي، أن القمة العربية المقبلة
ستُعقد في العاصمة بغداد يوم 17 من أيار/مايو 2025، عقب مباحثات أجراها مع جامعة الدول العربية في القاهرة.
وتنعقد القمة في ظل تحديات إقليمية بارزة، في مقدمتها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، والتداعيات الناتجة عن التصعيد الإسرائيلي الأخير في لبنان، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية
، ما يجعل من القمة محطة رئيسية لمناقشة هذه الملفات واتخاذ موقف عربي موحّد حيالها.