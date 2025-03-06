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https://sarabic.ae/20250306/وزير-الخارجية-العراقي-القمة-العربية-ستعقد-في-بغداد-17-مايو-المقبل-1098433264.html
وزير الخارجية العراقي: القمة العربية ستعقد في بغداد 17 مايو المقبل
وزير الخارجية العراقي: القمة العربية ستعقد في بغداد 17 مايو المقبل
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن "جامعة الدول العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو/ أيار المقبل. 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T10:36+0000
2025-03-06T10:37+0000
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وقال حسين، في تصريح خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في بغداد، إن "القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250304/حماس-القمة-العربية-تدشن-مرحلة-متقدمة-من-الاصطفاف-مع-القضية-الفلسطينية-العادلة-1098395269.html
https://sarabic.ae/20250305/أمريكا-تعلن-رفضها-خطة-مصر-بشأن-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098403248.html
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جامعة الدول العربية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
جامعة الدول العربية, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية العراقي: القمة العربية ستعقد في بغداد 17 مايو المقبل

10:36 GMT 06.03.2025 (تم التحديث: 10:37 GMT 06.03.2025)
© AP Photo / Amr Nabilنظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022.
نظرة عامة على اجتماع وزراء خارجية جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة في 6 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Amr Nabil
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أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن "جامعة الدول العربية أكدت انعقاد القمة العربية في بغداد يوم 17 مايو/ أيار المقبل.
وقال حسين، في تصريح خلال الاجتماع التحضيري للقمة العربية في بغداد، إن "القمة العربية في بغداد ستشهد مناقشة أهم القضايا التي تشغل الأمة العربية"، لافتا إلى أنه "ستكون هناك مشاركة واسعة للملوك والرؤساء العرب"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
حماس: القمة العربية تدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف مع "القضية الفلسطينية العادلة"
4 مارس, 23:16 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
زعماء عرب خلال القمة العربية الطارئة في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، على مشارف القاهرة، الثلاثاء 4 مارس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.03.2025
أمريكا تعلن رفضها خطة مصر بشأن إعادة إعمار قطاع غزة
أمس, 09:14 GMT
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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