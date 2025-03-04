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https://sarabic.ae/20250304/حماس-القمة-العربية-تدشن-مرحلة-متقدمة-من-الاصطفاف-مع-القضية-الفلسطينية-العادلة-1098395269.html
حماس: القمة العربية تدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف مع "القضية الفلسطينية العادلة"
حماس: القمة العربية تدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف مع "القضية الفلسطينية العادلة"
سبوتنيك عربي
رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وثمنت موقف الزعماء العرب الذي أكد على رفض مشاريع التهجير والضم والتوطين... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T23:16+0000
2025-03-04T23:16+0000
القمة العربية
العالم العربي
حركة حماس
مصر
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القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للحركة: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها شعبنا في غزة والضفة والقدس"، مضيفة أن "عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".وأشادت الحركة أيضًا بالموقف العربي الرافض "لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء، ونعدّه موقفاً مشرفاً ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، ونؤكد أن شعبنا، المدعوم بموقف عربي موحد، قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات".ورحبت حماس بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، كما دعت إلى توفير جميع مقومات نجاحها، مثمنة أيضا جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".كما أعرب البيان الختامي للقمة عن "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".واستضافت القاهرة اليوم قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
https://sarabic.ae/20250304/قيادية-في-فتح-القمة-الطارئة-حولت-مقترح-مصر-بشأن-غزة-لخطة-عربية-موحدة-1098395045.html
https://sarabic.ae/20250304/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الموقف-العربي-الموحد-في-قمة-القاهرة-رسالة-قوية-ضد-مخطط-التهجير-1098391443.html
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القمة العربية, العالم العربي, حركة حماس, مصر
القمة العربية, العالم العربي, حركة حماس, مصر

حماس: القمة العربية تدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف مع "القضية الفلسطينية العادلة"

23:16 GMT 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالقمة العربية بالقاهرة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
رحبت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بانعقاد القمة العربية الطارئة بالقاهرة، وثمنت موقف الزعماء العرب الذي أكد على رفض مشاريع التهجير والضم والتوطين ضد الشعب الفلسطيني، مشددة على أن عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع "القضية الفلسطينية العادلة".
القاهرة – سبوتنيك. وجاء في بيان للحركة: "نرحب في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بانعقاد القمة العربية غير العادية في القاهرة، لبحث المخاطر التي تواجه قضيتنا الفلسطينية، في ظل العدوان الصهيوني المستمر ومخططات الإبادة والتهجير التي يواجهها شعبنا في غزة والضفة والقدس"، مضيفة أن "عقد القمة العربية يدشن مرحلة متقدمة من الاصطفاف العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية العادلة".
كما ثمنت حماس كلمات القادة والزعماء في القمة العربية غير العادية بالقاهرة "التي أكدت جميعها على رفض خطط الاحتلال لتهجير شعبنا، ورفض مشاريع الضم والتوطين، وعلى دعم حقوق شعبنا المشروعة في الحرية وتقرير المصير".
وأشادت الحركة أيضًا بالموقف العربي الرافض "لمحاولات تهجير شعبنا أو طمس قضيته الوطنية، تحت أي ذريعة أو غطاء، ونعدّه موقفاً مشرفاً ورسالة تاريخية مفادها أن النكبة الفلسطينية لن تتكرر، ونؤكد أن شعبنا، المدعوم بموقف عربي موحد، قادر على إفشال هذه المحاولات والمؤامرات".
ورحبت حماس بخطة إعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها القمة العربية في بيانها الختامي، كما دعت إلى توفير جميع مقومات نجاحها، مثمنة أيضا جهود مصر في التحضير لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
وكان القادة العرب أكدوا في بيانهم الختامي للقمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة، الثلاثاء، على الرفض القاطع لأي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
وشدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة على "تأكيد الموقف العربي الواضح، والذي تم التشديد عليه مرارا، بما في ذلك بإعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024 بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، وتحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوي، باعتبار ذلك انتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا".
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
21:18 GMT
كما أعرب البيان الختامي للقمة عن "إدانة سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، مع التشديد على ضرورة التزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية".
واستضافت القاهرة اليوم قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع والتطورات في قطاع غزة، مع انتهاء المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، الأحد الماضي، دون اتفاق على تمديدها أو على بدء المرحلة الثانية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك بعد حرب مدمرة شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة لما يزيد عن 15 شهراً، أوقعت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح ومفقود، ردًا على هجوم حركة حماس "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد دعا، بوقت سابق، إلى نقل عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال واسعة رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير
18:22 GMT
وأعربت القاهرة وعمّان مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبوقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مُشدِّدًا على موقف الرئيس فلاديمير بوتين، الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.
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