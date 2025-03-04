https://sarabic.ae/20250304/قيادية-في-فتح-القمة-الطارئة-حولت-مقترح-مصر-بشأن-غزة-لخطة-عربية-موحدة-1098395045.html
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
سبوتنيك عربي
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن القمة العربية الطارئة في مصر جاءت في إطار تحويل الخطة المصرية في غزة إلى خطة عربية، تقف على وقف إطلاق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T21:18+0000
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وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها تدعم كذلك وحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تأتي تحت عناوين التهجير، وشكل اليوم التالي لوقف العدوان التي جاءت ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.واعتبرت أن خروج بيان عربي واحد يتضمن تحركا عربيا موحدا، وتحمل مسؤولياتها في الوقوف أمام مخطط التهجير وإعادة الإعمار لقطاع غزة هي خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية.وأشادت حرب بمخرجات القمة والخطة المصرية التي تعمل على إبقاء قطاع غزة ضمن النظام السياسي الفلسطيني، لناحية تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
https://sarabic.ae/20250304/القمة-العربية-بالقاهرة-تشدد-على-مسار-السلام-باعتباره-خيار-العرب-الاستراتيجي--1098393360.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
حصري
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن القمة العربية الطارئة في مصر جاءت في إطار تحويل الخطة المصرية في غزة إلى خطة عربية، تقف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار بالقطاع.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها تدعم كذلك وحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تأتي تحت عناوين التهجير، وشكل اليوم التالي لوقف العدوان التي جاءت ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.
واعتبرت أن خروج بيان عربي واحد يتضمن تحركا عربيا موحدا، وتحمل مسؤولياتها في الوقوف أمام مخطط التهجير وإعادة الإعمار لقطاع غزة هي خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشادت حرب بمخرجات القمة والخطة المصرية
التي تعمل على إبقاء قطاع غزة ضمن النظام السياسي الفلسطيني، لناحية تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.
ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".
وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.
ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية
"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.
وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.