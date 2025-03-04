قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/قيادية-في-فتح-القمة-الطارئة-حولت-مقترح-مصر-بشأن-غزة-لخطة-عربية-موحدة-1098395045.html
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة
سبوتنيك عربي
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن القمة العربية الطارئة في مصر جاءت في إطار تحويل الخطة المصرية في غزة إلى خطة عربية، تقف على وقف إطلاق... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T21:18+0000
2025-03-04T21:18+0000
حصري
العالم العربي
الأخبار
مصر
أخبار مصر الآن
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098383633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aeb375643d48c2e5a0040ee449cdf14f.jpg
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها تدعم كذلك وحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تأتي تحت عناوين التهجير، وشكل اليوم التالي لوقف العدوان التي جاءت ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.واعتبرت أن خروج بيان عربي واحد يتضمن تحركا عربيا موحدا، وتحمل مسؤولياتها في الوقوف أمام مخطط التهجير وإعادة الإعمار لقطاع غزة هي خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية.وأشادت حرب بمخرجات القمة والخطة المصرية التي تعمل على إبقاء قطاع غزة ضمن النظام السياسي الفلسطيني، لناحية تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
https://sarabic.ae/20250304/القمة-العربية-بالقاهرة-تشدد-على-مسار-السلام-باعتباره-خيار-العرب-الاستراتيجي--1098393360.html
مصر
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098383633_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_7167f6d73d8a31853b3bd97cec9581cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حصري, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

قيادية في "فتح": القمة الطارئة حولت مقترح مصر بشأن غزة لخطة عربية موحدة

21:18 GMT 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالقمة العربية بالقاهرة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
قالت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح الفلسطينية، إن القمة العربية الطارئة في مصر جاءت في إطار تحويل الخطة المصرية في غزة إلى خطة عربية، تقف على وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار بالقطاع.
وأضافت في حديثها مع "سبوتنيك"، أنها تدعم كذلك وحدة النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة التحديات الكبيرة التي تأتي تحت عناوين التهجير، وشكل اليوم التالي لوقف العدوان التي جاءت ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة الانتهاكات الإسرائيلية على الأرض.
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي
19:37 GMT
واعتبرت أن خروج بيان عربي واحد يتضمن تحركا عربيا موحدا، وتحمل مسؤولياتها في الوقوف أمام مخطط التهجير وإعادة الإعمار لقطاع غزة هي خطوة هامة تجاه القضية الفلسطينية.
وأشادت حرب بمخرجات القمة والخطة المصرية التي تعمل على إبقاء قطاع غزة ضمن النظام السياسي الفلسطيني، لناحية تحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين.
ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي عقدت، اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".
وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.
ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.
وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала