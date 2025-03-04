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السيسي: مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة غزة
السيسي: مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال القمة العربية غير العادية، والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، بأن القاهرة عملت على تشكيل لجنة... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T17:33+0000
2025-03-04T17:33+0000
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وأكد السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، في كلمته أن مصر قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا "كافة الدول الحرة والصديقة للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر الشهر القادم".وقال السيسي: إن "العدوان على غزة خلف وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجمعنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن الإقليمي والعربي"، مضيفا: "الحرب على غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه".وشدد الرئيس المصري، على أن "الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض، كما أن مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار"، منوها إلى أنه "آن الأوان لتبني مسار يفضي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".وتابع السيسي: إن "مصر بالتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، عملت على تشكيل لجنة إدارية مكونة من فلسطينيين مهنيين ومستقلين، بحيث تتولى هذه اللجنة إدارة قطاع غزة بكفاءة وخبرات أعضائها، مع الإشراف الكامل على شؤون القطاع".ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية. وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار". كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.
https://sarabic.ae/20250304/المنسق-العام-للحملة-الدولية-للدفاع-عن-القدس-القمة-العربية-قد-تكون-فرصة-هامة-لفرض-الخطة-المصرية--1098389631.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم

السيسي: مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة غزة

17:33 GMT 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالقمة العربية بالقاهرة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال القمة العربية غير العادية، والتي عقدت في العاصمة الإدارية الجديدة، بأن القاهرة عملت على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة قطاع غزة.
وأكد السيسي، مساء اليوم الثلاثاء، في كلمته أن مصر قدمت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا "كافة الدول الحرة والصديقة للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي تستضيفه مصر الشهر القادم".
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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17:10 GMT
وقال السيسي: إن "العدوان على غزة خلف وصمة عار على جبين الإنسانية، ويجمعنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن الإقليمي والعربي"،
مضيفا: "الحرب على غزة استهدفت تدمير سبل الحياة وتفريغ القطاع من سكانه وهو ما تتصدى له مصر ولن تشارك فيه".
وشدد الرئيس المصري، على أن "الشعب الفلسطيني ضرب مثالًا في الصمود والتمسك بالأرض، كما أن مصر سعت منذ اليوم الأول للحرب إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار"، منوها إلى أنه "آن الأوان لتبني مسار يفضي إلى حل عادل للقضية الفلسطينية".
وتابع السيسي: إن "مصر بالتعاون مع الأشقاء الفلسطينيين، عملت على تشكيل لجنة إدارية مكونة من فلسطينيين مهنيين ومستقلين، بحيث تتولى هذه اللجنة إدارة قطاع غزة بكفاءة وخبرات أعضائها، مع الإشراف الكامل على شؤون القطاع".
ويأتي هذا فيما دعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".
وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.
وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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13:30 GMT
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".
وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.
كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".
كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.
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