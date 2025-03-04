https://sarabic.ae/20250304/رئيس-الإذاعة-المصرية-الدول-العربية-عازمة-على-الوقوف-صفا-واحدا-في-هذه-القمة-1098378933.html

رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة

رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة

سبوتنيك عربي

قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية إن هناك إجماع عربي داعم لخطة مصر بشأن إعادة الإعمار في غزة والتصدي للمخطط الإسرائيلي. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T13:30+0000

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وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة العربية الطارئة، المقرر انطلاقها بعد قليل في العاصمة المصرية القاهرة: "تنعقد القمة في منعطف تاريخي ومحوري"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدول العربية عاقدة العزم على أن تقف وتتكاتف صفا واحدا لأن مستقبل الأمة كلها على المحك في هذه اللحظات".وأردف: "أعتقد أنها ستخرج بأفكار ورؤى ستصب جميعها في مصلحة إيجاد حلول عادلة، ليس فقط فيما يخص قطاع غزة ولكن على مستوى القضية الفلسطينية برمتها".واستطرد: "في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة ستكون الأمور أكثر حسما وحتى لو لم يحضر بعض الرؤساء، فهناك اتفاق كامل في الرؤى، وإذا كان هناك بعض الاختلافات البسيطة، فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".وقال رئيس الإذاعة المصرية: "ستظل هذه القمة إحدى أهم القمم التي تم عقدها خلال السنوات الأخيرة".ولفت إلى أن القصة حاليا لا تتعلق بغزة وما يدور بها وإنما تتعلق بقضية العرب الأولى والمحورية وهي قضية فلسطين.وتابع: "أهم شيء هو أن هناك رؤية موحدة للعرب في هذه المرحلة وهي رؤية واعدة ظهرت جليا من خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الثاني، إلى البيت الأبيض وردود فعله على ما أثير وقوله إنه سيعود إلى مصر حتى يرى ماذا يمكن أن يحدث".وتستضيف مصر، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20250304/سبوتنيك-تنشر-تفاصيل-الخطة-المصرية-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098374007.html

https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html

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