رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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البرنامج المسائي
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
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رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة
رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة
سبوتنيك عربي
قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية إن هناك إجماع عربي داعم لخطة مصر بشأن إعادة الإعمار في غزة والتصدي للمخطط الإسرائيلي. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T13:30+0000
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وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة العربية الطارئة، المقرر انطلاقها بعد قليل في العاصمة المصرية القاهرة: "تنعقد القمة في منعطف تاريخي ومحوري"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدول العربية عاقدة العزم على أن تقف وتتكاتف صفا واحدا لأن مستقبل الأمة كلها على المحك في هذه اللحظات".وأردف: "أعتقد أنها ستخرج بأفكار ورؤى ستصب جميعها في مصلحة إيجاد حلول عادلة، ليس فقط فيما يخص قطاع غزة ولكن على مستوى القضية الفلسطينية برمتها".واستطرد: "في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة ستكون الأمور أكثر حسما وحتى لو لم يحضر بعض الرؤساء، فهناك اتفاق كامل في الرؤى، وإذا كان هناك بعض الاختلافات البسيطة، فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".وقال رئيس الإذاعة المصرية: "ستظل هذه القمة إحدى أهم القمم التي تم عقدها خلال السنوات الأخيرة".ولفت إلى أن القصة حاليا لا تتعلق بغزة وما يدور بها وإنما تتعلق بقضية العرب الأولى والمحورية وهي قضية فلسطين.وتابع: "أهم شيء هو أن هناك رؤية موحدة للعرب في هذه المرحلة وهي رؤية واعدة ظهرت جليا من خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الثاني، إلى البيت الأبيض وردود فعله على ما أثير وقوله إنه سيعود إلى مصر حتى يرى ماذا يمكن أن يحدث".وتستضيف مصر، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20250304/سبوتنيك-تنشر-تفاصيل-الخطة-المصرية-لإعادة-إعمار-قطاع-غزة-1098374007.html
https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, غزة, حصري
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, غزة, حصري

رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة

13:30 GMT 04.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiقطاع غزة
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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قال محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية إن هناك إجماع عربي داعم لخطة مصر بشأن إعادة الإعمار في غزة والتصدي للمخطط الإسرائيلي.
وتابع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، على هامش القمة العربية الطارئة، المقرر انطلاقها بعد قليل في العاصمة المصرية القاهرة: "تنعقد القمة في منعطف تاريخي ومحوري"، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الدول العربية عاقدة العزم على أن تقف وتتكاتف صفا واحدا لأن مستقبل الأمة كلها على المحك في هذه اللحظات".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
"سبوتنيك" تنشر تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة
10:22 GMT
وأردف: "أعتقد أنها ستخرج بأفكار ورؤى ستصب جميعها في مصلحة إيجاد حلول عادلة، ليس فقط فيما يخص قطاع غزة ولكن على مستوى القضية الفلسطينية برمتها".
واستطرد: "في هذا التوقيت وفي هذه المرحلة ستكون الأمور أكثر حسما وحتى لو لم يحضر بعض الرؤساء، فهناك اتفاق كامل في الرؤى، وإذا كان هناك بعض الاختلافات البسيطة، فإن الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية".
وقال رئيس الإذاعة المصرية: "ستظل هذه القمة إحدى أهم القمم التي تم عقدها خلال السنوات الأخيرة".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
12:39 GMT
ولفت إلى أن القصة حاليا لا تتعلق بغزة وما يدور بها وإنما تتعلق بقضية العرب الأولى والمحورية وهي قضية فلسطين.
وتابع: "أهم شيء هو أن هناك رؤية موحدة للعرب في هذه المرحلة وهي رؤية واعدة ظهرت جليا من خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبد الثاني، إلى البيت الأبيض وردود فعله على ما أثير وقوله إنه سيعود إلى مصر حتى يرى ماذا يمكن أن يحدث".
وتستضيف مصر، القمة العربية غير العادية حول تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، وتتناول القمة مناقشة التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
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