https://sarabic.ae/20250304/المنسق-العام-للحملة-الدولية-للدفاع-عن-القدس-القمة-العربية-قد-تكون-فرصة-هامة-لفرض-الخطة-المصرية--1098389631.html

المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية

المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية

سبوتنيك عربي

أكد جودت مناع، الخبير في الشأن الإسرائيلي، والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، أنّ "القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية ، شريطة أن... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T17:10+0000

2025-03-04T17:10+0000

2025-03-04T17:10+0000

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وقال مناع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "القمة القادمة ستجمع جميع الدول العربية باستثناء الجزائر وتونس، حيث تم استبعادهما لأسباب تتعلق بالتنسيق المبدئي".وأضاف مناع أنّ "الدول ذات التأثير الكبير مثل السعودية، الأردن، مصر والإمارات سيكون لها دور مؤثر في نقاشات القمة، بفضل علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة".وفي ما يخص الوضع في قطاع غزة، لفت الخبير في الشأن الاسرائيلي إلى أنّ "القرارات المحتملة من القمة إذا كانت قابلة للتطبيق، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع في القطاع".وأكد أنّ "هناك رفضًا واسعًا على المستوى الدولي والعربي والإسلامي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "نجاح الخطة المصرية مرهون بشكل رئيسي بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة عليها، رغم التحديات التي قد تواجه الخطة، خاصة في ظل رفض إسرائيل لها". من جهة أخرى، تناول مناع التطورات العسكرية في مصر، حيث أشار إلى أنّ "الجيش المصري قد عمل على تعزيز قدراته العسكرية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما أثار قلقًا في الأوساط العسكرية الإسرائيلية". وأوضح أنّ "ضباطًا في الجيش الإسرائيلي قد عبروا عن مخاوفهم من التطورات في مصر".وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أكد مناع أنّ "الرياض تمتلك إمكانيات ضخمة وترغب في الاستفادة من تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى في الفترة الحالية لرفع مستوى العلاقات مع السعودية، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء المبادرات الأمريكية الأخيرة". أما في ما يخص العلاقات الأمريكية الروسية، فأشار مناع إلى أنّ "تحسن هذه العلاقات سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات الأمريكية الإيرانية، رغم البطء الذي يكتنف هذه التحركات". وأكد مناع أنّ "روسيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في تغيير المواقف الأمريكية بشأن قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك منع الهجوم الأمريكي المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية". وبشأن احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، استبعد مناع أنّ "يحدث ذلك"، مؤكدًا أنّ "مثل هذه الضربة ستؤدي إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة".كما اعتبر أنّ "التصريحات الروسية الأخيرة بشأن ضرورة فتح حوار بين طهران وواشنطن تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية جديدة تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة".

https://sarabic.ae/20250304/رئيس-الإذاعة-المصرية-الدول-العربية-عازمة-على-الوقوف-صفا-واحدا-في-هذه-القمة-1098378933.html

https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html

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