المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
14:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
14:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة القاهرة..مستقبل قطاع غزة و منع التهجير أهم الأولويات
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:41 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250304/المنسق-العام-للحملة-الدولية-للدفاع-عن-القدس-القمة-العربية-قد-تكون-فرصة-هامة-لفرض-الخطة-المصرية--1098389631.html
المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية
المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية
سبوتنيك عربي
أكد جودت مناع، الخبير في الشأن الإسرائيلي، والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، أنّ "القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية ، شريطة أن... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T17:10+0000
2025-03-04T17:10+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098383611_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e012047c4cddc55714a5d39dd3505d40.jpg
وقال مناع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "القمة القادمة ستجمع جميع الدول العربية باستثناء الجزائر وتونس، حيث تم استبعادهما لأسباب تتعلق بالتنسيق المبدئي".وأضاف مناع أنّ "الدول ذات التأثير الكبير مثل السعودية، الأردن، مصر والإمارات سيكون لها دور مؤثر في نقاشات القمة، بفضل علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة".وفي ما يخص الوضع في قطاع غزة، لفت الخبير في الشأن الاسرائيلي إلى أنّ "القرارات المحتملة من القمة إذا كانت قابلة للتطبيق، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع في القطاع".وأكد أنّ "هناك رفضًا واسعًا على المستوى الدولي والعربي والإسلامي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "نجاح الخطة المصرية مرهون بشكل رئيسي بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة عليها، رغم التحديات التي قد تواجه الخطة، خاصة في ظل رفض إسرائيل لها". من جهة أخرى، تناول مناع التطورات العسكرية في مصر، حيث أشار إلى أنّ "الجيش المصري قد عمل على تعزيز قدراته العسكرية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما أثار قلقًا في الأوساط العسكرية الإسرائيلية". وأوضح أنّ "ضباطًا في الجيش الإسرائيلي قد عبروا عن مخاوفهم من التطورات في مصر".وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أكد مناع أنّ "الرياض تمتلك إمكانيات ضخمة وترغب في الاستفادة من تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى في الفترة الحالية لرفع مستوى العلاقات مع السعودية، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء المبادرات الأمريكية الأخيرة". أما في ما يخص العلاقات الأمريكية الروسية، فأشار مناع إلى أنّ "تحسن هذه العلاقات سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات الأمريكية الإيرانية، رغم البطء الذي يكتنف هذه التحركات". وأكد مناع أنّ "روسيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في تغيير المواقف الأمريكية بشأن قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك منع الهجوم الأمريكي المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية". وبشأن احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، استبعد مناع أنّ "يحدث ذلك"، مؤكدًا أنّ "مثل هذه الضربة ستؤدي إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة".كما اعتبر أنّ "التصريحات الروسية الأخيرة بشأن ضرورة فتح حوار بين طهران وواشنطن تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية جديدة تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة".
https://sarabic.ae/20250304/رئيس-الإذاعة-المصرية-الدول-العربية-عازمة-على-الوقوف-صفا-واحدا-في-هذه-القمة-1098378933.html
https://sarabic.ae/20250304/مسودة-البيان-الختامي-للقمة-العربية-اعتماد-الخطة-المصرية-لمستقبل-غزة-1098377285.html
إسرائيل
مصر
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098383611_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ec0584f74d7f385a247dc57e51db6b61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حصري
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, حصري

المنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس: القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية

17:10 GMT 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالقمة العربية بالقاهرة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حصري
أكد جودت مناع، الخبير في الشأن الإسرائيلي، والمنسق العام للحملة الدولية للدفاع عن القدس، أنّ "القمة العربية قد تكون فرصة هامة لفرض الخطة المصرية ، شريطة أن تتمكن الدول العربية من التغلب على الانقسامات والخلافات الداخلية".
وقال مناع في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إنّ "القمة القادمة ستجمع جميع الدول العربية باستثناء الجزائر وتونس، حيث تم استبعادهما لأسباب تتعلق بالتنسيق المبدئي".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
رئيس الإذاعة المصرية: الدول العربية عازمة على الوقوف صفا واحدا في هذه القمة
13:30 GMT
وأضاف مناع أنّ "الدول ذات التأثير الكبير مثل السعودية، الأردن، مصر والإمارات سيكون لها دور مؤثر في نقاشات القمة، بفضل علاقاتها القوية مع الولايات المتحدة".
وفي ما يخص الوضع في قطاع غزة، لفت الخبير في الشأن الاسرائيلي إلى أنّ "القرارات المحتملة من القمة إذا كانت قابلة للتطبيق، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع في القطاع".
وأكد أنّ "هناك رفضًا واسعًا على المستوى الدولي والعربي والإسلامي لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة"، مشيرًا إلى أنّ "نجاح الخطة المصرية مرهون بشكل رئيسي بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والولايات المتحدة عليها، رغم التحديات التي قد تواجه الخطة، خاصة في ظل رفض إسرائيل لها".
من جهة أخرى، تناول مناع التطورات العسكرية في مصر، حيث أشار إلى أنّ "الجيش المصري قد عمل على تعزيز قدراته العسكرية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، مما أثار قلقًا في الأوساط العسكرية الإسرائيلية". وأوضح أنّ "ضباطًا في الجيش الإسرائيلي قد عبروا عن مخاوفهم من التطورات في مصر".
وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أكد مناع أنّ "الرياض تمتلك إمكانيات ضخمة وترغب في الاستفادة من تحسن علاقاتها مع الولايات المتحدة"، مبيّنًا أنّ "الرئيس الأمريكي ترامب يسعى في الفترة الحالية لرفع مستوى العلاقات مع السعودية، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، خاصة في ضوء المبادرات الأمريكية الأخيرة".
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مسودة البيان الختامي للقمة العربية: اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة
12:39 GMT
أما في ما يخص العلاقات الأمريكية الروسية، فأشار مناع إلى أنّ "تحسن هذه العلاقات سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات الأمريكية الإيرانية، رغم البطء الذي يكتنف هذه التحركات". وأكد مناع أنّ "روسيا قد تلعب دورًا رئيسيًا في تغيير المواقف الأمريكية بشأن قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك منع الهجوم الأمريكي المحتمل على المنشآت النووية الإيرانية".
وبشأن احتمالات الضربة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، استبعد مناع أنّ "يحدث ذلك"، مؤكدًا أنّ "مثل هذه الضربة ستؤدي إلى نشوب حرب شاملة في المنطقة".
كما اعتبر أنّ "التصريحات الروسية الأخيرة بشأن ضرورة فتح حوار بين طهران وواشنطن تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية جديدة تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала