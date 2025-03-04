بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
15:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:00 GMT
59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:23 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
10:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
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10 د
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15:00 GMT
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مرايا العلوم
ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
16:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
16:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: قمة عربية طارئة تقترح فيها القاهرة إعمار غزة بدلا من تهجيرسكانها
17:00 GMT
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بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة
بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة
سبوتنيك عربي
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T13:13+0000
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انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة
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انطلاق القمة العربية الطارئة في القاهرة
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, новый онлайн для белой редактуры

بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة

13:13 GMT 04.03.2025 (تم التحديث: 14:30 GMT 04.03.2025)
© Ruptly
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يتبع
تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، قمة عربية طارئة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسط تصاعد التوتر بعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

الوفود العربية تتوافد إلى مقر القمة العربية الطارئة التي تعقد بشأن فلسطين في العاصمة الإدارية المصرية

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
يبحث القادة العرب اليوم في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.
وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمقر القمة العربية بمصر

الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، ووزير الخارجية السوري السيد أسعد الشيباني، يلتقيان أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة على هامش القمة.

قائمة المحتوى
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15:49 GMT 04.03.2025
الأمين العام لجامعة الدول العربية
إن موقف قمة اليوم عنوانه ألا تُرتكب في حق الفلسطينيين نكبةٌ جديدةٌ
حذرنا من خطورة استمرار القضية الفلسطينية من دون حل
نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية كسبيل وحيد لإحلال السلام في المنطقة بأسرها
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي
© Sputnik . WAEL MAGDI
15:44 GMT 04.03.2025
الرئيس الموريتاني بالقمة العربية الطارئة: نرفض بشكل قاطع أي مقترحات تهدد أمن مصر والأردن والدول العربية
15:30 GMT 04.03.2025
الرئيس اللبناني جوزيف عون: لقد علمني لبنان ان فلسطين قضية حق والحق يحتاج لقوة قوة المنطق والموقف.
- علمني لبنان ان فلسطين قضية ثالوث فلسطيني وعربي وإنساني.
- علمتني حروب لبنان ان نكون مع فلسطين وشعبها وان نقبل ما يقبله ونرفض ما يرفضونه.
-أن تكون بلداننا قوية ومزدهرة ومتماسكة هو الطريق الامثل لنصرة فلسطين.
- في بلدي هناك أرض لبنانية محتلة وأسرى في سجونها ولا سلام دون تحرير مل شبر من تراب أرضنا ولا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية.
15:15 GMT 04.03.2025
الرئيس الفلسطيني: نشيد بالخطة المصرية الفلسطينية العربية لإعادة إعمار غزة وندعو الرئيس الأمريكي لدعم جهود الإعمار على هذا الأساس
الرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي
© AP Photo / Alexey Maishev
15:11 GMT 04.03.2025
ملك الأردن:

- اليوم نؤكد على رفض التهجير ودعم خطة واضحة لاعادة اعمار غزة لعرضها على الشركاء الفاعلين.

- ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية ومنع تفجير الاوضاع.

دعم السلطة الوطنية الفلسطينية في الإصلاح لاعداد تصور واضح لادارة غزة

التأكيد على حل الدولتين على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ملك الأردن، عبد الله الثاني، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتس، برلين، ألمانيا، 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي
© AP Photo / Markus Schreiber
14:59 GMT 04.03.2025
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: يجب أن نمنع بكل الطرق استئناف القتال في غزة.
- يجب احترام سلامة أراضي لبنان وسوريا.
- يجب إطلاق سراح الرهائن والسجناء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
- غزة يجب أن تكون جزءا من الدولة الفلسطينية دون اقتطاع أي جزء منها.
- الوضع في الضفة الغربية مقلق وشهدت مؤخرا أكبر نزوح من نوعه منذ عقود.

أدعو إلى الدعم الكامل لعمل الأونروا بما في ذلك الدعم المالي.

- إنهاء الأزمة الحالية ليس كافيا ونحن بحاجة إلى إطار سياسي يضع مبادئ للتعافي.

القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي
© Sputnik . WAEL MAGDI
14:55 GMT 04.03.2025
14:54 GMT 04.03.2025
غوتيريش بالقمة العربية الطارئة: ينبغي أن نعمل بكل الطرق من أجل منع استئناف الأعمال العدائية في غزة
14:45 GMT 04.03.2025
14:36 GMT 04.03.2025
ملك البحرين يشيد بالخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

انطلقت منذ قلبل الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة

افتتح ملك البحرين الملك حمد بن عيسى الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الطارئة المنعقدة بالعاصمة الإدارية المصرية.

وقال إن التمسك بمسار السلام الشامل وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة استنادا لمبادرة السلام العربية وجميع القرارات العربية اللاحقة هو الطريق الاسلم للسلام
مشيدا بمبادرة مصر المطروحة بشأن إعادة إعمار غزة وأهمية دعمها نظرا لما توفره من مسار يحقق السلام والأمن في المنطقة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي
© Sputnik . WAEL MAGDI
14:35 GMT 04.03.2025
14:34 GMT 04.03.2025
14:32 GMT 04.03.2025
السيسي:

مصر تقف دوما مع الحق مهما اشتدت الظروف.

الحرب على قطاع غزة دمرت كل سبل الحياة هناك

واؤكد أننا أمامنا واقع مؤلم يكاد يعصف بالأمن القومي العربي

الذاكرة الإنسانية ستتوقف كثيرا أمام ما حدث في غزة

تتصدى مصر لهذا الواقع المؤلم الذي يعيشه قطاع غزة من أشهر ومساعي تفريغ القطاع من سكانه.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي
© Getty Images / picture alliance
14:31 GMT 04.03.2025
السيسي: خطتنا بشأن غزة تضمن للشعب الفلسطيني حقه بالبقاء في أرضه
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