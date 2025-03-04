بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة

الوفود العربية تتوافد إلى مقر القمة العربية الطارئة التي تعقد بشأن فلسطين في العاصمة الإدارية المصرية
يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أعمال القمة العربية غير العادية، المنعقدة بطلب من دولة فلسطين، والمخصصة لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق.
يبحث القادة العرب اليوم في إطار القمة العربية الطارئة مستقبل القضية الفلسطينية، ومشروع مقترح مصري إجمالا، يهدف لإعادة الإعمار دون التهجير، وهو مقابل لخطة دونالد ترامب بشأن غزة التي قوبلت برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع.
وصول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمقر القمة العربية بمصر