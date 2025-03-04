بث مباشر... انطلاق أعمال القمة العربية الطارئة في القاهرة

الرئيس اللبناني جوزيف عون: لقد علمني لبنان ان فلسطين قضية حق والحق يحتاج لقوة قوة المنطق والموقف.

- علمني لبنان ان فلسطين قضية ثالوث فلسطيني وعربي وإنساني.

- علمتني حروب لبنان ان نكون مع فلسطين وشعبها وان نقبل ما يقبله ونرفض ما يرفضونه.

-أن تكون بلداننا قوية ومزدهرة ومتماسكة هو الطريق الامثل لنصرة فلسطين.

- في بلدي هناك أرض لبنانية محتلة وأسرى في سجونها ولا سلام دون تحرير مل شبر من تراب أرضنا ولا سلام دون إقامة الدولة الفلسطينية.