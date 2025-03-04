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09:16 GMT
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مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
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المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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الإنسان والثقافة
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لقاء سبوتنيك
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بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
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شؤون عسكرية
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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https://sarabic.ae/20250304/القمة-العربية-بالقاهرة-تشدد-على-مسار-السلام-باعتباره-خيار-العرب-الاستراتيجي--1098393360.html
القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي
القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
شدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T19:37+0000
2025-03-04T19:37+0000
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وأفاد البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء، على تأكيد الزعماء العرب على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لتحد كبير، مع دعوة مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.ودعا البيان إلى ضرورة التنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي، مع التأكيد على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، ومن قبلها الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.كما دان البيان العربي "سياسات التجويع والأرض المحروقة" التي تتبعها إسرائيل والهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وشدد على أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة وصولا للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.كما رحب البيان بالقرار الفلسطيني بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مدينا الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه التحركات.كما شدد البيان العربي الختامي على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والقرار 1701 وتدين الخروقات الإسرائيلية لهما.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.
https://sarabic.ae/20250304/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الموقف-العربي-الموحد-في-قمة-القاهرة-رسالة-قوية-ضد-مخطط-التهجير-1098391443.html
https://sarabic.ae/20250304/السيسي-مصر-عملت-على-تشكيل-لجنة-إدارية-من-التكنوقراط-توكل-إليها-إدارة-غزة-1098390399.html
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حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي

19:37 GMT 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالقمة العربية بالقاهرة
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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حصري
شدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين.
وأفاد البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء، على تأكيد الزعماء العرب على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لتحد كبير، مع دعوة مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير
18:22 GMT
ودعا البيان إلى ضرورة التنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي، مع التأكيد على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، ومن قبلها الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.
كما دان البيان العربي "سياسات التجويع والأرض المحروقة" التي تتبعها إسرائيل والهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وشدد على أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة وصولا للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.
كما رحب البيان بالقرار الفلسطيني بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مدينا الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه التحركات.
كما شدد البيان العربي الختامي على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والقرار 1701 وتدين الخروقات الإسرائيلية لهما.
وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
السيسي: مصر عملت على تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط توكل إليها إدارة غزة
17:33 GMT
وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.
كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".
وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".
كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.
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