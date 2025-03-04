https://sarabic.ae/20250304/القمة-العربية-بالقاهرة-تشدد-على-مسار-السلام-باعتباره-خيار-العرب-الاستراتيجي--1098393360.html

القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي

القمة العربية بالقاهرة تشدد على مسار السلام باعتباره خيار العرب الاستراتيجي

سبوتنيك عربي

شدد البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بالقاهرة، على أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي القائم على رؤية الدولتين. 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T19:37+0000

2025-03-04T19:37+0000

2025-03-04T19:37+0000

حصري

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/04/1098383633_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_aeb375643d48c2e5a0040ee449cdf14f.jpg

وأفاد البيان الصادر مساء اليوم الثلاثاء، على تأكيد الزعماء العرب على أولوية استكمال وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لتحد كبير، مع دعوة مجلس الأمن لنشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.ودعا البيان إلى ضرورة التنسيق في إطار اللجنة العربية الإسلامية لشرح الخطة للمجتمع الدولي، مع التأكيد على إمكانية إيجاد بديل واقعي لتهجير الشعب الفلسطيني، ومن قبلها الرفض القاطع لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها.كما دان البيان العربي "سياسات التجويع والأرض المحروقة" التي تتبعها إسرائيل والهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، وشدد على أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لمرحلتيه الثانية والثالثة وصولا للانسحاب الإسرائيلي من القطاع.كما رحب البيان بالقرار الفلسطيني بشأن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، مدينا الهجمات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها وتدعو المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف هذه التحركات.كما شدد البيان العربي الختامي على ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والقرار 1701 وتدين الخروقات الإسرائيلية لهما.وحصلت وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، على نسخة من خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، التي ستطرح في القمة العربية في القاهرة، المقرر عقدها اليوم الثلاثاء. ونصت مسودة الخطة المصرية، على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، وأن حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين".وحسب الخطة المصرية أيضا، سيتم تقديم مسار لإعادة إعمار قطاع غزة بتكلفة 53 مليار دولار، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.كما أكدت الخطة المصرية على "ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، والحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة".وأضافت أن "تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين"، داعية المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمامه لدعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.وأكدت الخطة المصرية لغزة أن "مرحلة التعافي المبكر تستمر 6 أشهر وتكلف 3 مليارات دولار، وأن المرحلة الأولى من إعادة الإعمار تستمر لعامين بتكلفة 20 مليار دولار".كما أوضحت أن "المرحلة الثانية من إعادة الإعمار تستمر لعامين ونصف بـ30 مليار دولار"، مشيرة إلى إنشاء صندوق ائتماني بإشراف دولي يتم توجيه التعهدات المالية إليه وتنظيم مؤتمر دولي لحشد الدعم اللازم لإعمار غزة في القاهرة بأقرب وقت.

https://sarabic.ae/20250304/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الموقف-العربي-الموحد-في-قمة-القاهرة-رسالة-قوية-ضد-مخطط-التهجير-1098391443.html

https://sarabic.ae/20250304/السيسي-مصر-عملت-على-تشكيل-لجنة-إدارية-من-التكنوقراط-توكل-إليها-إدارة-غزة-1098390399.html

مصر

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم