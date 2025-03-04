مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:26 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
14:03 GMT
17 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بعيد "ماسلينتسا" لتوديع الشتاء واستقبال الصوم الكبير
15:00 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
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59 د
بلا قيود
خبير يوضح أسباب مقترح ماكرون وستارمر للحل في أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
بعد تعثر اتفاق غزة هل بات سيناريو الحرب الإقليمية أقرب لحل الأزمة
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تبدأ مرحلة جديدة في تاريخ تركيا تسودها المصالحة والأخوة بين الأكراد والأتراك
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
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البرنامج الصباحي
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183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير
سبوتنيك عربي
أشاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالإجماع العربي خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت اليوم في القاهرة، حول رفض التهجير، ورفض تصفية القضية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-04T18:22+0000
2025-03-04T18:22+0000
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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا الموقف العربي الموحد والقوي، يؤكد على رفض العرب للتهجير، وعدم رغبتهم في إقصاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الوطنية عن المسؤولية في قطاع غزة.وتابع: "هذا الموقف الموحد يشكل قوة للموقف الفلسطيني، وهو يتناغم مع الرغبة الفلسطينية في حل القضية بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، لأن في هذا خطر على القضية الفلسطينية من التصفية، وعلى الأمن القومي العربي، وتحديدا الدول العربية المجاورة لفلسطين، مصر والأردن، كما يقدم خدمة لإسرائيل بإفراغ الأرض الفلسطيني.ويرى أن القمة ومخرجاتها وموقف الدول المشاركة، يشكل أرضية قوية وصلبة لتغيير حقيقي أساسه تطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وفيما يتعلق بالرسالة التي تقدمها القمة لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، قال إنها ترسل رسالة قوية، وموقف موحد وقوي في كل الاتجاهات، فكل من يفكر بأن العرب يمكن أن يكونوا مع تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم واهم، وعليه أن يعيد حساباته. وشدد على أن الموقف العربي الموحد الذي خرج عن قمة القاهرة، هو موقف مشرف وقوي وداعم للقضية الفلسطينية، ومنسجم مع الشرعية الدولية.ودعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
https://sarabic.ae/20250304/السيسي-مصر-عملت-على-تشكيل-لجنة-إدارية-من-التكنوقراط-توكل-إليها-إدارة-غزة-1098390399.html
https://sarabic.ae/20250304/المنسق-العام-للحملة-الدولية-للدفاع-عن-القدس-القمة-العربية-قد-تكون-فرصة-هامة-لفرض-الخطة-المصرية--1098389631.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, مصر, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير

18:22 GMT 04.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش
مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية، محمود الهباش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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أشاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالإجماع العربي خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت اليوم في القاهرة، حول رفض التهجير، ورفض تصفية القضية الفلسطينية.
وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا الموقف العربي الموحد والقوي، يؤكد على رفض العرب للتهجير، وعدم رغبتهم في إقصاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الوطنية عن المسؤولية في قطاع غزة.
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وتابع: "هذا الموقف الموحد يشكل قوة للموقف الفلسطيني، وهو يتناغم مع الرغبة الفلسطينية في حل القضية بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، لأن في هذا خطر على القضية الفلسطينية من التصفية، وعلى الأمن القومي العربي، وتحديدا الدول العربية المجاورة لفلسطين، مصر والأردن، كما يقدم خدمة لإسرائيل بإفراغ الأرض الفلسطيني.
ويرى أن القمة ومخرجاتها وموقف الدول المشاركة، يشكل أرضية قوية وصلبة لتغيير حقيقي أساسه تطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وفيما يتعلق بالرسالة التي تقدمها القمة لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، قال إنها ترسل رسالة قوية، وموقف موحد وقوي في كل الاتجاهات، فكل من يفكر بأن العرب يمكن أن يكونوا مع تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم واهم، وعليه أن يعيد حساباته.
وشدد على أن الموقف العربي الموحد الذي خرج عن قمة القاهرة، هو موقف مشرف وقوي وداعم للقضية الفلسطينية، ومنسجم مع الشرعية الدولية.
ودعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".
القمة العربية بالقاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2025
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وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري.
ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.
وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.
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