https://sarabic.ae/20250304/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الموقف-العربي-الموحد-في-قمة-القاهرة-رسالة-قوية-ضد-مخطط-التهجير-1098391443.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الموقف العربي الموحد في قمة القاهرة رسالة قوية ضد مخطط التهجير

سبوتنيك عربي

أشاد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، بالإجماع العربي خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت اليوم في القاهرة، حول رفض التهجير، ورفض تصفية القضية... 04.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-04T18:22+0000

2025-03-04T18:22+0000

2025-03-04T18:22+0000

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وقال في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، إن هذا الموقف العربي الموحد والقوي، يؤكد على رفض العرب للتهجير، وعدم رغبتهم في إقصاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير الوطنية عن المسؤولية في قطاع غزة.وتابع: "هذا الموقف الموحد يشكل قوة للموقف الفلسطيني، وهو يتناغم مع الرغبة الفلسطينية في حل القضية بما يضمن وحدة الأراضي الفلسطينية وإنهاء الاحتلال وعدم السماح بتهجير الفلسطينيين، لأن في هذا خطر على القضية الفلسطينية من التصفية، وعلى الأمن القومي العربي، وتحديدا الدول العربية المجاورة لفلسطين، مصر والأردن، كما يقدم خدمة لإسرائيل بإفراغ الأرض الفلسطيني.ويرى أن القمة ومخرجاتها وموقف الدول المشاركة، يشكل أرضية قوية وصلبة لتغيير حقيقي أساسه تطبيق الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.وفيما يتعلق بالرسالة التي تقدمها القمة لخطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، قال إنها ترسل رسالة قوية، وموقف موحد وقوي في كل الاتجاهات، فكل من يفكر بأن العرب يمكن أن يكونوا مع تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم واهم، وعليه أن يعيد حساباته. وشدد على أن الموقف العربي الموحد الذي خرج عن قمة القاهرة، هو موقف مشرف وقوي وداعم للقضية الفلسطينية، ومنسجم مع الشرعية الدولية.ودعت مسودة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تعقد اليوم الثلاثاء، إلى "دعوة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى تقديم دعم سريع للخطة المصرية بشأن إعادة إعمار قطاع غزة".وحسب مسودة البيان الختامي، تم اعتماد الخطة المصرية لمستقبل غزة، مؤكدة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة خلال الشهر الجاري. ورحبت المسودة، "بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة قطاع غزة تحت إشراف السلطة الفلسطينية"، داعية لإجراء انتخابات بكافة المناطق الفلسطينية خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة.وحذرت مسودة البيان الختامي للقمة العربية، من تهجير سكان قطاع غزة أو ضم أي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والسورية.

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