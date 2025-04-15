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الإنسان والثقافة
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:31 GMT
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سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
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https://sarabic.ae/20250415/آلاف-حالات-الاختناق-في-العراق-بسبب-عاصفة-غبارية-1099559563.html
آلاف حالات الاختناق في العراق بسبب عاصفة غبارية
آلاف حالات الاختناق في العراق بسبب عاصفة غبارية
سبوتنيك عربي
أصيب أكثر من 3700 عراقياً بحالات اختناق، نتيجة عاصفة غبارية ضربت وسط العراق وجنوبه. 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T11:05+0000
2025-04-15T11:05+0000
العراق
العالم العربي
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وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن وزارة الصحة العراقية قولها، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق نتيجة العاصفة الغبارية"، مؤكدة "توفر الأدوية والأكسجين لمواجهة تداعيات الغبار".وأوضح البدر أن "أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بـ 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".وأضاف: "كما لم نواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين"، مشيرا إلى أن "الطواقم الصحية من أطباء وممرضين، بالإضافة للمهندسين والإداريين والفنيين كانوا موجودين على مدار الساعة".وكانت قالت وزارة النقل العراقية إن "العاصفة الرملية أدت أمس الاثنين إلى انعدام في الرؤية في الكثير من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية لمدة ساعة ونصف في مطارَي النجف والبصرة الدوليين".واجتاحت موجة غبار، أمس الاثنين، مناطق واسعة من وسط العراق وجنوبه وغربه، وتسببت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق، ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، وانعدامها في العديد من المناطق.
https://sarabic.ae/20250414/هل-يواجه-العراق-أزمة-مالية-جديدة-بعد-انخفاض-أسعار-النفط-عالميا؟-1099541820.html
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العراق, العالم العربي
العراق, العالم العربي

آلاف حالات الاختناق في العراق بسبب عاصفة غبارية

11:05 GMT 15.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammarعاصفة غبارية
عاصفة غبارية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أصيب أكثر من 3700 عراقياً بحالات اختناق، نتيجة عاصفة غبارية ضربت وسط العراق وجنوبه.
وأفادت وسائل إعلام عراقية نقلا عن وزارة الصحة العراقية قولها، اليوم الثلاثاء: "تم تسجيل أكثر من 3700 حالة اختناق نتيجة العاصفة الغبارية"، مؤكدة "توفر الأدوية والأكسجين لمواجهة تداعيات الغبار".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، قوله اليوم الثلاثاء، إن "عدد حالات الاختناق التي تم تسجيلها بسبب موجة الغبار بلغ 3747 حالة دخول إلى أقسام الطوارئ في بغداد والمحافظات".

وأوضح البدر أن "أكثر الإصابات سجلت في محافظة البصرة بـ 1041 إصابة، تلتها المثنى بـ874 إصابة، ثم ميسان بـ628 إصابة، والنجف بـ451 إصابة، وذي قار بـ268 إصابة، والديوانية بـ265 إصابة، وواسط بـ220 إصابة".
وإذ بيّن أن "أغلب الحالات تماثلت للشفاء التام وغادرت بعد تلقي العلاج اللازم من قبل الطواقم الطبية، فإنه أكد "عدم تسجيل أي حالة وفاة، أو حالات اسستدعت وضعها في العناية المركزة".
وأضاف: "كما لم نواجه أي مشكلة في توفير الأدوية أو المستلزمات الطبية أو الأوكسجين"، مشيرا إلى أن "الطواقم الصحية من أطباء وممرضين، بالإضافة للمهندسين والإداريين والفنيين كانوا موجودين على مدار الساعة".
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أمس, 17:17 GMT
وكانت قالت وزارة النقل العراقية إن "العاصفة الرملية أدت أمس الاثنين إلى انعدام في الرؤية في الكثير من المناطق وعرقلة حركة الملاحة الجوية لمدة ساعة ونصف في مطارَي النجف والبصرة الدوليين".
واجتاحت موجة غبار، أمس الاثنين، مناطق واسعة من وسط العراق وجنوبه وغربه، وتسببت بحالة من عدم الاستقرار الجوي، نتيجة رياح سطحية قادمة من شرق السعودية وجنوب غرب العراق، ما أدى إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من كيلومتر واحد، وانعدامها في العديد من المناطق.
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