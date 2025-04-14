https://sarabic.ae/20250414/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-ماذا-يعني-تسليم-سلاح-الفصائل-للعراق-في-ظل-التحديات-الحالية-1099527175.html

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" ماذا يعني تسليم سلاح الفصائل للعراق في ظل التحديات الحالية

خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" ماذا يعني تسليم سلاح الفصائل للعراق في ظل التحديات الحالية

سبوتنيك عربي

على خلفية المعلومات المسربة التي تتحدث عن نية بعض الفصائل المسلحة تسليم سلاحها للحكومة العراقية شريطة الانخراط في العملية السياسية، استطلعت "سبوتنيك" اَراء... 14.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-14T10:54+0000

2025-04-14T10:54+0000

2025-04-14T10:54+0000

العراق

السلاح

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099526807_0:50:2730:1586_1920x0_80_0_0_7681e820202e1ab9b1825e59f727dcc4.jpg

يقول المحلل صباح العكيلي لـ" سبوتنيك": "كثر الحديث عن سلاح الفصائل ومستقبلها، في الآونة الاخيرة، ويُعتقد أن هناك تفاهم بين الحكومة والفصائل، فيما يتعلق بموضوع تسليم السلاح، وخاصة أن هذه الفصائل لها تاريخ مشرف بمواجهة الاحتلال الأمريكي ما بعد عام 2003، ومحاربة الإرهاب، ما يعني أن هذه الفصائل هي قوة وطنية تدافع عن هيبة العراق". بدوره، قال الخبير بالشأن السياسي، رمزي السالم" "كان تأسيس الفصائل، في السابق، ضرورة ملحة لمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، لكن اليوم في ظل اختلاف الظروف الراهنة في الشرق الأوسط ووجود تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تغيرت سياسة هذه الفصائل وأصبحت منضوية تحت تفاهمات الحكومة العراقية". فيما قال المحلل السياسي أثير الشرع: "أعتقد أن هناك مرحلة تهدئة حالياً، فالفصائل لا يمكن أن تسلم سلاحها إلا إذا تم إعطاؤها طمأنة كاملة حول إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية"، مشيراً إلى "التعاون بين الفصائل والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبدأ مباحثات مباشرة في عمان يوم السبت القادم، والتي ستدخل الفصائل بمرحلة جديدة وأخذ تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكية حول عدم شن هجمات على الفصائل أو تكرار ما حصل عام 2020 من اغتيالات لبعض قادة الفصائل".وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي مفيد السعدي أنه "رغم أن وكالات عالمية تناقلت أنباء عن نية الفصائل العراقية تسليم سلاحها، لكن لا يوجد على أرض الواقع أي دلالة لصحة هذه الأنباء، التي جاءت ضمن إطار الدعاية بالتزامن مع مفاوضات إيرانية- أمريكية ".وبحسب السعدي، "تسليم السلاح يعني تسليم رقاب الفصائل بصورة عامة إلى المقصلة، ونهاية فصل وبداية فصل جديد، في ظل وجود فجوة انعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية العراقية وبين المجتمع منذ عام 2014، عندما انهزمت القوات الأمنية أمام دعايات عصابات "داعش"، ولذلك فإن الفصائل لا ترغب باستنساخ تجربة عام 2014".

https://sarabic.ae/20250408/ما-حقيقة-موافقة-الفصائل-العراقية-المسلحة-على-تسليم-أسلحتها-للحكومة-في-بغداد-1099353505.html

https://sarabic.ae/20250408/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-حوارات-متقدمة-مع-الفصائل-المسلحة-1099325794.html

https://sarabic.ae/20250323/ما-حقيقة-طلب-إيران-من-الفصائل-العراقية-بعدم-التصعيد-ضد-أمريكا-أو-مساندة-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098885376.html

العراق

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العراق, السلاح, العالم العربي