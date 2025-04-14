https://sarabic.ae/20250414/خبراء-يكشفون-لـسبوتنيك-ماذا-يعني-تسليم-سلاح-الفصائل-للعراق-في-ظل-التحديات-الحالية-1099527175.html
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" ماذا يعني تسليم سلاح الفصائل للعراق في ظل التحديات الحالية
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" ماذا يعني تسليم سلاح الفصائل للعراق في ظل التحديات الحالية
سبوتنيك عربي
على خلفية المعلومات المسربة التي تتحدث عن نية بعض الفصائل المسلحة تسليم سلاحها للحكومة العراقية شريطة الانخراط في العملية السياسية، استطلعت "سبوتنيك" اَراء... 14.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-14T10:54+0000
2025-04-14T10:54+0000
2025-04-14T10:54+0000
العراق
السلاح
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099526807_0:50:2730:1586_1920x0_80_0_0_7681e820202e1ab9b1825e59f727dcc4.jpg
يقول المحلل صباح العكيلي لـ" سبوتنيك": "كثر الحديث عن سلاح الفصائل ومستقبلها، في الآونة الاخيرة، ويُعتقد أن هناك تفاهم بين الحكومة والفصائل، فيما يتعلق بموضوع تسليم السلاح، وخاصة أن هذه الفصائل لها تاريخ مشرف بمواجهة الاحتلال الأمريكي ما بعد عام 2003، ومحاربة الإرهاب، ما يعني أن هذه الفصائل هي قوة وطنية تدافع عن هيبة العراق". بدوره، قال الخبير بالشأن السياسي، رمزي السالم" "كان تأسيس الفصائل، في السابق، ضرورة ملحة لمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، لكن اليوم في ظل اختلاف الظروف الراهنة في الشرق الأوسط ووجود تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تغيرت سياسة هذه الفصائل وأصبحت منضوية تحت تفاهمات الحكومة العراقية". فيما قال المحلل السياسي أثير الشرع: "أعتقد أن هناك مرحلة تهدئة حالياً، فالفصائل لا يمكن أن تسلم سلاحها إلا إذا تم إعطاؤها طمأنة كاملة حول إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية"، مشيراً إلى "التعاون بين الفصائل والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبدأ مباحثات مباشرة في عمان يوم السبت القادم، والتي ستدخل الفصائل بمرحلة جديدة وأخذ تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكية حول عدم شن هجمات على الفصائل أو تكرار ما حصل عام 2020 من اغتيالات لبعض قادة الفصائل".وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي مفيد السعدي أنه "رغم أن وكالات عالمية تناقلت أنباء عن نية الفصائل العراقية تسليم سلاحها، لكن لا يوجد على أرض الواقع أي دلالة لصحة هذه الأنباء، التي جاءت ضمن إطار الدعاية بالتزامن مع مفاوضات إيرانية- أمريكية ".وبحسب السعدي، "تسليم السلاح يعني تسليم رقاب الفصائل بصورة عامة إلى المقصلة، ونهاية فصل وبداية فصل جديد، في ظل وجود فجوة انعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية العراقية وبين المجتمع منذ عام 2014، عندما انهزمت القوات الأمنية أمام دعايات عصابات "داعش"، ولذلك فإن الفصائل لا ترغب باستنساخ تجربة عام 2014".
https://sarabic.ae/20250408/ما-حقيقة-موافقة-الفصائل-العراقية-المسلحة-على-تسليم-أسلحتها-للحكومة-في-بغداد-1099353505.html
https://sarabic.ae/20250408/مستشار-رئيس-الوزراء-العراقي-لدينا-حوارات-متقدمة-مع-الفصائل-المسلحة-1099325794.html
https://sarabic.ae/20250323/ما-حقيقة-طلب-إيران-من-الفصائل-العراقية-بعدم-التصعيد-ضد-أمريكا-أو-مساندة-أنصار-الله-في-اليمن؟-1098885376.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0e/1099526807_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_783493804042f86a1237993a6c4067a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, السلاح, العالم العربي
العراق, السلاح, العالم العربي
خبراء يكشفون لـ"سبوتنيك" ماذا يعني تسليم سلاح الفصائل للعراق في ظل التحديات الحالية
على خلفية المعلومات المسربة التي تتحدث عن نية بعض الفصائل المسلحة تسليم سلاحها للحكومة العراقية شريطة الانخراط في العملية السياسية، استطلعت "سبوتنيك" اَراء محللين سياسيين وخبراء لمعرفة مدى صحة هذه المعلومات المتداولة، والموقف الذي ستتبناه الجهات الحكومية.
يقول المحلل صباح العكيلي لـ" سبوتنيك": "كثر الحديث عن سلاح الفصائل ومستقبلها، في الآونة الاخيرة، ويُعتقد أن هناك تفاهم بين الحكومة والفصائل، فيما يتعلق بموضوع تسليم السلاح
، وخاصة أن هذه الفصائل لها تاريخ مشرف بمواجهة الاحتلال الأمريكي ما بعد عام 2003، ومحاربة الإرهاب، ما يعني أن هذه الفصائل هي قوة وطنية تدافع عن هيبة العراق".
وبحسب العكيلي، "إثارة قضية سلاح الفصائل قد تكون متعلقة بوجود قوات تركية أو أمريكية، تراها الفصائل قوات محتلة"، وأضاف: "حل هذه الفصائل غير مناسب حالياً بسبب عدم استقرار الوضع في سوريا"، مؤكداً أنه "ليس من المصلحة الوطنية سحب السلاح من المقاومة إلا إذا كانت هنالك سيادة كاملة للبلاد مع انسحاب القوات الأجنبية".
بدوره، قال الخبير بالشأن السياسي، رمزي السالم" "كان تأسيس الفصائل، في السابق، ضرورة ملحة لمقاومة الاحتلال الأمريكي للعراق، لكن اليوم في ظل اختلاف الظروف الراهنة في الشرق الأوسط ووجود تفاهمات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، تغيرت سياسة هذه الفصائل وأصبحت منضوية تحت تفاهمات الحكومة العراقية".
وأكد السالم أن "هنالك عشر فصائل أبدت استعدادها لتسليم أسلحتها للحكومة العراقية، والتوجه إلى العمل السياسي".
فيما قال المحلل السياسي أثير الشرع: "أعتقد أن هناك مرحلة تهدئة حالياً، فالفصائل لا يمكن أن تسلم سلاحها إلا إذا تم إعطاؤها طمأنة كاملة حول إنهاء الوجود الأمريكي على الأراضي العراقية
"، مشيراً إلى "التعاون بين الفصائل والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي ستبدأ مباحثات مباشرة في عمان يوم السبت القادم، والتي ستدخل الفصائل بمرحلة جديدة وأخذ تعهدات من الولايات المتحدة الأمريكية
حول عدم شن هجمات على الفصائل أو تكرار ما حصل عام 2020 من اغتيالات لبعض قادة الفصائل".
وأضاف الشرع: "ستدخل الأمور في وضع الطمأنة، وأعتقد أن هناك إمكانية تسليم الفصائل سلاحها للدولة العراقية باعتبار أن هذه الفصائل تدعم الدولة العراقية بشكل كبير، وجزء منها مشارك في العملية السياسية".
وفي السياق ذاته، رأى المحلل السياسي مفيد السعدي أنه "رغم أن وكالات عالمية تناقلت أنباء عن نية الفصائل العراقية تسليم سلاحها
، لكن لا يوجد على أرض الواقع أي دلالة لصحة هذه الأنباء، التي جاءت ضمن إطار الدعاية بالتزامن مع مفاوضات إيرانية- أمريكية ".
وأشار إلى أن "البعض يحاول إطلاق بالونات إعلامية في الساحة العراقية لأمور عدة، كالمفاوضات الإيرانية الأمريكية، والتحديات التي تواجه المنطقة"، وأضاف: "لا يمكن تسليم السلاح في الوقت الراهن بسبب وجود تهديدات، فالوضع السوري غير مستقر، والتهديدات الإسرائيلية مستمرة، بالإضافة للوجود الأمريكي الذي لم يرتق إلى مرحلة الانسحاب الكلي من العراق، ووجود عصابات "داعش".
وبحسب السعدي، "تسليم السلاح يعني تسليم رقاب الفصائل بصورة عامة إلى المقصلة، ونهاية فصل وبداية فصل جديد، في ظل وجود فجوة انعدام الثقة بين الأجهزة الأمنية العراقية
وبين المجتمع منذ عام 2014، عندما انهزمت القوات الأمنية أمام دعايات عصابات "داعش"، ولذلك فإن الفصائل لا ترغب باستنساخ تجربة عام 2014".