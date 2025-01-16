https://sarabic.ae/20250116/وزير-الخارجية-العراقي-السلاح-خارج-الدولة-أمر-غير-مقبول-ونريد-علاقات-جيدة-مع-ترامب-1096848870.html

وزير الخارجية العراقي: السلاح خارج الدولة أمر غير مقبول ونريد علاقات جيدة مع ترامب

وزير الخارجية العراقي: السلاح خارج الدولة أمر غير مقبول ونريد علاقات جيدة مع ترامب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إن بلاده تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد، التي قاتلت القوات الأمريكية، وأطلقت الصواريخ والمسيرات على... 16.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-16T16:45+0000

2025-01-16T16:45+0000

2025-01-16T16:45+0000

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وأضاف في تصريحات صحفية، أن "الحكومة العراقية تجري محادثات للسيطرة على الجماعات، مع الاستمرار في السير على الحبل المشدود بين علاقاتها مع كلا من واشنطن وطهران".وتابع أنه "قبل عامين أو 3 أعوام، كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا، لكن الآن لم يعد من المقبول أن تعمل الجماعات المسلحة خارج الدولة".وردا على سؤال حول توقعاته بشأن السياسة التي سيتبعها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، للعراق أو إيران، قال فؤاد حسين: "نأمل أن نتمكن من مواصلة هذه العلاقة الجيدة مع واشنطن، ومن السابق لأوانه الآن الحديث عن سياسة ترامب الخاصة ببغداد أو طهران".وخلال رئاسة ترامب، توترت العلاقات عندما أمر باغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في بغداد في عام 2020، مما أدى إلى هجوم صاروخي باليستي إيراني على قاعدة عراقية تضم قوات أمريكية.وعن الوضع الحالي في سوريا، بعد رحيل حكومة الأسد، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "العراق لن يطمئن بشأن سوريا إلا عندما يرى عملية سياسية شاملة".وأردف أن "بغداد ستزوّد دمشق بالحبوب والنفط بمجرد التأكد من أنها ستصل إلى جميع السوريين".ومضى بالقول إن "بغداد تجري محادثات مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، بشأن إجرائه زيارة للعراق".وأوضح حسين: "نحن قلقون بشأن تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، لذلك نحن على اتصال بالجانب السوري للتطرق إلى هذه الأمور، ولكن في النهاية فإن وجود سوريا مستقرة يعني وجود ممثل لجميع المكونات في العملية السياسية".وكانت بغداد وواشنطن اتفقتا في العام الماضي، على إنهاء عمل التحالف الذي تقوده أمريكا، بحلول سبتمبر/ أيلول 2026 والانتقال إلى العلاقات العسكرية الثنائية، لكن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين قال إنه "يجب مراقبة التطورات في سوريا".وبيّن: "نحن نفكر في المقام الأول بأمن العراق واستقراره، وإذا كان هناك تهديد لبلدنا، بالطبع ستكون قصة مختلفة، لكن حتى هذه اللحظة لا نرى تهديدا".

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