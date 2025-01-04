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https://sarabic.ae/20250104/إيران-تبعث-برسالة-إلى-غوتيريش-في-الذكرى-الخامسة-لاغتيال-قاسم-سليماني-1096476974.html
إيران تبعث برسالة إلى غوتيريش في الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني
إيران تبعث برسالة إلى غوتيريش في الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني
سبوتنيك عربي
بعث سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرفاني، برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة مرور 5 سنوات على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع... 04.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-04T15:16+0000
2025-01-04T15:16+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل قاسم سليماني
الحرس الثوري الإيراني
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وأكد إيرفاني، في الرسالة التي وجهها إلى كل من غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، أن "إيران يحق لها بموجب القانون الدولي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد مرتكبي اغتيال سليماني".وجاء في نص الرسالة: "في الذكرى الخامسة للاغتيال الشنيع للشهيد اللواء قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي ورفاقه، والذي نفذته القوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي بالعراق في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، أود أن ألفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن مرة أخرى إلى هذا العمل الشنيع من الإرهاب الدولي الذي ارتكبته أمريكا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وتابع: "لقد تم اغتيال اللواء سليماني أثناء زيارة رسمية للعراق، إن هذا الاستهداف المتعمد وغير القانوني لمسؤول كبير في دولة ذات سيادة من الأمم المتحدة لعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب في المنطقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرقا خطيرا لالتزامات أمريكا الدولية".وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرفاني، في رسالته، على أن "إيران تؤكد حقها المشروع بموجب القانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذا العمل الشائن ومنظميه ورعاته، ويعكس هذا الموقف الثابت التزامنا بالعدالة والسلام والأمن وتعزيز سيادة القانون، وهو موقف أكدنا عليه باستمرار في رسائلنا السابقة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 3 و7 و29 يناير 2020، و3 يناير 2022، و3 يناير 2023، و2 يناير 2024".وطلب إيرفاني من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقوم بتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
https://sarabic.ae/20241014/تقرير-إيران-لا-تزال-تواصل-مساعيها-للثأر-من-اغتيال-سليماني--1093725367.html
https://sarabic.ae/20240718/إيران-لن-ندخر-جهدا-قانونيا-لضمان-تحقيق-العدالة-في-قضية-مقتل-قاسم-سليماني-1090920367.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل قاسم سليماني, الحرس الثوري الإيراني, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تبعث برسالة إلى غوتيريش في الذكرى الخامسة لاغتيال قاسم سليماني

15:16 GMT 04.01.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leaderقاسم سليماني
قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2025
قاسم سليماني
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
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بعث سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرفاني، برسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة مرور 5 سنوات على اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قتل في ضربة أمريكية في العراق عام 2020.
وأكد إيرفاني، في الرسالة التي وجهها إلى كل من غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن الدولي، عمار بن جامع، أن "إيران يحق لها بموجب القانون الدولي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة ضد مرتكبي اغتيال سليماني".
وجاء في نص الرسالة: "في الذكرى الخامسة للاغتيال الشنيع للشهيد اللواء قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإسلامي ورفاقه، والذي نفذته القوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي بالعراق في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، أود أن ألفت انتباه معاليكم وأعضاء مجلس الأمن مرة أخرى إلى هذا العمل الشنيع من الإرهاب الدولي الذي ارتكبته أمريكا"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2024
تقرير: إيران لا تزال تواصل مساعيها للثأر من اغتيال سليماني
14 أكتوبر 2024, 06:07 GMT
وتابع: "لقد تم اغتيال اللواء سليماني أثناء زيارة رسمية للعراق، إن هذا الاستهداف المتعمد وغير القانوني لمسؤول كبير في دولة ذات سيادة من الأمم المتحدة لعب دورا محوريا في مكافحة الإرهاب في المنطقة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخرقا خطيرا لالتزامات أمريكا الدولية".
وشدد سفير إيران لدى الأمم المتحدة، سعيد إيرفاني، في رسالته، على أن "إيران تؤكد حقها المشروع بموجب القانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة مرتكبي هذا العمل الشائن ومنظميه ورعاته، ويعكس هذا الموقف الثابت التزامنا بالعدالة والسلام والأمن وتعزيز سيادة القانون، وهو موقف أكدنا عليه باستمرار في رسائلنا السابقة، بما في ذلك الرسائل المؤرخة في 3 و7 و29 يناير 2020، و3 يناير 2022، و3 يناير 2023، و2 يناير 2024".
وطلب إيرفاني من الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقوم بتوزيع هذه الرسالة كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
إيران: لن ندخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل سليماني
18 يوليو 2024, 14:16 GMT
وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني، بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.
وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.
ورد الجيش الإيراني، بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة "عين الأسد"، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.
كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات، حيث تعرضت المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، التي يتواجد بها أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.
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