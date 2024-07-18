https://sarabic.ae/20240718/إيران-لن-ندخر-جهدا-قانونيا-لضمان-تحقيق-العدالة-في-قضية-مقتل-قاسم-سليماني-1090920367.html
إيران: لن ندخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل سليماني
إيران: لن ندخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل سليماني
سبوتنيك عربي
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن بلاده ستستخدم الموارد القانونية المحلية والدولية المتاحة كافة، من أجل تقديم المتورطين في اغتيال... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T14:16+0000
2024-07-18T14:16+0000
2024-07-18T14:16+0000
دونالد ترامب
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وأدلى باقري بهذه التصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، في مدينة نيويورك، حيث حضر اجتماعين لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.وأضاف أن "إيران لن تدخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية"، مضيفا أن "هذا حقنا"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما سُئل علي باقري كني، في مقابلة إعلامية، عن تقرير أمريكي يزعم أن "السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخبارية بشأن مؤامرة إيرانية لاغتيال دونالد ترامب، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، أثناء حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا".ورد باقري كني، بالتأكيد على أن "إيران استخدمت فقط وستستمر في استخدام أطرها القانونية والقضائية المحلية والأطر الدولية (المتاحة) تجاه (ضمان) إقامة العدالة، فيما يتعلق بمن أمروا ونفذوا ونصحوا باغتيال قاسم سليماني".واغتيل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد وحدات الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، بتفويض من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.
https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
دونالد ترامب, مقتل قاسم سليماني, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
دونالد ترامب, مقتل قاسم سليماني, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي
إيران: لن ندخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في قضية مقتل سليماني
أكد القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، أن بلاده ستستخدم الموارد القانونية المحلية والدولية المتاحة كافة، من أجل تقديم المتورطين في اغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، إلى العدالة.
وأدلى باقري بهذه التصريحات لوسائل إعلام أمريكية، أمس الأربعاء، في مدينة نيويورك، حيث حضر اجتماعين لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.
وأضاف أن "إيران لن تدخر جهدا قانونيا لضمان تحقيق العدالة في هذه القضية"، مضيفا أن "هذا حقنا"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما سُئل علي باقري كني، في مقابلة إعلامية، عن تقرير أمريكي يزعم أن "السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخبارية بشأن مؤامرة إيرانية لاغتيال دونالد ترامب، وذلك في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق، أثناء حملته الانتخابية في ولاية بنسلفانيا".
ورد باقري كني، بالتأكيد على أن "إيران استخدمت فقط وستستمر في استخدام أطرها القانونية والقضائية المحلية والأطر الدولية (المتاحة) تجاه (ضمان) إقامة العدالة، فيما يتعلق بمن أمروا ونفذوا ونصحوا باغتيال قاسم سليماني".
واغتيل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب قائد وحدات الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية بطائرة مسيرة، بتفويض من الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالقرب من مطار بغداد الدولي، في 3 يناير/ كانون الثاني 2020.