بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"

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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
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مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
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السينما والرسائل السياسية
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https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"
بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"
سبوتنيك عربي
أفادت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن المزاعم المتعلقة بتخطيط إيران لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T20:05+0000
2024-07-16T20:05+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذه الارتباطات خبيثة ولا أساس لها من الصحة، ومن وجهة نظر إيران، فإن ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية، لأنه أمر باغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".وأضافت البعثة في تصريحاتها، أن "إيران اختارت المسار القانوني لتقديم ترامب إلى العدالة".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد زعمت ​​أن "السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخبارية من مصدر، في الأسابيع الأخيرة، حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب".وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وصرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240716/إيران-تحدد-شرطا-لفتح-فصل-جديد-من-علاقاتها-مع-أمريكا-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090856953.html
https://sarabic.ae/20240716/بايدن-استخدامي-لعبارة-بؤرة-الهدف-على-ترامب-كان-خطأ-فيديو-1090848559.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"

20:05 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
أفادت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن المزاعم المتعلقة بتخطيط إيران لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، دونالد ترامب، "لا أساس لها من الصحة وخبيثة"، بحسب قولها.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذه الارتباطات خبيثة ولا أساس لها من الصحة، ومن وجهة نظر إيران، فإن ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية، لأنه أمر باغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".
وأضافت البعثة في تصريحاتها، أن "إيران اختارت المسار القانوني لتقديم ترامب إلى العدالة".
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
16:12 GMT
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد زعمت ​​أن "السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخبارية من مصدر، في الأسابيع الأخيرة، حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب".
وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وصرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
12:08 GMT
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل.
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية الحادث.
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