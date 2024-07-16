https://sarabic.ae/20240716/بعثة-إيران-لدى-الأمم-المتحدة-اتهام-طهران-بمؤامرة-اغتيال-ترامب-خبيث-ولا-أساس-له-من-الصحة-1090863543.html

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"

بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: اتهام طهران بمؤامرة اغتيال ترامب "خبيث ولا أساس له من الصحة"

سبوتنيك عربي

أفادت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأن المزاعم المتعلقة بتخطيط إيران لقتل الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية... 16.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-16T20:05+0000

2024-07-16T20:05+0000

2024-07-16T20:05+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "هذه الارتباطات خبيثة ولا أساس لها من الصحة، ومن وجهة نظر إيران، فإن ترامب مجرم يجب محاكمته ومعاقبته في محكمة قانونية، لأنه أمر باغتيال قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني".وأضافت البعثة في تصريحاتها، أن "إيران اختارت المسار القانوني لتقديم ترامب إلى العدالة".وكانت وسائل إعلام أمريكية قد زعمت ​​أن "السلطات الأمريكية حصلت على معلومات استخبارية من مصدر، في الأسابيع الأخيرة، حول مؤامرة دبرتها إيران لمحاولة اغتيال دونالد ترامب".وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، وصرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 آخرين بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر، موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية، كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل بعض المراقبين حكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مسؤولية الحادث.

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