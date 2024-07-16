https://sarabic.ae/20240716/إيران-تحدد-شرطا-لفتح-فصل-جديد-من-علاقاتها-مع-أمريكا-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090856953.html
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
علّقت إيران، اليوم الثلاثاء ولأول مرة، على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب،... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T16:12+0000
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وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هذا النهج خاطئ من جانب الولايات المتحدة، نحن في طهران نحترم خيار الشعب الأمريكي، وعلى الأمريكيين أن يحترموا خيار الشعب الإيراني"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".وأكد بزشكيان، في مقال عبر صحيفة "طهران تايمز"، الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، أن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.وأصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
https://sarabic.ae/20240716/بايدن-استخدامي-لعبارة-بؤرة-الهدف-على-ترامب-كان-خطأ-فيديو-1090848559.html
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دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
علّقت إيران، اليوم الثلاثاء ولأول مرة، على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنلسفانيا.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هذا النهج خاطئ من جانب الولايات المتحدة، نحن في طهران نحترم خيار الشعب الأمريكي، وعلى الأمريكيين أن يحترموا خيار الشعب الإيراني"، وفقا لوكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "ما يحدث هو أن الأمريكيين سمحوا لأنفسهم بالحديث عن الخيارات التي اتخذها الشعب الإيراني، وبالطبع حاولوا رفضها، وإذا كانت أمريكا ترغب في فتح فصل جديد مع طهران، فيجب على أمريكا أن تحترم خيار الشعب الإيراني والانتخابات الرئاسية الإيرانية".
وكان الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".
وأكد بزشكيان، في مقال عبر صحيفة
"طهران تايمز"، الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، أن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.
وأصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.