إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:48 GMT
11 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
11:31 GMT
15 د
صدى الحياة
خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
11:46 GMT
14 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الأسد لم يغلق الباب في وجه تركيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240716/إيران-تحدد-شرطا-لفتح-فصل-جديد-من-علاقاتها-مع-أمريكا-بعد-محاولة-اغتيال-ترامب-1090856953.html
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب
سبوتنيك عربي
علّقت إيران، اليوم الثلاثاء ولأول مرة، على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب،... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T16:12+0000
2024-07-16T16:12+0000
دونالد ترامب
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_ef6fa1d8dc24fde45c2bb942eba94eb0.jpg
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هذا النهج خاطئ من جانب الولايات المتحدة، نحن في طهران نحترم خيار الشعب الأمريكي، وعلى الأمريكيين أن يحترموا خيار الشعب الإيراني"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".وأكد بزشكيان، في مقال عبر صحيفة "طهران تايمز"، الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، أن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.وأصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
https://sarabic.ae/20240716/بايدن-استخدامي-لعبارة-بؤرة-الهدف-على-ترامب-كان-خطأ-فيديو-1090848559.html
أخبار إيران
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090800625_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_40ae003da07cedce56da082ce6fe1a46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
دونالد ترامب, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تحدد شرطا لفتح فصل جديد من علاقاتها مع أمريكا بعد محاولة اغتيال ترامب

16:12 GMT 16.07.2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKEالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024
© AFP 2023 / REBECCA DROKE
تابعنا عبر
علّقت إيران، اليوم الثلاثاء ولأول مرة، على محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس الأمريكي السابق، والمرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي له في ولاية بنلسفانيا.
وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "أعتقد أن هذا النهج خاطئ من جانب الولايات المتحدة، نحن في طهران نحترم خيار الشعب الأمريكي، وعلى الأمريكيين أن يحترموا خيار الشعب الإيراني"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
وتابع: "ما يحدث هو أن الأمريكيين سمحوا لأنفسهم بالحديث عن الخيارات التي اتخذها الشعب الإيراني، وبالطبع حاولوا رفضها، وإذا كانت أمريكا ترغب في فتح فصل جديد مع طهران، فيجب على أمريكا أن تحترم خيار الشعب الإيراني والانتخابات الرئاسية الإيرانية".
وكان الرئيس الإيراني المنتخب حديثا، مسعود بزشكيان، قال إن "الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تدرك الواقع وتفهمه مرة واحدة وإلى الأبد وهو أن إيران لا تستجيب للضغوط ولن تستجيب لها".
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
12:08 GMT
وأكد بزشكيان، في مقال عبر صحيفة "طهران تايمز"، الذي حمل عنوان "رسالتي إلى العالم الجديد"، أن "إيران لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية"، مضيفا أن طهران ستوسع علاقاتها مع جيرانها.
وأصيب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... إسرائيل تعترف لأول مرة بفقدان العديد من الدبابات في غزة12:55 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала