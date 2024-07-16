https://sarabic.ae/20240716/بايدن-استخدامي-لعبارة-بؤرة-الهدف-على-ترامب-كان-خطأ-فيديو-1090848559.html
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
سبوتنيك عربي
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى الرئيس السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T12:08+0000
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ومنذ أن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال السبت الماضي، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، في الثامن من يوليو/تموز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية.وقال بايدن في مقابلته مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أمس الاثنين، "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف ما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن كلمة "بؤرة الهدف"، أو (Bullseye) في اللهجة الأمريكية، تستخدم للإشارة إلى هدف يتم الرماية عليه، مثل هدف التصويب بمسدس، أو التصويب بسهم أو رمح.وأصيب ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى الرئيس السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
ومنذ أن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال السبت الماضي، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، في الثامن من يوليو/تموز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية.
وقال بايدن في مقابلته مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أمس الاثنين، "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف ما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
يشار إلى أن كلمة "بؤرة الهدف"، أو (Bullseye) في اللهجة الأمريكية، تستخدم للإشارة إلى هدف يتم الرماية عليه، مثل هدف التصويب بمسدس، أو التصويب بسهم أو رمح.
وأصيب ترامب
بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.