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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
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بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
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كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
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بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو
سبوتنيك عربي
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى الرئيس السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T12:08+0000
2024-07-16T12:08+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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ومنذ أن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال السبت الماضي، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، في الثامن من يوليو/تموز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية.وقال بايدن في مقابلته مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أمس الاثنين، "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف ما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.يشار إلى أن كلمة "بؤرة الهدف"، أو (Bullseye) في اللهجة الأمريكية، تستخدم للإشارة إلى هدف يتم الرماية عليه، مثل هدف التصويب بمسدس، أو التصويب بسهم أو رمح.وأصيب ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن: استخدامي لعبارة "بؤرة الهدف" على ترامب كان خطأ... فيديو

12:08 GMT 16.07.2024
© AP Photoجو بايدن ودونالد ترامب
جو بايدن ودونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أقر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أخطأ في استخدام مصطلح "بؤرة الهدف" في الإشارة إلى الرئيس السابق، المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب.
ومنذ أن تعرض ترامب لمحاولة اغتيال السبت الماضي، يواجه بايدن انتقادات شديدة بسبب استخدامه تلك العبارة، في الثامن من يوليو/تموز أمام مؤتمر للمانحين لحملته الانتخابية.
وقال بايدن في مقابلته مع شبكة "إن.بي.سي نيوز"، أمس الاثنين، "لقد كان من الخطأ استخدام الكلمة.. قصدت التركيز عليه، التركيز على ما يفعله".
وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف ما إذا كان إطلاق النار على تجمع انتخابي لمنافسه الجمهوري دونالد ترامب سيغير مسار الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
بأذن مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
02:20 GMT
يشار إلى أن كلمة "بؤرة الهدف"، أو (Bullseye) في اللهجة الأمريكية، تستخدم للإشارة إلى هدف يتم الرماية عليه، مثل هدف التصويب بمسدس، أو التصويب بسهم أو رمح.
وأصيب ترامب بإطلاق نار أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، السبت الماضي، وقال جهاز الخدمة السرية الأمريكي إنهم قتلوا مطلق النار، لافتا إلى أن أحد الحاضرين قتل وأصيب اثنان إصابات حرجة.
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