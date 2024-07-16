https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقبال الأبطال في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث ظهر علنًا لأول مرة منذ إصابته في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T02:20+0000
2024-07-16T02:20+0000
2024-07-16T02:23+0000
ترامب
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مرتديًا ضمادة على أذنه، لوح ترامب للجماهير المحتشدة في ساحة ميلووكي وتلقى تصفيقًا حارًا من المؤيدين المشجعين، بعد يومين من الهجوم الفاشل في تجمع في بنسلفانيا.وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240715/ترامب-يكشف-عن-سبب-غير-متوقع-أنقده-من-الموت-1090800851.html
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ترامب
بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
02:20 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 02:23 GMT 16.07.2024)
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقبال الأبطال في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث ظهر علنًا لأول مرة منذ إصابته في محاولة اغتيال.
مرتديًا ضمادة على أذنه، لوح ترامب للجماهير المحتشدة في ساحة ميلووكي وتلقى تصفيقًا حارًا من المؤيدين المشجعين، بعد يومين من الهجوم الفاشل في تجمع في بنسلفانيا.
وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.