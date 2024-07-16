بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله

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البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
09:03 GMT
20 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:24 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
قوانين الاقتصاد
وزير الصناعة الروسي: لدينا مشاريع جديدة مع الإمارات والعقوبات لا تؤثر على شراكتنا
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
11:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:30 GMT
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بلا قيود
خبير: الأمور تتدحرج في الولايات المتحدة ما يؤثرعلى الأمن والسلم الداخلي
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مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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183 د
مساحة حرة
كيف تأثر الدولار بالعقوبات الأمريكية بحق روسيا
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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https://sarabic.ae/20240716/بأذنه-مضمدة-ترامب-يظهر-علنا-للمرة-الأولى-منذ-محاولة-اغتياله-1090837091.html
بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله
سبوتنيك عربي
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقبال الأبطال في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث ظهر علنًا لأول مرة منذ إصابته في... 16.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-16T02:20+0000
2024-07-16T02:23+0000
ترامب
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مرتديًا ضمادة على أذنه، لوح ترامب للجماهير المحتشدة في ساحة ميلووكي وتلقى تصفيقًا حارًا من المؤيدين المشجعين، بعد يومين من الهجوم الفاشل في تجمع في بنسلفانيا.وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
https://sarabic.ae/20240715/ترامب-يكشف-عن-سبب-غير-متوقع-أنقده-من-الموت-1090800851.html
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ترامب

بأذنه مضمدة… ترامب يظهر علنا للمرة الأولى منذ محاولة اغتياله

02:20 GMT 16.07.2024 (تم التحديث: 02:23 GMT 16.07.2024)
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
تابعنا عبر
استقبل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، استقبال الأبطال في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، حيث ظهر علنًا لأول مرة منذ إصابته في محاولة اغتيال.
مرتديًا ضمادة على أذنه، لوح ترامب للجماهير المحتشدة في ساحة ميلووكي وتلقى تصفيقًا حارًا من المؤيدين المشجعين، بعد يومين من الهجوم الفاشل في تجمع في بنسلفانيا.
وتعرّض ترامب، يوم السبت الماضي، لمحاولة اغتيال فاشلة أثناء خطابه أمام تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا، صرح بعدها بأنه أصيب برصاصة في "الجزء العلوي من أذنه اليمنى".
وأسفر الحادث، وفقا لشرطة بنسلفانيا، عن مقتل شخص واحد وإصابة 2 بجروح حرجة إثر إطلاق النار.
وفتحت لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في محاولة اغتيال ترامب، وجاء ذلك وفق رسالة من رئيس اللجنة جيمس كومر موجهة إلى رئيسة جهاز الخدمة السرية كيمبرلي تشيتل.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بعد نجاته من محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، 13 يوليو/ تموز 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
ترامب يكشف عن سبب "غير متوقع" أنقذه من الموت
أمس, 06:08 GMT
وأثار الحادث موجة تنديد عالمية واسعة من زعماء وكبار مسؤولي دول العالم، كما أثار جدلًا واسعًا في الداخل الأمريكي، حيث حمّل البعض حكومة بايدن مسؤولية الحادث.
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