https://sarabic.ae/20250112/العراق-يرد-على-فتح-باب-التطوع-في-صفوف-جيشه-1096715429.html

العراق يرد على "فتح باب التطوع" في صفوف جيشه

العراق يرد على "فتح باب التطوع" في صفوف جيشه

سبوتنيك عربي

ردت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأحد، على أنباء متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التطوع في صفوف جيش البلاد. 12.01.2025, سبوتنيك عربي

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وأوضحت الوزارة أن "الاستمارة تحت مسمى مديرية إدارة التطوع، هي تابعة لصفحات وهمية، لغرض استحصال أموال من المواطنين، وإيهامهم بوجود حملة تطوع"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشددت وزارة الدفاع العراقية أنه "لا توجد حاليا أي حملة للتطوع ضمن صفوف الجيش العراقي، وفي حال وجودها مستقبلا سيتم الإعلان عنها ضمن الموقع الرسمي لوزارة الدفاع، وعبر المنصات الرسمية الخاصة بالوزارة والموثقة بعلامة التحقق الزرقاء".ودعت الوزارة العراقية "المواطنين إلى عدم تصديق ما يُنشر ضمن هذه المواقع المزيّفة ومتابعة المواقع الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الحقيقية منها".

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